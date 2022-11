Les actions de Target chutent en raison de sombres perspectives de ventes, d'autres détaillants dégringolent

Les actions d'autres détaillants américains, qui, comme Target, ont proposé des rabais importants pour écouler les stocks, ont également chuté. Macy's Inc a baissé de 3 %, tandis que Costco a perdu 1,7 % et Best Buy a glissé de 3,4 %.

"Après tant de hausses de taux d'urgence, cela affecte maintenant un peu le consommateur et je pense que Target en est la preuve aujourd'hui", a déclaré Thomas Hayes, membre directeur chez Great Hill Capital LLC à New York.

Target, qui a déclaré que le bénéfice du troisième trimestre avait diminué de moitié, a mis en garde contre des "changements dramatiques" dans le comportement des consommateurs pour une baisse de la demande pour tout, des jouets à l'ameublement de la maison.

Les futures de l'indice boursier américain ont brièvement chuté après la mise à jour de Target.

Walmart, le plus grand concurrent de Target, a glissé de près de 2 %, un jour après avoir relevé ses prévisions annuelles de ventes et de bénéfices, car la demande de produits d'épicerie s'est maintenue malgré la hausse des prix.

Avec une inflation annuelle de 7,7 % en octobre et des taux d'intérêt élevés, les acheteurs lésinent sur les dépenses discrétionnaires, une perspective sombre pour un secteur qui dépend des achats de fin d'année pour une grande partie de ses ventes annuelles.

Plus tard dans la journée, les données du département du commerce américain devraient montrer que les ventes au détail américaines ont augmenté de 1 % en octobre, après une croissance nulle en septembre.