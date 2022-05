Les bénéfices de Costco pour se démarquer alors que les Américains achètent davantage dans les clubs-entrepôts

Costco Wholesale Corp devrait afficher une hausse de ses bénéfices trimestriels jeudi, car le pouvoir d'achat des Américains membres de magasins reste largement intact, même si l'inflation galopante entame les bénéfices des principaux détaillants américains.

Les sombres prévisions de bénéfices de Walmart Inc et Target Corp ont laissé l'industrie de la vente au détail ébranlée et ont mis en évidence la réticence des ménages à faible revenu à dépenser pour des biens discrétionnaires.

Costco, cependant, se trouve dans une position privilégiée, car un acheteur moyen dans ses entrepôts gagne beaucoup plus en un an qu'un client type de Walmart et Target, et les efforts de l'opérateur de club-entrepôt pour maintenir les prix de l'essence plusieurs cents en dessous de la moyenne nationale stimulent également les adhésions.

Les revenus des cotisations des membres représentent la majeure partie des bénéfices de Costco.

"Le consommateur américain fera des efforts pour économiser de l'argent sur l'essence", a déclaré à Reuters Michael Baker, analyste de D.A. Davidson. "Le commerce de l'essence attire le trafic vers le parking, puis quelque part entre 30 et 50 % de ces clients finissent par entrer dans le club et acheter quelque chose."

Les analystes garderont également un œil sur l'impact des lockdowns COVID-19 de la Chine sur la chaîne d'approvisionnement de Costco. La chaîne de clubs-entrepôts vend de nombreux produits fabriqués en Chine, notamment des iPhones, des vêtements et certains produits pour sa marque de distributeur Kirkland Signature.

CONTEXTE

Le plus petit rival de Costco, BJ's Wholesale Club Holdings Inc, a annoncé la semaine dernière un bénéfice trimestriel supérieur aux estimations, car les clients à revenu élevé ont fait plus d'achats et ont compensé le ralentissement des dépenses des autres.

"Le bénéfice des cohortes à revenu plus élevé est franchement un peu meilleur que ce que nous attendions", a déclaré Bob Eddy, directeur général de BJ's Wholesale Club, lors d'une conférence téléphonique sur les résultats.

LES FONDAMENTAUX

* Les analystes interrogés par Refinitiv s'attendent en moyenne à ce que Costco gagne 3,04 $ par action pour le troisième trimestre, soit une augmentation de plus de 10 % par rapport à l'année précédente.

* Costco a déclaré une croissance des ventes des magasins comparables, en excluant les impacts des variations du prix de l'essence et du taux de change, de 12,2 % et 8,7 % pour mars et avril, respectivement. Le troisième trimestre de la chaîne se termine généralement au début du mois de mai.

sentiment de la bourse

* La note moyenne actuelle parmi 37 analystes est "acheter", aucun d'entre eux n'ayant une note "vendre" sur les actions de Costco.

* L'objectif de cours médian est de 581,50 $, soit 33 % de plus que le cours de clôture de mardi et 3 % de moins qu'un mois plus tôt, compte tenu de cinq réductions de l'objectif de cours depuis les résultats de Walmart.