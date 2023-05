Les détaillants américains à moyenne capitalisation reculent après la dernière série de résultats

Les actions des détaillants américains à moyenne capitalisation ont pour la plupart reculé mardi, la dernière série de résultats trimestriels de sociétés telles que BJ's Wholesale Club Holdings ayant entraîné de nouvelles déceptions dans le secteur.

Les actions de BJ's ont baissé de 6,6% et ont atteint leur plus bas niveau depuis juillet 2022 après que la société ait annoncé un chiffre d'affaires trimestriel inférieur aux attentes des analystes.

Les actions de son grand rival, Costco Wholesale, ont baissé de 1,3 %. Costco a une valeur de marché actuelle d'environ 215 milliards de dollars, contre environ 9 milliards de dollars pour BJ's, selon Refinitiv.

En temps utile, les actions de Dick's Sporting Goods Inc évoluaient entre le positif et le négatif tôt ce mardi, après que la société ait publié des résultats trimestriels majoritairement positifs.

Mais Dick's Sporting Goods et d'autres détaillants ont fortement chuté la semaine dernière, en sympathie avec Foot Locker, dont l'action a plongé de 27 % après que le détaillant de chaussures a réduit ses prévisions de ventes et de bénéfices annuels.

Les analystes de D.A. Davidson ont écrit qu'ils s'attendaient à "un peu de soulagement" chez Dick's Sporting Goods après sa chute de la semaine dernière. "Leur impression du premier trimestre 23 était solide à notre avis, mais pas parfaite", ont-ils écrit, ajoutant que "la société prend des parts dans un environnement difficile".

L'action de Foot Locker se négociait en quasi-stabilité à la mi-journée mardi, tandis que les actions de l'entreprise de vêtements et de chaussures VF Corp , qui publie ses résultats après la clôture, n'ont guère changé non plus. L'entreprise comprend des marques telles que Vans.

Parmi les autres valeurs de la vente au détail en baisse mardi, les actions d'Urban Outfitters ont baissé de 1,3 % avant les résultats trimestriels du détaillant de style de vie, également attendus après la cloche de clôture. (Reportage de Caroline Valetkevitch ; Rédaction de Lance Tupper et Marguerita Choy)