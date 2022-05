Les marges de Costco sont affectées par la hausse des coûts de transport et de la main-d'uvre, les actions chutent

Costco Wholesale Corp a fait état d'une baisse des marges brutes jeudi, en raison de la flambée des coûts de transport et de la main-d'œuvre aux États-Unis, ce qui a fait chuter de 2 % les actions du détaillant à adhésion unique et a éclipsé un rapport trimestriel par ailleurs optimiste.

Les entreprises américaines dans leur ensemble ont dû faire face à des coûts plus élevés en raison des perturbations de la chaîne d'approvisionnement, exacerbées par les nouveaux blocages de COVID-19 en Chine et la guerre Russie-Ukraine.

Costco a déclaré qu'elle augmentait les prix dans certains secteurs de l'alimentation pour lutter contre l'inflation.

Des détaillants comme Walmart Inc. et Target Corp. ont prévenu que l'inflation, qui atteint des sommets depuis des décennies, affecte leurs bénéfices, les clients s'abstenant d'acheter des produits non essentiels et à forte marge.

Pourtant, Costco a réussi à afficher des bénéfices et des revenus trimestriels qui ont largement dépassé les estimations, car le client moyen de l'opérateur de club-entrepôt gagne plus qu'un client type de Walmart et Target.

Les efforts de l'entreprise pour maintenir les prix de l'essence plusieurs cents en dessous de la moyenne nationale ont également stimulé les adhésions et les ventes.

Contrairement à Walmart, Costco a déclaré qu'il n'y a pas eu beaucoup d'échanges de produits de marque vers ses produits de marque privée, Kirkland Signature.

"Nous ne constatons pas vraiment de baisse des ventes. Nous constatons un petit changement dans les domaines où les gens dépensent leur argent... cette année, il s'agit davantage de ventes de billets, de restaurants, de voyages, de pneus et d'essence ", a déclaré Robert Nelson, premier vice-président des finances et des relations avec les investisseurs, lors d'une conférence téléphonique après les résultats.

Au troisième trimestre, les marges brutes de Costco ont chuté de 99 points de base.

Le revenu total de Costco a augmenté de 16 % pour atteindre 52,60 milliards de dollars au cours du trimestre terminé le 8 mai, comparativement aux estimations de 51,71 milliards de dollars, selon les données IBES de Refinitiv.

En excluant les éléments, Costco a gagné 3,17 $ par action, dépassant les estimations de 3,03 $.