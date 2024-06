Lorsque Costco Wholesale a ouvert l'année dernière son entrepôt dans une ville japonaise rurale située non loin de Tokyo, offrant des centaines d'emplois aux salaires mirobolants, une chaîne de magasins de nouilles voisine a pris une mesure radicale : elle a augmenté les salaires horaires d'un tiers.

Cette décision était presque impensable pour Yamada-udon, qui vend des bols de nouilles à 390 yens (2,48 dollars) et pour qui la moindre augmentation des coûts exige des efforts acrobatiques pour rester en activité.

"Pour nous, même une augmentation d'un ou deux yens du coût des matières premières est difficile, alors augmenter le salaire horaire de 10 yens est extrêmement difficile, car nous devons générer beaucoup plus de ventes", a déclaré le directeur du marketing, Takehiro Ehashi.

Après une série de discussions internes, Yamada-udon a décidé de rénover le magasin de Meiwa, dans la préfecture de Gunma, en offrant 1 300 yens de l'heure pendant les trois premiers mois. C'est moins que le salaire horaire de départ de Costco, qui est de 1 500 yens, mais suffisant pour attirer les demandeurs d'emploi sur un marché du travail notoirement tendu. Au bout de trois mois, les salaires s'élèveraient à 1 050 yens, contre 970 yens avant l'arrivée de Costco.

La pression exercée par les grandes surfaces américaines pour offrir des salaires compétitifs est difficile à supporter pour des entreprises comme Yamada-udon, mais elle pourrait constituer le type de choc dont les économies locales du Japon ont besoin pour créer un cercle vertueux de salaires plus élevés, de consommation solide et d'inflation stable alimentée par la demande, selon certains.

Une augmentation significative et durable des salaires est un objectif clé pour le Premier ministre Fumio Kishida, tandis que la Banque du Japon affirme qu'il s'agit d'un facteur crucial pour la normalisation de la politique monétaire. Les salaires réels - si l'on exclut l'effet de l'inflation - ont baissé pendant 25 mois consécutifs, bien que les entreprises japonaises aient accepté la plus forte augmentation des salaires depuis trois décennies en 2023 et 2024.

Cette situation a entraîné une baisse de la consommation et de l'économie en général, qui en dépend fortement, ce qui complique la tâche de la BOJ pour sortir en douceur de la politique d'assouplissement.

Le Japon est à la traîne par rapport à d'autres grandes économies, l'indice des salaires annuels moyens réels n'ayant pratiquement pas progressé entre 1995 et 2021, selon les données du FMI. En comparaison, les taux de croissance sont de 50 % aux États-Unis et de près de 30 % en France au cours de la même période.

Il y a deux ans, Costco a fixé son salaire horaire minimum à 1 500 yens dans l'ensemble de ses magasins au Japon, dans le but de conserver ses employés. C'est un niveau élevé, même pour Tokyo, où le salaire minimum légal est le plus élevé du pays, avec 1 113 yens, et 60 % de plus que le minimum dans la préfecture de Gunma. Costco a reçu plus de 2 000 candidatures pour environ 300 postes dans son magasin de Meiwa, qui ouvrira ses portes en avril 2023 à environ une heure au nord de Tokyo.

"Si nous offrons des salaires plus élevés, notre personnel peut gagner et dépenser plus", a déclaré Kaoru Yamamoto, directeur de l'entrepôt Costco Gunma Meiwa. "Ce faisant, nous pensons pouvoir apporter une contribution importante en créant un cycle favorable à l'économie locale."

Costco prévoit d'accélérer l'ouverture de nouveaux magasins au Japon, en doublant presque le nombre de points de vente pour atteindre plus de 60 d'ici 2030, dont beaucoup dans des régions éloignées telles que les préfectures de Shiga et d'Okinawa.

Le fabricant de meubles suédois IKEA, qui a fixé un salaire horaire minimum de 1 300 yens au Japon, a également ouvert un magasin à Gunma cette année.

"De telles mesures prises par de grandes entreprises étrangères pour offrir des salaires plus élevés peuvent déclencher des hausses de salaires dans la communauté locale, ce qui peut se propager à l'ensemble de l'économie", a déclaré Yusuke Aoki, économiste au sein du laboratoire d'embauche Indeed.

UN PAS EN AVANT

Un peu plus d'un an après l'ouverture de Costco dans sa ville, le maire de Meiwa, Motosuke Tomizuka, affirme que les signes positifs sont déjà évidents.

Le salaire horaire à Meiwa a augmenté de 300 yens, dit-il, et la ville de riziculture d'environ 11 000 habitants reçoit à peu près autant de visiteurs quotidiens grâce à la popularité de Costco.

"Lorsque l'économie locale entre dans la phase d'augmentation des salaires, que font les chefs d'entreprise ? Ils font tout leur possible pour gagner de l'argent", explique M. Tomizuka. "De cette manière, l'économie se développe enfin et stimule la revitalisation.

Ryu Kawane, employé de Costco, explique que les salaires généreux de l'entreprise lui ont permis d'acheter des ingrédients de meilleure qualité pour préparer son plat préféré, le rôti de bœuf, tandis que son collègue Nanami Shimamura affirme qu'il peut désormais économiser pour étudier à l'étranger.

La chaîne de nouilles Yamada-udon, pour sa part, a déclaré qu'elle devait remercier Costco pour l'afflux de clients en ville, qui a contribué à une augmentation de 40 à 50 % de son chiffre d'affaires.

Certes, l'arrivée de Costco n'a pas enchanté tout le monde, a déclaré le maire Tomizuka, rappelant que certains chefs d'entreprise lui ont reproché d'avoir rendu l'embauche encore plus difficile.

"Les grandes chaînes ont peut-être la force d'augmenter les salaires, mais les petites et moyennes entreprises sont toujours dans une position difficile", a déclaré Hisanori Amada, économiste au Bureau du travail de Gunma.

"Certaines ne peuvent même pas se permettre d'offrir des emplois à l'heure actuelle. (1 $ = 157,1100 yens)