Les principaux supermarchés australiens devraient se voir infliger de lourdes amendes s'ils ne respectent pas le code de conduite du secteur dans leurs relations avec les fournisseurs, selon un rapport commandé par le gouvernement, tout en rejetant les appels visant à donner aux autorités de régulation le pouvoir de démanteler les grandes chaînes.

Les supermarchés dont le chiffre d'affaires annuel est supérieur à 5 milliards de dollars australiens (3,3 milliards de dollars) - qui sont actuellement Woolworths, Coles, l'allemand ALDI et le grossiste Metcash - devraient être contraints de se conformer au code de conduite qui, jusqu'à présent, était facultatif, recommande le rapport provisoire de l'ancien ministre de la concurrence Craig Emerson.

"Le code de conduite existant dans le secteur de l'alimentation et de l'épicerie n'est pas efficace. Il ne prévoit pas de sanctions en cas d'infraction et les supermarchés peuvent se soustraire à des dispositions importantes en les modifiant dans leurs accords de fourniture de produits alimentaires. Je recommande vivement que le code soit rendu obligatoire", a déclaré M. Emerson dans son rapport.

Selon le rapport, les entreprises devraient être condamnées à une amende pouvant aller jusqu'à 10 millions de dollars australiens ou 10 % de leur chiffre d'affaires si elles ne respectent pas le code. Le rapport final est attendu en juin. Woolworths et Coles ont enregistré des ventes de 64 milliards de dollars australiens et de 41 milliards de dollars australiens en 2023.

Les deux plus grands supermarchés d'Australie réalisent à eux deux les deux tiers des ventes de produits alimentaires du pays, ce qui a incité les producteurs et les leaders de l'opposition à réclamer la séparation des deux géants du supermarché afin d'améliorer la concurrence et les prix.

Le rapport d'Emerson recommande toutefois de ne pas donner à l'autorité de régulation antitrust le pouvoir d'obliger les exploitants de supermarchés à vendre des actifs, estimant que cela pourrait conduire à une plus grande concentration du marché.

"DURCIR LE CODE

Le gouvernement travailliste australien de centre-gauche, dont M. Emerson est un ancien ministre, tente de montrer qu'il peut maîtriser la crise du coût de la vie qui a alimenté les critiques à l'encontre des supermarchés, où les prix des rayons ont augmenté avec la hausse des coûts du carburant et de la main-d'œuvre.

Alors que six enquêtes sont en cours sur le secteur, le gouvernement a écarté les demandes d'introduction de pouvoirs de cession, comme le réclament les Nationals, qui font partie de l'opposition conservatrice et qui sont axés sur le monde rural, et les Verts, qui sont orientés vers la gauche.

"L'objectif de ce rapport intérimaire est de déterminer comment rendre le code plus strict et plus obligatoire, comment améliorer la résolution des litiges et les procédures, et comment imposer des sanctions plus lourdes aux personnes qui commettent des erreurs", a déclaré le trésorier Jim Chalmers à la presse.

Les pouvoirs de cession ne sont "pas quelque chose que nous avons exploré parce que nous avons trouvé de meilleurs moyens, plus efficaces, de traiter certaines questions dans le cadre de notre politique de la concurrence".

Le leader des Nationals, David Littleproud, qui a demandé des pouvoirs de séparation pour les supermarchés, a déclaré aux journalistes que le gouvernement avait été trop lent à "prendre des mesures contre les prix abusifs des supermarchés".

Un porte-parole de la Commission australienne de la concurrence et de la consommation, qui superviserait un code de conduite obligatoire et qui mène actuellement une étude distincte sur le secteur, a déclaré que le rapport de M. Emerson mettait en évidence "plusieurs changements que l'ACCC considère comme importants, tels que des sanctions significatives et un processus de résolution des litiges plus indépendant".

Un porte-parole de Woolworths a déclaré que l'entreprise soutenait l'idée de rendre le code de conduite obligatoire, mais a ajouté qu'il devrait s'appliquer à d'autres grands concurrents comme Amazon.com et Costco, qui ont des revenus plus importants à l'échelle mondiale.

Un porte-parole de Coles a déclaré que l'entreprise s'engageait à "offrir de la valeur à nos clients tout en maintenant des relations solides et collaboratives avec nos précieux fournisseurs". (1 $ = 1,5232 dollar australien) (Reportage de Renju Jose et Byron Kaye à Sydney ; Rédaction de Lincoln Feast et Himani Sarkar)