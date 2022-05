Vente au détail : les discounters et les magasins d'automobiles sont en tête des pertes

La déroute des valeurs de consommation s'est accentuée vendredi, alors que les actions de Ross Stores ont entraîné un recul des autres magasins à prix réduits, clôturant ainsi une semaine morose pour les détaillants.

Les actions de Ross ont chuté de 24,4 % à 70,06 $ après être tombées jusqu'à 69,75 $ après que le détaillant de vêtements à prix réduit ait réduit ses estimations de ventes à magasins comparables pour 2022 à une baisse de 2 % à 4 % contre un objectif antérieur de 3 %.

Dollar General, qui doit publier ses résultats la semaine prochaine, a perdu 8,4 % après avoir chuté de 14 % au cours des trois dernières séances. Dollar Tree a chuté de 7,7 %. La société mère de T.J. Maxx, TJX Co, a perdu 8,2%.

Parmi les détaillants automobiles, Advance Auto Parts a chuté de 9,7 % et Autozone de 9,1 %, tous deux devant publier leurs résultats trimestriels dans la semaine à venir. Les actions de son rival O' Reilly Auto ont baissé de 5,8 %.

Alors que Walmart et Target ont déclaré en début de semaine que la fréquentation des magasins était encore forte, l'inflation élevée a grugé leurs bénéfices. Avec des coûts de carburant et de fret toujours en hausse et des chaînes d'approvisionnement toujours perturbées, Mona Mahajan, stratège d'investissement senior chez Edward Jones, voit des répercussions sur l'ensemble du secteur.

"Il est difficile de voir comment certains de ces petits détaillants peuvent résister aux pressions sur les marges si certains géants comme Walmart et Target n'y sont pas parvenus", a-t-elle déclaré.

Mais les bilans généralement sains et les données sur les ventes au détail publiées en début de semaine suggèrent que les dépenses des Américains sont en bonne santé.

"Dans un environnement de récession, vous verriez les consommateurs se diriger vers ces marques de bonnes affaires, c'est certain. Mais nous n'avons pas encore vu cela", a déclaré Mahajan.

Le secteur de la consommation discrétionnaire du S&P 500 était en baisse de 3,7 % après avoir atteint son point le plus bas depuis juillet 2020, en voie de subir une baisse hebdomadaire de plus de 9 %, sa septième d'affilée et sa plus grande perte hebdomadaire depuis mars 2020.

Target était en baisse de 1,1 %, suivant une perte hebdomadaire d'environ 31 %. Walmart, en baisse de 1,0 %, était en passe de subir une chute hebdomadaire de 20 %.

Macys était en baisse de 9,5 % et Kohl's, en baisse de 13,4 % et d'environ 19 % pour la semaine après que ses résultats aient également déçu.