Les taux d'intérêt élevés aux États-Unis pèsent sur le secteur de la vente au détail, où les actions de nombreuses sociétés ont été affaiblies par des mois de politique monétaire stricte, tandis que quelques unes ont grimpé en flèche.

L'indice S&P 500 Consumer Discretionary Distribution & Retail est en hausse de près de 14 % cette année, ce qui correspond à peu près à la progression du S&P 500 depuis le début de l'année. Une grande partie de la force du secteur est toutefois concentrée dans un petit groupe de titres, dont le poids lourd Amazon.com, qui a progressé de près de 21 % cette année.

Dans le même temps, les actions des sociétés axées sur les consommateurs à faible revenu ont été en difficulté, en partie parce que les acheteurs de ce segment ont été plus affectés par les taux d'intérêt élevés, ont déclaré les analystes. Parmi les plus grands retardataires figurent les actions de Dollar Tree , qui ont perdu près de 27 % depuis le début de l'année, et celles de Dollar General, qui ont chuté de près de 9 %.

Le secteur du commerce de détail est l'un des nombreux domaines de l'économie - en plus de l'immobilier et des biens de consommation de base - qui ont été mis sous pression par les taux d'intérêt élevés. En début de semaine, la Réserve fédérale a réaffirmé qu'elle avait besoin de voir plus de preuves d'un ralentissement de l'inflation avant d'abaisser les coûts d'emprunt.

"Greg Halter, directeur de recherche chez Carnegie Investment Counsel, explique : "Le segment des revenus faibles à moyens est mis à mal par les prix de l'essence et des produits d'épicerie. Ils se sentent mal même si l'économie se porte bien.

Le consommateur sera au centre de l'attention la semaine prochaine, lorsque les États-Unis publieront les données sur les ventes au détail mardi. Les analystes interrogés par Reuters s'attendent à ce que les ventes au détail aient augmenté de 0,2 % en mai. Des résultats plus faibles que prévu - après des données plus tôt cette semaine montrant des progrès encourageants en matière d'inflation - pourraient renforcer les arguments en faveur d'une baisse des taux d'intérêt de la Fed dans les plus brefs délais.

Les marchés à terme ont reflété les attentes accrues des investisseurs quant à une baisse des taux en septembre, bien que la Fed ait prévu de ne réduire les coûts d'emprunt qu'en décembre.

Les performances divergentes des valeurs du commerce de détail ont poussé les investisseurs à se concentrer sur les entreprises dont les consommateurs peuvent continuer à supporter des taux d'intérêt plus élevés ou sur celles qui offrent des réductions sur les articles ménagers de marque comme les vêtements ou les produits d'épicerie, comme la société de clubs-entrepôts Costco Wholesale.

Le fonds Halters a acheté des actions de sociétés telles que Walmart, Costco et TJX Companies, dont les modèles d'entreprise mettent l'accent sur la valeur pour le consommateur. Leurs actions ont augmenté de 28 %, 29 % et 16 % respectivement.

Robert Pavlik, gestionnaire de portefeuille principal chez Dakota Wealth Management, a déclaré avoir détenu des actions de Costco et de TJX Companies, soulignant la solidité de leur gestion et de leur contrôle des stocks.

"Je pense que l'inflation restera modérée et que les consommateurs chercheront toujours à tirer le meilleur parti de leur argent", a-t-il déclaré.

Bokeh Capital Partners possède des actions d'Urban Outfitters, qui ont augmenté de plus de 20 % cette année. Kim Forrest, directeur des investissements de Bokeh, a déclaré que la force d'Urban Outfitters en tant que marchand de mode a aidé l'entreprise à résister à l'environnement inflationniste, ajoutant que "les gens feront des sacrifices pour être beaux".

Josh Cummings, gestionnaire de portefeuille chez Janus Henderson Investors, pense que des secteurs tels que le commerce en ligne continueront à prospérer même si les taux d'intérêt restent élevés.

Il a ciblé des entreprises telles que Carvana, dont les actions ont presque doublé cette année, et DoorDash , dont les actions ont augmenté d'environ 13 %.

"Nous ne sommes pas très enthousiastes à l'égard du secteur de la consommation en général, mais nous pensons que nous sommes dans les premières phases de certaines de ces histoires de croissance", a-t-il déclaré. (Reportage de David Randall, édition de Nick Zieminski)