Walmart va-t-il ouvrir les portefeuilles ? Les prix en ligne de mire alors que le détaillant publie ses résultats

Le plus grand détaillant au monde, qui compte plus de 5 000 magasins aux États-Unis, devrait afficher un chiffre d'affaires d'environ 7 milliards de dollars pour le quatrième trimestre clos le 31 janvier, soit une hausse de 4,5 %. Ces derniers mois, les acheteurs à revenu élevé ont été attirés par sa stratégie de "Everyday Low Price".

Ce chiffre est légèrement inférieur à la hausse de 5,5 % attendue pour le quatrième trimestre de la chaîne de supermarchés Kroger Co. En revanche, les ventes de Target Corp pour le trimestre des fêtes de fin d'année devraient chuter de près de 1 %, en raison de rabais importants visant à écouler les stocks d'articles discrétionnaires tels que les vêtements, l'ameublement et l'électronique.

(GRAPHIQUE INTERACTIF-Les ventes dealmart devraient dépasser celles de ses rivaux en 2023 https://www.reuters.com/graphics/WALMART-RESULTS/byprlkgmdpe/index.html)

Wall street se concentre désormais davantage sur la façon dont Walmart, qui exploite plus de 5 000 magasins aux États-Unis, prévoit de lutter contre les hausses de prix des fournisseurs afin de maintenir sa position dominante de plus grand détaillant en épicerie d'Amérique. La chaîne représentait 15,72 % de toutes les dépenses alimentaires et d'épicerie aux États-Unis en 2022, selon GlobalData.

"La clé sera tout ce que le détaillant dira sur les investissements de prix", ont écrit les analystes d'UBS dans une note préalable aux résultats.

"Il y a de fortes chances que l'entreprise dise qu'elle baisse certains prix sur la marchandise générale étant donné l'état du consommateur et la baisse de certains coûts comme l'expédition."

Outre les réductions de prix et les rabais, Walmart devrait également utiliser ses offres de marques de distributeur pour négocier les prix avec les marques nationales plus chères. L'épicerie représente plus de la moitié des ventes américaines de Walmart à partir de 2021.

En décembre, le PDG de Walmart, Doug McMillon, a déclaré que "nous n'aimons pas" que certains fournisseurs fassent allusion à une nouvelle hausse des prix en 2023. Il a averti que Walmart allouerait de l'espace aux marques privées et tertiaires si les prix devenaient trop élevés.

Les négociations seront probablement difficiles car un certain nombre des plus grands fournisseurs de Walmart, dont Nestlé, Coca-Cola Co, Procter & Gamble et Unilever, ont révélé ces dernières semaines qu'ils prévoyaient d'intégrer de nouvelles hausses de prix cette année. Le fabricant de KitKat, Nestlé, a déclaré jeudi que de nouvelles hausses de prix étaient nécessaires pour compenser les coûts des matières premières.

Kraft Heinz et PepsiCo, en revanche, prévoient de mettre en pause de nouvelles hausses de prix pour contrer la baisse des volumes, mais leurs prix sont encore considérablement élevés par rapport à l'année précédente.

Wall street s'attend néanmoins à ce que les ventes et les revenus de Walmart augmentent en 2023 grâce à la modération de ses coûts d'expédition et de logistique, même si les frais de main-d'œuvre augmentent.