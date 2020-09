Cosumar : ÉTATS FINANCIERS AU 30 JUIN 2020 0 30/09/2020 | 11:14 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires B I L A N A C T I F ( En dirhams ) ACTIF Immobilisations en non valeur (A) Frais préliminaires Charges à répartir sur plusieurs exercices Primes de remboursement des obligations Immobilisations incorporelles (B) Immobilisations en recherche et développement Brevets, marques, droits et valeurs similaires Fonds commercial É Autres immobilisations incorporelles I S Immobilisations corporelles (C) I L Terrains B Constructions M O Installations techniques, matériel et outillage M Matériel de transport I Mobilier, matériel de bureau et aménagements divers I F Autres immobilisations corporelles C T Immobilisations corporelles en cours A Immobilisations financières (D) Prêts immobilisés Autres créances financières Titres de participation Autres titres immobilisés Écart de conversion - Actif (E) Diminution des créances immobilisées Augmentation des dettes financières TOTAL I (A+B+C+D+E) Stocks (F) Marchandises Matières et fournitures consommables Produits en cours T Produits intermédiaires et produits résiduels A N Produits finis L Créances de l'actif circulant (G) C U Fournisseurs débiteurs, avances et acomptes I R Clients et comptes rattachés C Personnel I F État T Comptes d'Associés A C Autres débiteurs Comptes de régularisation actif Titres et valeurs de placement (H) Écarts de conversion-Actif (I) (Éléments circulants) TOTAL II (F+G+H+I) Trésorerie - Actif TRÉSORERIE Chèques et valeurs à encaisser TOTAL III Banques, T G et C C P Caisses, Régies d'avances et accréditifs TOTAL GÉNÉRAL I + II + III Exercice du 1er/01/2020 au 30/06/2020 EXERCICE EXERCICE PRÉCÉDENT AMORTISSEMENTS BRUT NET NET ET PROVISIONS 108 391 462,06 26 722 360,56 81 669 101,50 2 504 822,63 2 099 914,30 1 468 792,52 631 121,78 839 965,72 106 291 547,76 25 253 568,04 81 037 979,72 1 664 856,91 81 397 680,87 18 949 887,22 62 447 793,65 47 537 004,33 50 677 826,69 16 173 454,22 34 504 372,47 19 593 583,15 30 622 333,78 2 776 433,00 27 845 900,78 27 845 900,78 97 520,40 97 520,40 97 520,40 6 040 466 362,03 4 033 704 699,10 2 006 761 662,93 2 070 239 902,24 616 986 277,89 573 119,67 616 413 158,22 616 529 060,69 737 722 323,01 439 085 141,86 298 637 181,15 300 071 803,47 4 263 160 747,40 3 329 788 692,21 933 372 055,19 930 171 561,74 42 752 007,05 33 284 580,17 9 467 426,88 10 046 108,50 276 140 241,35 230 973 165,19 45 167 076,16 44 073 254,97 103 704 765,33 103 704 765,33 169 348 112,87 2 059 767 372,60 1 250 090,99 2 058 517 281,61 2 059 454 652,55 5 726 575,45 1 250 090,99 4 476 484,46 5 419 423,40 1 382 234,02 1 382 234,02 1 376 666,02 2 052 658 563,13 2 052 658 563,13 2 052 658 563,13 8 290 022 877,56 4 080 627 037,87 4 209 395 839,69 4 179 736 381,75 2 007 436 979,27 29 243 354,20 1 978 193 625,07 1 671 767 059,92 10 037 143,04 10 037 143,04 10 160 835,88 837 962 488,78 29 243 354,20 808 719 134,58 773 637 524,19 575 449 750,29 575 449 750,29 272 467 569,28 35 290 135,69 35 290 135,69 18 583 253,29 548 697 461,47 548 697 461,47 596 917 877,28 2 475 926 567,35 25 112 145,00 2 450 814 422,35 1 675 241 549,31 208 844 313,93 11 859 837,60 196 984 476,33 63 379 699,31 724 946 817,52 13 252 307,40 711 694 510,12 418 766 435,76 2 198 812,98 2 198 812,98 3 618 772,05 1 428 669 942,22 1 428 669 942,22 918 045 828,86 68 753 770,65 68 753 770,65 249 212 773,31 42 512 910,05 42 512 910,05 22 218 040,02 302 936 303,82 302 936 303,82 496 915 782,93 24 694 840,76 24 694 840,76 1 974 609,10 4 810 994 691,20 54 355 499,20 4 756 639 192,00 3 845 899 001,26 200 778 204,27 200 778 204,27 54 321 894,62 76 925 981,95 76 925 981,95 32 330 942,05 117 188 633,84 117 188 633,84 18 895 613,28 6 663 588,48 6 663 588,48 3 095 339,29 200 778 204,27 200 778 204,27 54 321 894,62 13 301 795 773,03 4 134 982 537,07 9 166 813 235,96 8 079 957 277,63 ÉTATS FINANCIERS SOCIAUX AU 30 JUIN 2020 B I L A N P A S S I F ( En dirhams ) Exercice du 1er/01/2020 au 30/06/2020 PASSIF EXERCICE EXERCICE PRÉCÉDENT CAPITAUX PROPRES 4 063 765 582,27 3 715 791 485,54 Capital social ou personnel ( 1) 944 871 430,00 944 871 430,00 Moins : actionnaires, capital souscrit non appelé Capital appelé 944 871 430,00 944 871 430,00 dont versé 944 871 430,00 944 871 430,00 Primes d'émission, de fusion et d'apport 175 981 922,22 175 981 922,22 Écarts de réévaluation N T Réserve légale 94 487 143,00 94 487 143,00 E Autres réserves 2 500 077 150,07 1 629 003 926,82 A N Report à nouveau ( 2 ) 373 840,25 373 840,25 M Résultats nets en instance d'affectation ( 2 ) E R Résultat net de l'exercice ( 2) 347 974 096,73 871 073 223,25 P N T Total des capitaux propres (A) 4 063 765 582,27 3 715 791 485,54 Capitaux propres assimilés (B) 538 344 809,92 466 198 306,69 E E M Subventions d'investissement 4 309 980,04 4 778 311,54 Provisions réglementées 534 034 829,88 461 419 995,15 N C Dettes de financement (C) N A Emprunts obligataires F I Autres dettes de financement Provisions durables pour risques et charges (D) Provisions pour risques Provisions pour charges Écart de conversion - Passif (E) Augmentation des créances immobilisées Diminution des dettes de financement TOTAL I ( A + B + C + D + E ) 4 602 110 392,19 4 181 989 792,23 Dettes du passif circulant (F) 3 334 103 498,63 2 773 298 547,46 Fournisseurs et comptes rattachés 3 050 958 432,05 2 500 127 726,83 N T Clients créditeurs, avances et acomptes 134 666,68 10 703 738,05 Personnel 15 741 278,66 7 080 157,49 L A Organismes sociaux 20 131 050,09 12 542 226,02 R C U État 82 587 906,03 123 547 294,28 C I Comptes d'associés 26 126 241,60 30 319 298,20 S I F Autres créanciers 27 048 416,63 18 880 910,87 A S Comptes de régularisation - passif 111 375 506,89 70 097 195,72 P Autres provisions pour risques et charges (G) 14 756 933,32 27 711 833,93 Écarts de conversion Passif ( éléments circulants ) (H) 18 452 078,17 5 506 700,66 TOTAL II ( F + G + H ) 3 367 312 510,12 2 806 517 082,05 TRÉSORERIE TRÉSORERIE PASSIF 1 197 390 333,65 1 091 450 403,35 Crédits d'escompte Crédits de trésorerie 885 000 000,00 960 000 000,00 Banques de régularisation 312 390 333,65 131 450 403,35 TOTAL III 1 197 390 333,65 1 091 450 403,35 TOTAL GÉNÉRAL I + II + III 9 166 813 235,96 8 079 957 277,63 Capital personnel débiteur Bénéfice (+), déficitaire (-) COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (HORS TAXES)EXERCICE DU 1er/01/2020 AU 30/06/2020 E X P L O I T A T I O N F I N A N C I E R N O N C O U R A N T OPÉRATIONS TOTAUX DE CONCERNANT TOTAUX DE PROPRES À L'EXERCICE NATURE (En dirhams) LES EXERCICES L'EXERCICE L'EXERCICE PRÉCÉDENT PRÉCÉDENTS (1) (2) 3= 1 + 2 (4) I Produits d'exploitation 4 994 064 708,94 4 994 064 708,94 4 917 772 370,77 Ventes de marchandises (en l'état) 33 060,60 33 060,60 36 962 065,77 Ventes de biens et services produits 3 538 818 599,90 3 538 818 599,90 3 337 052 428,15 Chiffre d'affaires 3 538 851 660,50 3 538 851 660,50 3 374 014 493,92 Variation de stocks de produits (1) 271 468 647,52 271 468 647,52 313 601 020,20 Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même Subventions d'exploitation 1 175 673 070,51 1 175 673 070,51 1 229 217 451,35 Autres produits d'exploitation 196 235,00 196 235,00 230 790,00 Reprises d'exploitation : transferts de charges 7 875 095,41 7 875 095,41 708 615,30 TOTAL I 4 994 064 708,94 4 994 064 708,94 4 917 772 370,77 II Charges d'exploitation 4 503 503 250,36 (1 378 266,10) 4 502 124 984,26 4 408 388 260,68 Achats revendus (2) de marchandises 123 692,84 123 692,84 32 618 676,28 Achats consommés (2) de matières et fournitures 3 931 529 101,39 (1 378 266,10) 3 930 150 835,29 3 814 270 843,32 Autres charges externes 251 197 868,98 251 197 868,98 224 193 580,40 Impôts et taxes 6 531 445,83 6 531 445,83 11 230 768,57 Charges de personnel 181 267 475,40 181 267 475,40 172 764 802,48 Autres charges d'exploitation 480 000,00 480 000,00 480 000,00 Dotations d'exploitation 132 373 665,92 132 373 665,92 152 829 589,63 TOTAL II 4 503 503 250,36 (1 378 266,10) 4 502 124 984,26 4 408 388 260,68 III RÉSULTAT D'EXPLOITATION ( I - II ) 491 939 724,68 509 384 110,09 IV PRODUITS FINANCIERS 180 878 422,66 180 878 422,66 138 492 131,98 Produits des titres de participation et autres titres financiers 128 372 052,00 128 372 052,00 128 372 052,00 Gains de change 43 033 574,91 43 033 574,91 5 461 118,43 Intérêts et autres produits financiers 6 098 761,82 6 098 761,82 3 924 833,43 Reprises financières : transferts de charges 3 374 033,93 3 374 033,93 734 128,12 TOTAL IV 180 878 422,66 180 878 422,66 138 492 131,98 V CHARGES FINANCIÈRES 65 226 359,43 65 226 359,43 22 656 767,78 Charges d'intérêts 20 625 574,33 20 625 574,33 12 884 328,14 Pertes de change 34 181 651,78 34 181 651,78 9 772 439,64 Autres charges financières Dotations financières 10 419 133,32 10 419 133,32 TOTAL V 65 226 359,43 65 226 359,43 22 656 767,78 VI RÉSULTAT FINANCIER ( IV - V ) 115 652 063,23 115 835 364,20 VII RÉSULTAT COURANT ( III + VI ) 607 591 787,91 625 219 474,29 VIII PRODUITS NON COURANTS 157 455 405,02 157 455 405,02 110 345 044,90 Produits de cessions d'immobilisations 41 126,00 41 126,00 1 074 226,55 Subvention d'équilibre Reprises sur subventions d'investissement 468 331,50 468 331,50 468 331,50 Autres produits non courants 6 557 292,22 6 557 292,22 10 686 422,89 Reprises non courantes : transferts de charges 150 388 655,30 150 388 655,30 98 116 063,96 TOTAL VIII 157 455 405,02 157 455 405,02 110 345 044,90 IX CHARGES NON COURANTES 277 533 906,20 277 533 906,20 46 357 751,48 Valeurs nettes d'amortsissement des immobilisations cédées 30 886,45 30 886,45 1 090 932,47 Subventions accordées Autres charges non courantes 154 499 529,72 154 499 529,72 16 213 280,23 Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions 123 003 490,03 123 003 490,03 29 053 538,78 TOTAL IX 277 533 906,20 277 533 906,20 46 357 751,48 X RÉSULTAT NON COURANT ( VIII - IX ) (120 078 501,18) 63 987 293,42 XI RESULTAT AVANT IMPOTS (VII + X) 487 513 286,73 689 206 767,71 XII IMPOTS SUR LES RÉSULTATS 139 539 190,00 139 539 190,00 162 308 207,00 XIII RÉSULTAT NET ( XI - XII ) 347 974 096,73 526 898 560,71 Variation de stock : stock final - stock initial; augmentation (+); diminution (-). Achats revendus ou consommés : achats - variation de stocks. XIV TOTAL DES PRODUITS ( I + IV + VIII ) 5 332 398 536,62 5 166 609 547,65 XV TOTAL DES CHARGES ( II + V + IX + XII ) 4 984 424 439,89 4 639 710 986,94 XVI RÉSULTAT NET (XIV - XV) 347 974 096,73 526 898 560,71 Pour toutes informations, contactez nous à l'adresse : comfi@cosumar.co.ma ou www.cosumar.co.ma 8, rue Mouatamid Ibnou Abbad, - BP. 3098 - 20 300 Casablanca - Maroc - Tél. : +212 529 02 83 00 - Fax : +212 522 24 10 71 Groupecosumar S.A. au capital de 944.871.430 dirhams - R.C. Casablanca 30037 - Patente 30701380 - T.V.A. 616051 C.N.S.S. 1928003 - I.C.E Casablanca 001555060000024 ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS AU 30 JUIN 2020 COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ (En millions de dirhams) 30-juin-20 30-juin-19 Chiffre d'affaires 4 259,8 4 104,3 Autres produits de l'activité 2 227,4 2 417,7 Produits des activités ordinaires 6 487,2 6 522,0 Achats (4 978,4) (4 998,6) Autres charges externes (339,1) (329,6) Frais de personnel (229,0) (234,4) Impôts et taxes (28,4) (31,9) Amortissements et provisions d'exploitation (232,3) (239,6) Autres produits et charges d'exploitation nets 12,7 3,5 Charges d'exploitation courantes (5 794,4) (5 830,6) Résultat d'exploitation courant 692,7 691,4 Autres produits et charges d'exploitation non courants (132,8) (22,3) Résultat des activités opérationnelles 560,0 669,1 Résultat financier (15,8) (31,2) Résultat avant impôt des entreprises intégrées 544,2 637,9 Impôts exigibles (166,1) (227,7) Impôts différés (8,9) (3,1) Résultat net des entreprises intégrées 369,2 407,2 Part dans les résultats des sociétés mises en équivalence (2,0) Résultat net des activités poursuivies 367,3 407,2 Résultat des activités abandonnées RÉSULTAT DE L'ENSEMBLE CONSOLIDÉ 367,3 407,2 Intérêts minoritaires (0,7) (0,1) Résultat net - Part du groupe 366,6 407,0 ÉTAT DU RÉSULTAT GLOBAL CONSOLIDÉ (En millions de dirhams) 30-juin-20 30-juin-19 Résultat de l'exercice 367,3 407,2 Écart de conversion des activités à l'étranger 5,5 Pertes et profits relatifs à la réévaluation des AFS Impôt sur le résultat sur les autres éléments du résultat global Résultat Global 372,7 407,2 Intérêts Minoritaires (0,7) (0,1) Résultat Global net - Part du Groupe 372,1 407,0 ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE ACTIF (En millions de dirhams) 30-juin-20 31-déc-19 Goodwill 196,1 196,1 Immobilisations incorporelles 34,3 19,9 Immobilisations corporelles 4 523,0 4 512,1 Immobilisations en droit d'usage 84,0 82,2 Immeubles de placement 63,7 63,7 Participations dans les entreprises associées 413,9 412,9 Autres actifs financiers 204,2 216,0 - Prêts et créances 65,5 77,4 - Actifs disponibles à la vente 138,6 138,6 Actif non courant 5 519,1 5 502,8 Stocks et en-cours 3 128,2 2 357,3 Créances clients 756,1 441,0 Autres débiteurs courants 2 694,3 2 109,9 Trésorerie et équivalent de trésorerie 601,0 584,5 Actif courant 7 179,5 5 492,7 TOTAL ACTIF 12 698,7 10 995,5 PASSIF (En millions de dirhams) 30-juin-20 31-déc-19 Capital 944,9 944,9 Primes d'émission et de fusion 176,0 176,0 Réserves 3 966,4 3 049,5 Écart de conversion 6,7 1,2 Résultat net part du groupe 366,6 923,8 Capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires de la société mère 5 460,6 5 095,4 Intérêts minoritaires 6,9 6,8 Capitaux propres de l'ensemble consolidé 5 467,5 5 102,2 Provisions 37,8 50,8 Avantages du personnel 131,3 131,9 Dettes financières non courantes 141,5 138,6 - Dettes envers les établissements de crédit 51,6 51,8 - Dettes liées aux contrats à droit d'usage 89,8 86,7 Impôts différés Passifs 724,6 711,4 Autres créditeurs non courants 22,3 25,5 Passif non courant 1 057,5 1 058,2 Dettes financières courantes 2 089,2 1 544,6 - Dettes envers les établissements de crédit 2 066,2 1 531,6 - Instruments dérivés de couverture 23,0 13,0 Dettes fournisseurs courantes 3 672,8 2 957,9 Autres créditeurs courants 411,6 332,6 Passif courant 6 173,6 4 835,1 TOTAL PASSIF 7 231,2 5 893,3 TOTAL CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS 12 698,7 10 995,5 ÉTAT DE LA VARIATION DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDÉS Primes d'émission Variation de l'exercice (En millions de dirhams) Capital et de fusion Réserves non distribuées Ecarts de conversion des écarts actuariels Total Part du Groupe Intérêt minoritaire Total Au 1er janvier 2019 944,9 176,0 4 038,5 4,5 5 163,9 6,4 5 170,3 Effets des changements de méthode comptable/Ajustements N-1 (11,8) (11,8) (11,8) Corrections des erreurs N-1 : Montants retraités à l'ouverture 944,9 176,0 4 026,7 4,5 5 152,1 6,4 5 158,5 Variation CP pour 2019 Résultat net de la période 923,8 923,8 0,9 924,7 Pertes et profits de conversion 1,2 1,2 1,2 Gains / pertes actuariels (6,9) (6,9) (6,9) Résultat global total de l'année 923,8 1,2 (6,9) 918,1 0,9 919,0 Dividendes distribués (944,9) (944,9) (0,5) (945,4) Autres transactions avec les actionnaires (30,0) (30,0) 0,0 (30,0) Total des transactions avec les actionnaires (974,8) (974,8) (0,5) (975,4) Au 31 décembre 2019 944,9 176,0 3 975,6 1,2 (2,4) 5 095,4 6,8 5 102,2 Au 1er janvier 2020 944,9 176,0 3 975,6 1,2 (2,4) 5 095,4 6,8 5 102,2 Effets des changements de méthode comptable/Ajustements N-1 (6,8) (6,8) (6,8) Corrections des erreurs N-1 : Montants retraités à l'ouverture 944,9 176,0 3 968,8 1,2 (2,4) 5 088,5 6,8 5 095,3 Variation CP pour 2020 Résultat net de la période 366,6 366,6 0,67 367,3 Pertes et profits de conversion 5,5 5,5 5,5 Gains / pertes actuariels Résultat global total de l'année 366,6 5,5 372,1 0,7 372,7 Dividendes distribués (0,5) (0,5) Augmentation de capital Total des transactions avec les actionnaires (0,5) (0,5) Au 30 juin 2020 944,9 176,0 4 335,4 6,7 (2,4) 5 460,6 7,0 5 467,5 Pour toutes informations, contactez nous à l'adresse : comfi@cosumar.co.ma ou www.cosumar.co.ma 8, rue Mouatamid Ibnou Abbad, - BP. 3098 - 20 300 Casablanca - Maroc - Tél. : +212 529 02 83 00 - Fax : +212 522 24 10 71 S.A. au capital de 944.871.430 dirhams - R.C. Casablanca 30037 - Patente 30701380 - T.V.A. 616051 C.N.S.S. 1928003 - I.C.E Casablanca 001555060000024 Groupecosumar ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS Principes applicables depuis le 1er janvier 2006 : AU 30 JUIN 2020 TABLEAU DE FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉ Conformément à la norme IAS 16, les immobilisations corporelles sont comptabilisées au coût d'acquisition (En millions de dirhams) 30-juin-20 30-juin-19 historique ou de fabrication initial, diminué du cumul des amortissements et, le cas échéant, du cumul des pertes Résultat net de l'ensemble consolidé 367,3 407,2 de valeur. Les amortissements sont pratiqués en fonction des durées d'utilisation (durée d'utilité). Ajustements pour Le mode d'amortissement retenu par le Groupe est le mode linéaire. Dotations aux amortissements et provisions, pertes de valeur 215,5 185,6 Autres ajustements (10,0) 20,5 1.4. Stocks Capacité d'autofinancement après coût de l'endettement financier net et impôt 572,8 613,2 Les stocks sont évalués au plus bas de leur coût de revient ou de leur valeur nette de réalisation. Elimination de la charge (produit) d'impôts 174,9 230,8 Le coût de revient correspond au coût d'acquisition ou aux coûts de production encourus pour amener les stocks Elimination du coût de l'endettement financier net (19,7) 6,4 dans l'état et à l'endroit ou ils se trouvent. Ces derniers comprennent, sur la base d'un niveau normal d'activité, les Capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement financier net impôt 728,0 850,4 charges directes et indirectes de production. Les coûts de revient sont généralement calculés selon la méthode du Incidence de la variation du BFR (851,6) 532,3 coût moyen pondéré. Impôts payés (166,1) (227,7) La valeur nette de réalisation des stocks correspond au prix de vente estimé dans le cours normal de l'activité Flux net de trésorerie liés aux activités opérationnelles (289,7) 1 155,0 diminué des coûts estimés pour achever les produits et des coûts estimés nécessaires pour réaliser la vente. Acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles (259,5) (379,3) Acquisition d'actifs financiers 0,0 (74,9) 1.5. Avantages du personnel Cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles 0,0 1,4 Les engagements du Groupe au titre des régimes de couverture maladie à prestations définies et des indemnités Autres flux 11,8 64,1 de fin de carrière sont déterminés, conformément à la norme IAS 19, sur la base de la méthode des unités de crédit Flux net de trésorerie liés aux activités d'investissement (247,6) (388,8) projetées, en tenant compte des conditions économiques propres au Maroc. Les engagements sont couverts par Emprunts 0,0 76,8 des provisions inscrites au bilan au fur et à mesure de l'acquisition des droits par les salariés. Remboursement d'emprunts (0,2) (6,2) Variation de dettes résultant de contrats de location 3,1 0,0 Les indemnités de départ en retraite font également l'objet d'une provision. Cette dernière est évaluée en tenant Dividendes payés aux actionnaires de la société mère (0,0) (944,9) compte de la probabilité de la présence des salariés dans le Groupe, à leur date de départ en retraite. Cette provision Dividendes payés aux minoritaires des filiales (0,5) (0,5) est actualisée à chaque clôture. Coût de l'endettement financier net 19,7 (6,4) NOTE 2. PERIMETRE DE CONSOLIDATION AU 30 JUIN 2020 Variation des comptes d'associés (3,0) 1 010,9 Flux net de trésorerie provenant des activités de financement 19,1 129,7 VARIATION DE LA TRÉSORERIE ET EQUIVALENTS DE TRÉSORERIE (518,2) 895,9 SOCIÉTÉ % DE CONTRÔLE % D'INTÉRÊT MÉTHODE DE CONSOLIDATION Trésorerie et équivalents de trésorerie net à l'ouverture (947,1) (1 009,3) COSUMAR (mère) 100,00% 100,00% Intégration Globale Trésorerie et équivalents de trésorerie net à la clôture (1 465,3) (113,4) SUNABEL 99,15% 99,15% Intégration Globale VARIATION DE LA TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE (518,2) 895,9 SURAC 100,00% 100,00% Intégration Globale SUTA 99,84% 99,84% Intégration Globale RESUMÉ DES NOTES AUX COMPTES CONSOLIDÉS Durrah Advanced Development 43,28% 43,28% Mise en équivalence NOTE 1. RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES Par ailleurs, le jeu complet des états financiers consolidés du Groupe au 30 Juin 2020 établis conformément aux 1.1. Référentiel comptable normes internationales est mis à votre disposition sur le site Internet de la société. En application de l'avis n°5 du Conseil National de la Comptabilité (CNC) du 26/05/2005 et conformément aux Ce jeu complet comprend outre l'Etat de la situation financière consolidé, les états du résultat et du résultat global dispositions de l'article 6, paragraphe 6.3 de la circulaire n°07/09 du Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières consolidés, l'état de flux de trésorerie consolidé ainsi que l'état de la variation des capitaux propres consolidés et (CDVM) du 15 juillet 2009, les états financiers consolidés du Groupe COSUMAR sont préparés en conformité avec les des notes annexes détaillées. normes comptables internationales adoptées au sein de l'Union Européenne au 30 juin 2020 et telles que publiées Communication Financière : à cette même date. Mise à disposition du Rapport Financier Semestriel Les normes comptables internationales comprennent les IFRS (International Financial Reporting Standards), les IAS Le Rapport Financier Semestriel au 30 juin 2020 peut être consulté sur le site internet de la société à l'adresse : (International Accounting Standards) et leurs interprétations SIC et IFRIC (Standards Interpretations Committee et https://www.cosumar.co.ma/publications/ International Financial Reporting Interpretations Committee). Le Groupe suit régulièrement les dernières publications de l'IASB et de l'IFRIC. En 2019, l'IFRS 16 et l'IFRIC 23 sont entrées en vigueur dans les comptes des exercices ouverts à partir du 1er janvier 2019 : La norme IFRS 16 relative aux contrats de location. A cet effet, l'ensemble des contrats de location du Groupe COSUMAR répondant aux critères énoncés par la norme apparaissent dans le bilan de la société.

L'IFRIC 23 lié à l'incertitude relative au traitement des impôts sur le résultat. En 2018, L'IFRS 9 instruments financiers, remplace la plupart des dispositions existantes en IFRS, notamment IAS 39. La nouvelle norme est applicable de manière obligatoire au 1er janvier 2018. Les dispositions de la norme sur le classement, l'évaluation et la dépréciation des instruments financiers sont appliquées par le groupe et n'ont pas d'incidence sur les comptes et leurs comparatifs. L'analyse du risque crédit client est réalisée selon une procédure interne bien définie qui met en place des lignes directrices claires, des examens réguliers en matière de crédit et un suivi rigoureux des créances douteuses. Les créances clients sont mesurées au coût amorti. Le Groupe COSUMAR applique une approche simplifiée basée sur les pertes attendues à maturité. Il n'y a aucun impact matériel sur la dépréciation des comptes clients et des prêts à long terme lié à l'application de l'IFRS 9. En 2018, L'IFRS 15, qui remplace IAS 11 Contrats de Construction, IAS 18 Revenu des activités ordinaires et leurs interprétations, est appliquée sur une base rétrospective du 1er janvier 2018. Conformément à IFRS 15, l'ensemble des contrats de la société COSUMAR avec ses clients répond aux critères énoncés par la norme à savoir la substance commerciale des contrats, l'approbation des modalités du contrat clairement identifiées par les différentes parties (prix, produit et/ou prestation, conditions et modalités de paiement). Le chiffre d'affaires est reconnu à la livraison au moment du transfert du contrôle du bien ou du service au client. IFRS 15 n'a pas d'impact matériel sur le Groupe COSUMAR puisque plus de 99 % des ventes du Groupe concernent des livraisons de sucre raffiné et de coproduits à un moment précis. En 2013, Le Groupe a adopté les changements normatifs prévus par le référentiel IFRS en matière de la norme IAS 19 révisée dont l'évolution est la suppression de la règle du corridor pour la reconnaissance des écarts actuariels. Ces derniers sont désormais reconnus en intégralité l'année de leur constatation en contrepartie des autres éléments du résultat global ainsi que l'utilisation d'une table de mortalité générationnelle. En 2010, le Groupe a ainsi appliqué au niveau des présents états financiers la norme IFRS 3 révisée « Regroupement des entreprises » dont la principale évolution est que le Goodwill n'est déterminé qu'à la date de la prise de contrôle et que, dés 2010, il n'est plus possible de l'ajuster au delà de la période d'évaluation. Désormais, les acquisitions complémentaires après la prise d'un contrôle majoritaire ne modifient plus le montant du Goodwill. En 2009, le Groupe COSUMAR avait opté, dans le cadre de la norme IAS 1 révisée, pour la présentation du résultat global en deux états : Etat détaillant les composants du résultat (état du résultat) ;

Etat commençant par le résultat et détaillant les autres éléments du résultat global (état du résultat global). 1.2. Principes de consolidation Les comptes consolidés sont établis selon la convention du coût historique à l'exception de certaines catégories d'actifs et passifs conformément aux principes édictés par les IFRS. Toutes les sociétés du Groupe COSUMAR sont consolidées à partir de comptes semestriels arrêtés au 30 Juin 2020. Conformément aux dispositions des IFRS, il n'y a pas d'exemption au périmètre de consolidation du Groupe. Les participations non significatives sont traitées en tant que titres AFS. 1.3. Immobilisations corporelles Règle spécifique à la première adoption : Dans le cadre de la première application des normes IFRS et conformément aux dispositions de la norme IFRS 1, la société a procédé à l'évaluation à la juste valeur au 1er janvier 2006 de l'ensemble de ses actifs immobilisés incorporels et corporels, et a retenu cette valorisation comme coût présumé. Les évaluations à la juste valeur ont été réalisées par des experts indépendants. Pour toutes informations, contactez nous à l'adresse : comfi@cosumar.co.ma ou www.cosumar.co.ma 8, rue Mouatamid Ibnou Abbad, - BP. 3098 - 20 300 Casablanca - Maroc - Tél. : +212 529 02 83 00 - Fax : +212 522 24 10 71 Groupecosumar S.A. au capital de 944.871.430 dirhams - R.C. Casablanca 30037 - Patente 30701380 - T.V.A. 616051 C.N.S.S. 1928003 - I.C.E Casablanca 001555060000024 Pour lire la suite de ce noodl, vous pouvez consulter la version originale ici. Attachments Original document

Permalink Disclaimer Cosumar SA published this content on 30 September 2020 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 30 September 2020 09:14:10 UTC 0 Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue Toute l'actualité sur COSUMAR SA 11:14 COSUMAR : États financiers au 30 juin 2020 PU 10:49 COSUMAR : Rapport Financier semestriel 2020 PU 17/09 COSUMAR : Communiqué financier PU 01/09 COSUMAR SA : Mouvements des dirigeants et mandataires sociaux CO 31/08 COSUMAR : Communiqué financier PU 11/08 COSUMAR SA : Compte-rendu de l'Assemblée générale CO 10/08 COSUMAR : Communiqué de presse post assemblée générale ordinaire PU 10/08 COSUMAR : Assemblée générale ordinaire réunie extraordinairement en date du 05 a.. PU 06/08 COSUMAR SA : Dividendes CO 26/06 COSUMAR SA : Résultats des votes de l'AG CO

Données financières MAD USD EUR CA 2019 11 525 M 1 247 M 1 063 M Résultat net 2019 924 M 99,9 M 85,2 M Dette nette 2019 1 099 M 119 M 101 M PER 2019 - Rendement 2019 - Capitalisation 18 269 M 1 977 M 1 685 M VE / CA 2018 1,59x VE / CA 2019 1,89x Nbr Employés 1 403 Flottant 57,3% Graphique COSUMAR SA Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique COSUMAR SA Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Haussière Neutre Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 2 Objectif de cours Moyen 210,00 MAD Dernier Cours de Cloture 193,35 MAD Ecart / Objectif Haut 8,61% Ecart / Objectif Moyen 8,61% Ecart / Objectif Bas 8,61% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Mohammed Fikrat Chairman & Chief Executive Officer Tarik Bouattioui Director-Finance & Group Management Audit Ahmed Echatoui Director-Information Systems & Human Resources Khalid Cheddadi Director Jean-Luc Robert Bohbot Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) COSUMAR SA -11.67% 1 977 NESTLÉ S.A. 4.70% 331 806 MONDELEZ INTERNATIONAL, INC 2.54% 80 673 FOSHAN HAITIAN FLAVOURING AND FOOD COMPANY LTD. 76.71% 75 270 DANONE -25.47% 41 991 GENERAL MILLS, INC. 11.84% 36 594