Cosumar : ÉTATS FINANCIERS SOCIAUX

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires BILAN ACTIF Exercice du 1/01/2021 au 31/12/2021 B I L A N P A S S I F Exercice du 1/01/2021 au 31/12/2021 EXERCICE PRÉCÉDENT 3 648 163 232,03 944 871 430,00 80 906 047,01 419 982,86 80 486 064,15 944 871 430,00 944 871 430,00 62 016 031,14 175 981 922,22 - ACTIF IMMOBILISÉ 34 072 609,96 27 845 900,78 97 520,40 2 029 206 776,33 616 295 982,09 284 723 347,10 891 744 191,46 9 335 758,23 46 385 924,21 180 721 573,24 2 058 006 798,99 3 946 551,84 1 401 684,02 2 052 658 563,13 TNENAMREP TNEMECNANIF 94 487 143,00 1 838 667 149,07 373 840,25 - 593 781 747,49 3 648 163 232,03 538 741 808,26 3 891 648,54 534 850 159,72 -4 230 135 653,47 1 488 249 445,31 3 254 179,80 4 186 905 040,29 2 714 291 530,26 417 809 532,03 2 448 954 618,17 533 647 955,51 TNALUCRIC FITCA 21 126 931,24 512 410 846,73 EIREROSÉRT 2 089 731 610,55 62 659 883,96 562 851 941,27 5 701 016,19 1 290 478 444,65 160 639 274,12 7 401 050,36 520 099 179,74 23 391 576,60 4 121 471 812,20 91 353 365,13 24 304 827,16 63 721 767,74 3 326 770,23 91 353 365,13 8 442 960 830,80 TNALUCRICFISSAP 13 331 260,19 7 186 516,74 12 035 676,16 64 193 101,23 32 996 211,60 28 769 720,51 EIREROSÉRT 106 824 425,66 27 729 376,60 42 883 934,58 2 784 904 841,44 1 471 150 949,07 - 1 200 000 000,00 271 150 949,07 1 471 150 949,07 8 442 960 830,80 (1) Capital personnel débiteur

(2) Bénéfice (+), déficitaire (-) COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (Hors Taxes) Exercice du 1/01/2021 au 31/12/2021 ÉTAT DES SOLDES DE GESTION (E S G) OPÉRATIONSNATURE PROPRES À L'EXERCICECONCERNANT LES EXERCICES TOTAUX DE L'EXERCICETOTAUX DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT PRÉCÉDENTS (1) (2) 3= 1 + 2 (4) I Produits d'exploitation Ventes de marchandises (en l'état) Ventes de biens et services produits Chiffres d'affaires Variation de stocks de produits ( + ou -) (1) 9 745 861 306,049 745 869 284,983 416 140,007 549 391 387,947 549 399 366,887 552 807 527,947 552 815 506,88-205 246 158,52 7 978,949 402 991 671,87 -3 416 140,00 7 678 333,60 7 978,946 971 905 982,16 7 978,946 979 584 315,76 -205 246 158,52 179 217 033,50 Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même EXPLOITATION Subventions d'exploitation Autres produits d'exploitation Reprises d'exploitation : transferts de charges TOTAL I Charges d'exploitation Achats revendus (2) de marchandises II-43 396 535,528 475 343 274,12 3 254 179,80 -2 213 861 231,36 - 28 372 407,267 978,949 402 991 671,87 8 773 002 303,538 729 605 768,01 2 369 369 799,362 369 369 799,36557 730,00 557 730,00 28 372 407,26 376 265,00 29 952 826,25 9 745 861 306,049 745 869 284,98 -3 254 179,80 6 906 656,08 Achats consommés (2) de matières et fournitures-44 584 068,747 379 471 165,20 7 574 114 449,267 529 530 380,52 Autres charges externes Impôts et taxes Charges de personnel Autres charges d'exploitation Dotations d'exploitation 546 510 874,17 970 600,54 547 481 474,71 469 239 030,36 17 625 737,70 -17 625 737,70 19 279 816,40 364 750 370,80 216 932,68 364 967 303,48 330 833 723,24 1 550 000,00 265 196 691,80 - -1 550 000,00 265 196 691,80 960 000,01 268 652 882,83 -43 396 535,528 475 343 274,12 TOTAL II 8 773 002 303,538 729 605 768,01 III1 016 263 516,97IV RÉSULTAT D'EXPLOITATION ( I - II )PRODUITS FINANCIERS Produits des titres de participation et autres titres financiers 274 709 936,48 149 120 351,00 - -274 709 936,48 149 120 351,00 927 648 397,75 160 382 948,08 Gains de change 84 425 164,17 REICNANIF Intérêts et autres produits financiers Reprises financières : transferts de charges TOTAL IV 17 772 844,71 23 391 576,60274 709 936,48 - - - 84 425 164,17 17 772 844,71 23 391 576,60 128 969 990,00 17 157 321,45 10 881 602,70 3 374 033,93 -274 709 936,48 160 382 948,08 CHARGES FINANCIÈRESCharges d'intérêts V 118 188 048,03 -118 188 048,03 35 624 191,14 Pertes de change Autres charges financières Dotations financières TOTAL V - - 118 188 048,03 31 584 133,93- - -35 624 191,14 31 584 133,93 103 066 681,67 50 361 250,60 29 313 854,47 50 979 722,96 - 50 979 722,96 118 188 048,03 - 23 391 576,60 RÉSULTAT FINANCIER ( IV - V ) VI 156 521 888,45 103 066 681,67 57 316 266,41 VII1 172 785 405,42 RÉSULTAT COURANT ( III + VI )PRODUITS NON COURANTSProduits de cessions d'immobilisations 984 964 664,16 VIII 102 446 040,53 13 058 385,20 115 504 425,73 Subvention d'équilibre 775 855,30- -775 855,30 196 986 420,39 41 126,00 - TNARUOCNON Reprises sur subventions d'investissement Autres produits non courants 836 663,00 11 306 380,01 - 13 058 385,20 836 663,00 24 364 765,21 Reprises non courantes : transferts de charges TOTAL VIII 89 527 142,22102 446 040,53 - 13 058 385,20 89 527 142,22 115 504 425,73 886 663,00 14 954 103,31 181 104 528,08 196 986 420,39 CHARGES NON COURANTESValeurs nettes d'amortsissement des immobilisations cédées IX Subventions accordées Autres charges non courantes 61 090 963,37 Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions

71 825 997,01 TOTAL IX 133 119 196,72 333 632,75 133 452 829,47 RÉSULTAT NON COURANT ( VIII - IX ) X -30 673 156,19 12 724 752,45 -17 948 403,74 XI1 154 837 001,68 RÉSULTAT AVANT IMPÔTS ( VII+ ou - X) IMPÔTS SUR LES RÉSULTATS XII 308 964 703,00 308 964 703,00 321 719 989,06 -124 733 568,67 860 231 095,49 266 449 348,00 RÉSULTAT NET ( XI - XII )XIII 845 872 298,68 593 781 747,49 (1) Variation de stock : stock final - stock initial; augmentation (+); diminution (-). (1) A l'exclusion des dotations relatives aux actifs & passifs circulants & à la trésorerie.

(2) Achats revendus ou consommés : achats - variation de stocks. (2) A l'exclusion des reprises relatives aux actifs circulants & à la trésorerie.

9 760 361 040,349 166 579 292,85 593 781 747,49 Casablanca 30037 - Patente 30701380 - T.V.A. 616051 C.N.S.S. 1928003 - I.C.E Casablanca 001555060000024 Groupecosumar ACTIF EXERCICE EXERCICE PRÉCÉDENT BRUT AMORTISSEMENT ET PROVISIONS NET NET Immobilisations en non-valeur (A) 104 232 047,06 44 172 409,46 60 059 637,60 80 906 047,01 Frais préliminaires 2 099 914,30 2 099 914,30 -419 982,86 Charges à répartir sur plusieurs exercices 102 132 132,76 42 072 495,16 60 059 637,60 80 486 064,15 Primes de remboursement des obligations - - Immobilisations incorporelles (B) 84 253 031,28 28 096 120,73 56 156 910,55 62 016 031,14 Immobilisations en recherche et développement - - Brevets, marques, droits et valeurs similaires 53 533 177,10 25 319 687,73 28 213 489,37 34 072 609,96 Fonds commercial 30 622 333,78 2 776 433,00 27 845 900,78 27 845 900,78 Autres immobilisations incorporelles 97 520,40 -97 520,40 97 520,40 Immobilisations corporelles (C) 6 315 861 183,79 4 360 014 524,17 1 955 846 659,62 2 029 206 776,33 Terrains 616 986 277,89 923 374,40 616 062 903,49 616 295 982,09 Constructions 838 194 285,26 483 225 475,12 354 968 810,14 284 723 347,10 Installations techniques, matériel et outillage 4 403 119 435,74 3 598 500 274,47 804 619 161,27 891 744 191,46 Matériel de transport 40 647 576,55 33 327 595,76 7 319 980,79 9 335 758,23 Mobilier, matériel de bureau et aménagements divers 290 112 612,52 244 037 804,42 46 074 808,10 46 385 924,21 Autres immobilisations corporelles - Immobilisations corporelles en cours 126 800 995,83 126 800 995,83 180 721 573,24 Immobilisations financières (D) 2 059 602 100,42 1 250 090,99 2 058 352 009,43 2 058 006 798,99 Prêts immobilisés 5 009 105,63 1 250 090,99 3 759 014,64 3 946 551,84 Autres créances financières 1 934 431,66 -1 934 431,66 1 401 684,02 Titres de participation 2 052 658 563,13 - 2 052 658 563,13 2 052 658 563,13 Autres titres immobilisés - - Écart de conversion - Actif (E) - - - Diminution des créances immobilisées - - - Augmentation des dettes financières - - - TOTAL I (A+B+C+D+E) 8 563 948 362,55 4 433 533 145,35 4 130 415 217,20 4 230 135 653,47 Stocks (F) 1 808 740 959,39 28 479 320,23 1 780 261 639,16 1 488 249 445,31 Marchandises - - 3 254 179,80 Matières et fournitures consommables 946 801 384,43 28 479 320,23 918 322 064,20 417 809 532,03 Produits en cours 436 896 531,96 -436 896 531,96 533 647 955,51 Produits intermédiaire et produits résiduels 5 280 164,00 -5 280 164,00 21 126 931,24 Produits finis 419 762 879,00 -419 762 879,00 512 410 846,73 Créances de l'actif circulant (G) 2 938 448 785,58 27 241 064,49 2 911 207 721,09 2 089 731 610,55 Fournisseurs débiteurs, avances & accomptes 40 904 384,95 13 740 438,73 27 163 946,22 62 659 883,96 Clients et comptes rattachés 877 888 701,70 13 500 625,76 864 388 075,94 562 851 941,27 Personnel 2 286 811,74 -2 286 811,74 5 701 016,19 État 1 787 014 754,52 1 787 014 754,52 1 290 478 444,65 Compte d'associés 47 000 000,00 -47 000 000,00 Autres débiteurs 175 187 787,66 175 187 787,66 160 639 274,12 Comptes de régularisation actif 8 166 345,01 8 166 345,01 7 401 050,36 Titres et valeurs de placement (H) - -520 099 179,74 Écarts de conversion-Actif (I) (Éléments circulants) 50 979 722,96 50 979 722,96 23 391 576,60 TOTAL II (F+G+H+I) 4 798 169 467,93 55 720 384,72 4 742 449 083,21 4 121 471 812,20 TRÉSORERIE - ACTIF 654 541 629,60 - 654 541 629,60 91 353 365,13 Chèques et valeurs à encaisser 45 814 735,22 -45 814 735,22 24 304 827,16 Banques, T G et C C P 606 817 766,27 -606 817 766,27 63 721 767,74 Caisses, Régies d'avances et accréditifs 1 909 128,11 1 909 128,11 3 326 770,23 TOTAL III 654 541 629,60 654 541 629,60 91 353 365,13 TOTAL GÉNÉRAL I+II+III 14 016 659 460,08 4 489 253 530,07 9 527 405 930,01 8 442 960 830,80 133 119 196,72 333 632,75 133 452 829,47 321 719 989,06 202 236,34 - 202 236,34 30 886,45 333 632,75 61 424 596,12 167 154 409,96 - 71 825 997,01 154 534 692,65 XIV TOTAL DES PRODUITS (I + IV + VIII) 10 123 017 283,05 13 066 364,14 10 136 083 647,19 9 760 361 040,34 XV TOTAL DES CHARGES (II + V + IX + XII) 9 333 274 251,28 -43 062 902,77 9 290 211 348,51 9 166 579 292,85 XVI RÉSULTAT NET (XIV - XV) 789 743 031,77 56 129 266,91 845 872 298,68 593 781 747,49 PASSIF EXERCICE EXERCICE PRÉCÉDENT CAPITAUX PROPRES 3 927 112 672,71 3 648 163 232,03 Capital social ou personnel ( 1) 944 871 430,00 944 871 430,00 Moins : actionnaires, capital souscrit non appelé Capital appelé 944 871 430,00 944 871 430,00 dont versé 944 871 430,00 944 871 430,00 Primes d'émission, de fusion et d'apport 175 981 922,22 175 981 922,22 Écarts de réévaluation - - Réserve légale 94 487 143,00 94 487 143,00 Autres réserves 1 864 667 149,07 1 838 667 149,07 Report à nouveau ( 2 ) 1 232 729,74 373 840,25 Résultats nets en instance d'affectation ( 2 ) - - Résultat net de l'exercice ( 2) 845 872 298,68 593 781 747,49 Total des capitaux propres (A) 3 927 112 672,71 3 648 163 232,03 Capitaux propres assimilés (B) 490 998 737,60 538 741 808,26 Subventions d'investissement 3 054 985,54 3 891 648,54 Provisions réglementées 487 943 752,06 534 850 159,72 Dettes de financement (C) Emprunts obligataires Autres dettes de financement Provisions durables pour risques et charges (D) Provisions pour risques Provisions pour charges Écart de conversion - Passif (E) - - Augmentation de créances immobilisées Diminution des dettes de financement TOTAL I ( A + B + C + D + E ) 4 418 111 410,31 4 186 905 040,29 Dettes du passif circulant (F) 4 125 336 124,96 2 714 291 530,26 Fournisseurs et comptes rattachés 3 777 074 562,59 2 448 954 618,17 Clients créditeurs, avances et acomptes 10 965 304,04 13 331 260,19 Personnel 8 491 834,90 7 186 516,74 Organismes sociaux 15 480 119,16 12 035 676,16 État 55 083 447,79 64 193 101,23 Comptes d'associés 84 481 861,00 32 996 211,60 Autres créanciers 23 326 690,97 28 769 720,51 Comptes de régularisation - passif 150 432 304,51 106 824 425,66 Autres provisions pour risques et charges (G) 64 522 785,41 27 729 376,60 Écarts de conversion Passif ( éléments circulants ) (H) 12 129 950,64 42 883 934,58 TOTAL II ( F + G + H ) 4 201 988 861,01 2 784 904 841,44 TRÉSORERIE PASSIF 907 305 658,69 1 471 150 949,07 Crédits d'escompte - - Crédits de trésorerie 740 000 000,00 1 200 000 000,00 Banques de régularisation 167 305 658,69 271 150 949,07 TOTAL III 907 305 658,69 1 471 150 949,07 TOTAL GÉNÉRAL ( I + II + III ) 9 527 405 930,01 8 442 960 830,80 I TABLEAU DE FORMATION DES RÉSULTATS ( T F R ) Exercice du 1/01/2021 au 31/12/2021 EXERCICE EXERCICE PRÉCÉDENT 1 Ventes de marchandises (en l'état ) 3 416 140,00 7 678 333,60 2 -Achats revendus de marchandises 3 254 179,80 6 906 656,08 I =MARGE BRUTE SUR VENTES EN L'ÉTAT 161 960,20 771 677,52 II +PRODUCTION DE L' EXERCICE : (3 + 4 + 5 ) 7 344 153 208,36 7 151 123 015,66 3 Ventes de biens et services produits 7 549 399 366,88 6 971 905 982,16 4 Variation de stocks de produits -205 246 158,52 179 217 033,50 5 Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même - 0,00 III -CONSOMMATION DE L'EXERCICE : ( 6 + 7 ) 8 077 011 855,23 7 848 710 195,56 6 Achats consommés de matières et fournitures 7 529 530 380,52 7 379 471 165,20 7 Autres charges externes 547 481 474,71 469 239 030,36 IV =VALEUR AJOUTÉE : ( I + II + III ) (732 696 686,67) (696 815 502,38) V 8 +Subventions d'exploitation 2 369 369 799,36 2 213 861 231,36 9 -Impôts et taxes 17 625 737,70 19 279 816,40 10 -Charges du personnel 364 967 303,48 330 833 723,24 =EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION ( E B E ) 1 254 080 071,51 1 166 932 189,34 =OU INSUFFISANCE BRUTE D'EXPLOITATION ( I B E) - - 11 +Autres produits d'exploitation 557 730,00 376 265,00 12 -Autres charges d'exploitation 1 550 000,00 960 000,01 13 +Reprises d'exploitation : transferts de charges 28 372 407,26 29 952 826,25 14 -Dotations d'exploitation 265 196 691,80 268 652 882,83 VI =RÉSULTAT D'EXPLOITATION ( + ou - ) 1 016 263 516,97 927 648 397,75 VII + ou - RÉSULTAT FINANCIER 156 521 888,45 57 316 266,41 VIII =RÉSULTAT COURANT ( + ou - ) 1 172 785 405,42 984 964 664,16 IX + ou - RÉSULTAT NON COURANT (17 948 403,74) (124 733 568,67) 15 -Impôts sur les résultats 308 964 703,00 266 449 348,00 X =RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE ( + ou - ) 845 872 298,68 593 781 747,49 II CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT ( C A F ) - AUTOFINANCEMENT 1 Résultat de l'exercice 845 872 298,68 593 781 747,49 * Bénéfice 845 872 298,68 593 781 747,49 * Perte 2 +Dotations d'exploitation ( 1) 236 679 423,11 238 332 218,44 3 +Dotations financières ( 1) 0,00 0,00 4 +Dotations non courantes ( 1) 61 417 934,56 153 815 692,65 5 -Reprises d'exploitation ( 2) 6 -Reprises financières ( 2 ) 0,00 0,00 7 -Reprises non courantes (2) ( 3) 89 161 005,22 61 272 191,08 8 -Produits de cession d'immobilisations 775 855,30 41 126,00 9 +Valeurs nettes d'amortissement des imm cédées 202 236,34 30 886,45 I CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT ( C A F ) 1 054 235 032,17 924 647 227,95 10 -Distributions de bénéfices 566 922 858,00 661 410 001,00 II AUTOFINANCEMENT 487 312 174,17 263 237 226,95 TABLEAU DE FINANCEMENT DE L'EXERCICE ÉTAT DES DÉROGATIONS INFLUENCE DESINDICATION DES DÉROGATIONSJUSTIFICATIONS DES CHANGEMENTS DÉROGATIONS SUR LE PATRIMOINE, LA SITUATION FINANCIÈRE ET LES RÉSULTATS 231 206 370,02 99 720 436,27 330 926 806,29 - 1 417 084 019,57 796 106 748,56 - I Dérogations aux principes comptables fondamentaux NÉANT NÉANTII Dérogations aux méthodes d'évaluation NÉANT NÉANTIII Dérogations aux règles d'établissement des états de synthèse NÉANT NÉANT 263 237 226,95 924 647 227,95 661 410 001,00 1 488 979,56 41 126,00 1 447 853,56 ÉTAT DES CHANGEMENTS DE MÉTHODES JUSTIFICATIONNATURE DES CHANGEMENTS DU CHANGEMENTINFLUENCE SUR LE PATRIMOINE, LA SITUATION FINANCIÈRE ET LES RÉSULTATS 264 726 206,51 I Changements affectant les méthodes NÉANT NÉANTII Chagements affectant les règles de présen- tation NÉANT NÉANT - 342 669 075,21 607 395 281,72 TABLEAU DES IMMOBILISATIONS AUTRES QUE FINANCIÈRES AUGMENTATION DIMINUTIONNATURE MONTANT BRUT DEBUT EXERCICEMONTANTAcquisitionProduction par l'entreprise pour elle-même Virement Cession Retrait VirementIMMOBILISATION EN NON-VALEURS * Frais préliminaires

* Charges à répartir sur plusieurs exercices

* Primes de remboursement obligations IMMOBILISATIONS INCORPORELLES * Immobilisation en recherche et développement

* Brevets, marques, droits et valeurs similaires

* Fonds commercial

* Autres immobilisations incorporelles IMMOBILISATIONS CORPORELLES 108 490 858,06 2 099 914,30 106 390 943,76 - 84 253 031,28 - 53 533 177,10 30 622 333,78 97 520,40 6 164 720 464,54 - - - - 4 258 811,00 - 4 258 811,00 - - - - - -156 816 012,74 - 115 215 639,54 4 547 747,43 1 127 546,06 115 215 639,54 BRUT FIN EXERCIE 104 232 047,06 2 099 914,30 102 132 132,76 - 84 253 031,28 - 53 533 177,10 30 622 333,78 97 520,40 6 315 861 183,79 * Terrains 616 986 277,89 616 986 277,89

* Constructions 738 067 650,12

* Installations techniques, matériel et outillage 4 302 160 285,03

* Matériel de transport 44 306 723,74

* Mobilier, matériel de bureau et aménagements

* Autres immobilisations corporelles Informatiques 282 477 954,52 -41 219 187,07 50 579 906,96 622 020,17 3 099 836,41 58 907 448,07 50 379 243,75 266 580,07 5 662 367,65 838 194 285,26 4 403 119 435,74 4 547 747,43 40 647 576,55 1 127 546,06 290 112 612,52 -

* Immobilisations corporelles en cours 180 721 573,24 61 295 062,13 115 215 639,54 126 800 995,83 TABLEAU DES TITRES DE PARTICIPATION Raison sociale de la société émettriceNuméro IdentifiantSecteur d'activité 1 Capital social 2 Participation au capital en % 3 Prix d'acquisition global 4 Valeur Comptable Nette 5 Extraits des derniers états de synthèse de la société émettriceDate de clôture 6 Situation nette 7 Résultat net 8 Produits inscrits au C P C de l'exercice 9 DURRAH SUTA SURAC SUNABELRaffinerie 1 084 720 000,00 43,275% 447 449 211,54 447 449 211,54 31/12/2021 6140900 3700758 3727033 AGA INGENIEURIE BANQUE POPULAIRE CELACO 3315260 Sucrerie Sucrerie Sucrerie Formation 231 263 300,00 99,84% 849 266 480,16 849 266 480,16 31/12/2021 822 443 749,78 82 139 779,39 80 808 840,00 146 926 800,00 100% 400 998 794,28 400 998 794,28 31/12/2021 296 763 399,82 35 516 055,15 190 173 300,00 99,15% 248 869 758,24 248 869 758,24 31/12/2021 5 150 000,00 23,30% 1 200 000,00 1 200 000,00 31/05/2021 700 638 702,42 17 451 586,78 90 791 852,82 -42 788,40 1084612 Finance Variable 0,00% 60 000,00 60 000,00 31/12/2021 1085018 SGA SUCRUNION Immobilier Commerciale 3 000 000,00 43,00% 1 290 000,00 1 290 000,00 31/12/2021 8 622 721,10 1 222 327,00 67 881 312,00 - 4 400,00 425 799,00 20 000 000,00 0,00% 100,00 100,00 31/12/2021 1642682 GAFA SUGAR CO. LTD. Sté WINCOMAR WILMACO COMAGUIS Sucrerie Sucrerie Sucrerie 25 000 000,00 1 119 200,00 999 900,00 99,99% 100% 100% 24 999 600,00 1 119 200,00 999 900,00 24 999 600,00 1 119 200,00 999 900,00 31/12/2021 31/12/2021 31/12/2021 21 359 312,21 1 767 542,28 26122221 Industrie Industrie 153 300 000,00 12 919 175,60 45,00% 55,00% 68 985 000,00 7 420 518,91 68 985 000,00 7 420 518,91 31/12/2021 31/12/2021 142 667 387,82 -8 647 712,79 Total 1 874 571 675,60 2 052 658 563,13 2 052 658 563,13 2 009 946 859,93 202 747 055,45 149 120 351,00 TABLEAU DES PROVISIONS Nature Montant début d'exerciceDotations Reprises Montant fin d'exerciced'exploitation financières non courantesd'exploitationfinancièresnon courantes 1 Provisions pour dépréciation de l'actif immobilisé

2 Provisions réglementées 1 250 090,99 534 850 159,72 41 417 934,56 88 324 342,22 1 250 090,99 487 943 752,06

3 Provisions durables pour risques et charges SOUS TOTAL (A) 4 Provisions pour dépréciation de l'actif circulant ( hors trésorerie )

5 Autres provisions pour risques et charges 536 100 250,71 55 432 950,36 27 729 376,60 0,00 28 517 268,69 0,00 41 417 934,56 0,00 28 229 834,33 0,00 88 324 342,22 50 979 722,96 10 408 062,45 23 391 576,60 1 202 800,00 489 193 843,05 55 720 384,72 64 522 785,41

6 Provisions pour dépréciation des comptes de trésorerie SOUS TOTAL (B) TOTAL ( A + B ) 83 162 326,96 619 262 577,67 28 517 268,69 28 517 268,69 50 979 722,96 50 979 722,96 10 408 062,45 51 825 997,01 28 229 834,33 28 229 834,33 23 391 576,60 23 391 576,60 1 202 800,00 89 527 142,22 120 243 170,13 609 437 013,18 Pour toutes informations, contactez nous à l'adresse : s.abaragh@cosumar.maou www.cosumar.ma 8, rue El Mouatamid Ibnou Abbad, - BP. 3098 - 20 300 Casablanca - Maroc - Tél. : +212 529 02 83 00 - Fax : +212 522 24 10 71 S.A. au capital de 944.871.430 dirhams - R.C. Casablanca 30037 - Patente 30701380 - T.V.A. 616051 C.N.S.S. 1928003 - I.C.E Casablanca 001555060000024 Groupecosumar I Synthèse des masses du bilan MASSESExerciceExercice Variation (a-b) (a)précédent (b) Emplois (c)Ressources (d) 1 Financement permanent 4 418 111 410,31 4 186 905 040,29 -231 206 370,02 2 Moins actif immobilisé 4 130 415 217,20 4 230 135 653,47 -99 720 436,27 3 = Fonds de roulement fonctionnel (1-2) (A) 287 696 193,11 -43 230 613,18 -330 926 806,29 4 Actif circulant 4 742 449 083,21 4 121 471 812,20 620 977 271,01 - 5 passif circulant 4 201 988 861,01 2 784 904 841,44 -1 417 084 019,57 6 = Besoins de financement global (4-5) (B) 540 460 222,20 1 336 566 970,76 -796 106 748,56 7 = Trésorerie nette (actif-passif) (A - B) -252 764 029,09 -1 379 797 583,94 1 127 033 554,85 - II Emplois et Ressources EXERCICE EMPLOISRESSOURCES EXERCICE PRÉCÉDENT EMPLOISRESSOURCES I. RESSOURCES STABLES DE L'EXERCICE (FLUX) AUTOFINANCEMENT (A) 487 312 174,17 263 237 226,95 Capacité d'autofinancement 1 054 235 032,17 924 647 227,95 - Distribution de bénéfices 566 922 858,00 661 410 001,00 CESSIONS ET REDUCTIONS D'IMMOBILISATIONS (B) 775 855,30 1 488 979,56 Cession d'immobilisations incorporelles Cession d'immobilisations corporelles 775 855,30 41 126,00 Cession d'immobilisations financières Récupérations sur créances Immobilisées Récupération sur prêts immobilisés 1 447 853,56 AUGMENTATIONS DES CAPITAUX PROPRES ET ASSIMILÉS (C) - - - - Augmentations de capital, apports - - Subventions d'investissement - - Provision durable - - AUGMENTATIONS DES DETTES DE FINANCEMENT (D) TOTAL I. DES RESSOURCES STABLES (A+B+C+D) 488 088 029,47 264 726 206,51 II. EMPLOIS STABLE DE L'EXERCICE (FLUX) ACQUISITIONS ET AUGMENTATIONS D'IMMOBILISATIONS (E) 157 161 223,18 210 110 834,17 Acquisition d'immobilisations incorporelles - 3 957 773,39 Acquisition d'immobilisations corporelles 156 816 012,74 206 153 060,78 Acquisition d'immobilisations financières 345 210,44 - Augmentation des créances immobilisées Augmentation des prêts immobilisés REMBOURSEMENTS DES CAPITAUX PROPRES (F) REMBOURSEMENTS DES DETTES DE FINANCEMENT (G) EMPLOIS EN NON-VALEURS (H) - 100 099 396,00 TOTAL II - EMPLOIS STABLES (E+F+G+H) 157 161 223,18 310 210 230,17 III VARIATION DU BESOIN DE FINANCEMENT GLOBAL (B F G ) -796 106 748,56 297 185 051,55 - IV VARIATION DE LA TRÉSORERIE 1 127 033 554,85 - -342 669 075,21 TOTAL GÉNÉRAL 1 284 194 778,03 1 284 194 778,03 607 395 281,72 607 395 281,72 TABLEAU DES CRÉANCES ANALYSE PAR ÉCHÉANCE Autres analyse DETTES TOTAL Plus d'un an Moins d'un an Échues et non recouvréesMontants en devisesMontants sur l'État et organismes publicsMontants sur les entreprises liées DE L'ACTIF IMMOBILISÉ Prêts immobilisés Autres créances financières TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT 6 943 537,295 009 105,631 934 431,666 943 537,292 938 448 785,58 3 990 731,20 2 056 299,54 1 702 715,10 1 702 715,10 1 250 090,99 - - - Montants représentés par des effets - 1 250 090,99 1 934 431,66 3 990 731,20 1 702 715,10 1 250 090,99 - - - - 2 911 207 721,09 27 241 064,49 - 1 787 014 754,52 67 541 917,70 - - Fournisseurs débiteurs, avances & acomptes. Clients & comptes rattachés Personnel État 40 904 384,95877 888 701,702 286 811,741 787 014 754,52 27 163 946,22 864 388 075,94 13 740 438,73 13 500 625,76 2 286 811,74 - 1 787 014 754,52 - 1 787 014 754,52 Comptes d'associés Autres débiteurs 47 000 000,00175 187 787,66 47 000 000,00 - 47 000 000,00 175 187 787,66 - 20 541 917,70 Comptes de régularisations-Actif TOTAL 8 166 345,012 938 448 785,58 8 166 345,01 - - 2 911 207 721,09 27 241 064,49 - 1 787 014 754,52 67 541 917,70 - TABLEAU DES DETTES ANALYSE PAR ÉCHÉANCE Autres analyse DETTES TOTAL Plus d'un an Moins d'un an Échues et non recouvrées Montants en devises Montants sur l'État et organismes publics Montants sur les entreprises liées Montants représentés par des effets DE FINANCEMENT * Emprunts obligataires * Autres dettes de financement TOTAL DU PASSIF CIRCULANT * Fournisseurs

* Clients créditeurs consignation 4 125 336 124,963 777 074 562,5910 965 304,04 - 4 125 336 124,96 - - 55 083 447,79 - 3 777 074 562,59 10 965 304,04 3 363 729 405,83 3 363 729 405,83

* Personnel 8 491 834,90

* Organismes sociaux 15 480 119,16 8 491 834,90 15 480 119,16

* État 55 083 447,79 55 083 447,79 55 083 447,79

* Comptes d'associés 84 481 861,00 84 481 861,00

* Autres créanciers 23 326 690,97 23 326 690,97

* Comptes de régular Passif TOTAL 150 432 304,514 125 336 124,96 150 432 304,51 - 4 125 336 124,96 - - 55 083 447,79 - 3 363 729 405,83 ENGAGEMENTS FINANCIERS REÇUS OU DONNÉS HORS OPÉRATIONS DE CRÉDIT BAIL TABLEAU DES SÛRETÉS RÉELLES DONNÉES OU REÇUES ENGAGEMENTS DONNÉS MONTANTS EXERCICEMONTANTS EXERCICE PRÉCÉDENT Avals et cautions 893 250 000,00 Engagements en matière de pensions de retraites et obligations similaires Autres engagements donnés TOTAL (1) (1) dont engagements à l'égard d'entreprises liées … ENGAGEMENTS REÇUS 13 572 000,00 906 822 000,00 - MONTANTS EXERCICE 474 546 000,00 21 579 000,00 496 125 000,00 - MONTANTS Avals et cautions Autres engagements reçus TOTAL (2) 72 953 087,64 4 333,57 72 957 421,21 EXERCICE PRÉCÉDENT 72 104 012,17 206 464,48 72 310 476,65 (1) Gage : 1- Hypothèque : 2- Nantissement : 3- Warrant : 4- Autres : 5- (à préciser)

(2) préciser si la sûreté est donnée au profit d'entreprises ou de personnes tierces (sûretés données) (entreprises liées, associés, membres du personnel)

(3) préciser si la sûreté reçue par l'entreprise provient de personnes tierces autres que le débiteur (sûretés reçues) Maroc Maroc COSUMAR S.A. RAPPORT GENERAL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES EXERCICE du 1ER JANVIER 2020 AU 31 DECEMBRE 2020 Pour toutes informations, contactez nous à l'adresse : s.abaragh@cosumar.maou www.cosumar.ma 8, rue El Mouatamid Ibnou Abbad, - BP. 3098 - 20 300 Casablanca - Maroc - Tél. : +212 529 02 83 00 - Fax : +212 522 24 10 71 S.A. au capital de 944.871.430 dirhams - R.C. Casablanca 30037 - Patente 30701380 - T.V.A. 616051 C.N.S.S. 1928003 - I.C.E Casablanca 001555060000024 Groupecosumar COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ (En millions de dirhams) 31-déc-21 31-déc-20 Chiffre d'affaires 9 112,5 8 630,2 Autres produits de l'activité 2 672,1 3 401,1 Produits des activités ordinaires 11 784,6 12 031,3 Achats (8 783,3) (9 142,5) Autres charges externes (687,3) (618,8) Frais de personnel (427,6) (400,0) Impôts et taxes (39,0) (40,5) Amortissements et provisions d'exploitation (441,2) (421,9) Autres produits et charges d'exploitation nets 1,9 6,8 Charges d'exploitation courantes (10 376,5) (10 616,9) Résultat d'exploitation courant 1 408,1 1 414,5 Autres produits et charges d'exploitation non courants (98,0) (141,4) Résultat des activités opérationnelles 1 310,1 1 273,0 Résultat financier (61,8) (65,0) Résultat avant impôt des entreprises intégrées 1 248,3 1 208,1 Impôts exigibles (412,4) (357,0) Impôts différés 4,7 (33,1) Résultat net des entreprises intégrées 840,7 818,0 Part dans les résultats des sociétés mises en équivalence (76,7) (6,8) Résultat net des activités poursuivies 764,0 811,1 Résultat des activités abandonnées Résultat de l'ensemble consolidé 764,0 811,1 Intérêts minoritaires (1,0) (1,4) Résultat net - Part du groupe 763,0 809,8 ÉTAT DU RÉSULTAT GLOBAL CONSOLIDÉ (En millions de dirhams) 31-déc-21 31-déc-20 Résultat de l'exercice 764,0 811,1 Écart de conversion des activités à l'étranger 13,4 (29,1) Pertes et profits relatifs à la réévaluation des AFS 0,0 0,0 Écarts actuariels sur les obligations des régimes à prestations définies 3,8 (3,6) Résultat Global 781,1 778,4 Intérêts Minoritaires (1,0) (1,4) Résultat Global net - Part du Groupe 780,1 777,1 ÉTAT DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDÉSÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE ACTIF (En millions de dirhams) 31-déc-21 Goodwill 196,1 196,1 Immobilisations incorporelles Immobilisations corporelles Immobilisations en droit d'usage Immeubles de placement 26,7 33,5 4 403,2 66,4 77,8 63,7 63,7 Participations dans les entreprises associées Autres actifs financiers 253,9 248,6 305,4 374,5 - Prêts et créances 115,3 109,9 - Actifs disponibles à la vente Actif non courant 138,6 138,6 5 315,4 Autres actifs financiers 45,1 5,9 - Instruments dérivés de couverture Stocks et en-cours 45,1 5,9 Créances clients Autres débiteurs courants Trésorerie et équivalent de trésorerie Actif courant TOTAL ACTIF PASSIF (En millions de dirhams) 2 335,7 900,7 2 886,6 671,8 6 839,9 12 155,3 31-déc-21 Capital 944,9 944,9 Primes d'émission et de fusion Réserves 176,0 176,0 Écart de conversion Résultat net part du groupe Capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires de la société mère Intérêts minoritaires Capitaux propres de l'ensemble consolidé Provisions 132,1 51,1 3 542,1 -14,5 763,0 5 411,4 7,9 5 419,4 Avantages du personnel Dettes financières non courantes 76,9 86,4 - Dettes envers les établissements de crédit 133,3 136,2 1,6 1,6 - Dettes liées aux contrats à droit d'usage Impôts différés Passifs 744,3 749,0 75,3 84,8 Autres créditeurs non courants Passif non courant 22,7 26,6 Dettes financières courantes - Dettes envers les établissements de crédit - Instruments dérivés de couverture 1.109,3 1 047,5 1 047,5 Dettes fournisseurs courantes Autres créditeurs courants Passif courant 4 170,4 408,7 5 626,7 TOTAL PASSIF TOTAL CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS 31-déc-20 4 547,5 5 541,6 2 410,8 572,2 2 378,1 632,2 5 999,2 11 540,8 31-déc-20 3 301,2 -27,8 809,8 5 204,0 7,6 5 211,7 1.049,3 2 204,0

2 159,9 44,0 2 727,1 348,8 5 279,9 12 155,3 6 736,0

6 329,2 11 540,8 (En millions de dirhams) Capital Primes d'émission et de fusion Réserves non distribuées Écarts de conversion Variation de l'exercice des écarts actuariels Total Part du Groupe Intérêt minoritaire Total Au 1er janvier 2020 944,9 176,0 3.975,6 1,2 -2,4 5.095,4 6,8 5.102,2 Effets des changements de méthode comptable/correction d'erreur -4,5 0,0 -4,5 0,0 -4,5 Corrections des erreurs N-1 : -2,5 -2,5 -2,5 Montants retraités à l'ouverture 944,9 176,0 3.968,7 1,2 -2,4 5.088,4 6,8 5.095,2 Variation CP pour 2020 Résultat net de la période 809,8 809,8 1,4 811,1 Pertes et profits de conversion (29,1) -29,1 -29,1 Gains / pertes actuariels -3,6 -3,6 -3,6 Résultat global total de l'année 0,0 0,0 809,8 -29,1 -3,6 777,1 1,4 778,4 Dividendes distribués -661,4 -661,4 -0,5 -661,9 Autres transactions avec les actionnaires 0,0 0,0 0,0 Total des transactions avec les actionnaires 0,0 0,0 -661,4 0,0 0,0 -661,4 -0,5 -661,9 Au 31 décembre 2020 944,9 176,0 4.117,0 -27,8 -6,0 5.204,0 7,6 5.211,7 Au 1er janvier 2021 944,9 176,0 4.117,0 -27,8 -6,0 5.204,0 7,6 5.211,7 Effets des changements de méthode comptable/correction d'erreur 0,0 0,0 Corrections des erreurs N-1 : -5,8 -5,8 -5,8 Montants retraités à l'ouverture 944,9 176,0 4.111,2 -27,8 -6,0 5.198,3 7,6 5.205,9 Variation CP pour 2021 Résultat net de la période 763,0 763,0 1,0 764,0 Pertes et profits de conversion 13,4 13,4 13,4 Gains / pertes actuariels 3,8 3,8 3,8 Résultat global total de l'année 0,0 0,0 763,0 13,4 3,8 780,1 1,0 781,1 Dividendes distribués -566,9 -566,9 -0,7 -567,6 Autres transactions avec les actionnaires 0,0 0,0 0,0 Total des transactions avec les actionnaires 0,0 0,0 -566,9 0,0 0,0 -566,9 -0,7 -567,6 Au 31 décembre 2021 944,9 176,0 4.307,3 -14,5 -2,2 5.411,4 7,9 5.419,4 TABLEAU DE FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉS (En millions de dirhams) 31-déc-21 31-déc-20 Résultat net de l'ensemble consolidé 764,0 811,1 Ajustements pour Dotations aux amortissements et provisions, pertes de valeur 509,7 412,9 Autres ajustements 80,2 (19,0) Capacité d'autofinancement après coût de l'endettement financier net et impôt 1 353,9 1 205,0 Élimination de la charge (produit) d'impôts 407,6 390,1 Élimination du coût de l'endettement financier net 24,7 65,1 Capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement financier net impôt 1 786,2 1 660,2 Incidence de la variation du BFR 699,4 (623,6) Impôts payés (412,4) (357,0) Flux net de trésorerie liés aux activités opérationnelles 2 073,2 679,6 Acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles (268,4) (464,9) Cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles 0,8 7,2 Autres flux (4,1) (27,2) Flux net de trésorerie liés aux activités d'investissement (271,6) (484,8) Remboursement d'emprunts (0,0) (50,2) Variation de dettes résultant de contrats de location (9,5) (1,9) Dividendes payés aux actionnaires de la société mère (566,9) (661,4) Dividendes payés aux minoritaires des filiales (0,7) (0,5) Coût de l'endettement financier net (24,7) (65,1) Variation des comptes d'associés (47,7) 3,7 Flux net de trésorerie provenant des activités de financement (649,5) (775,4) VARIATION DE LA TRÉSORERIE ET EQUIVALENTS DE TRÉSORERIE 1 152,0 (580,7) Trésorerie et équivalents de trésorerie net à l'ouverture (1 527,7) (947,1) Trésorerie et équivalents de trésorerie net à la clôture (375,7) (1 527,7) VARIATION DE LA TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE 1 152,0 (580,7) Pour toutes informations, contactez nous à l'adresse : s.abaragh@cosumar.maou www.cosumar.ma 8, rue El Mouatamid Ibnou Abbad, - BP. 3098 - 20 300 Casablanca - Maroc - Tél. : +212 529 02 83 00 - Fax : +212 522 24 10 71 S.A. au capital de 944.871.430 dirhams - R.C. Casablanca 30037 - Patente 30701380 - T.V.A. 616051 C.N.S.S. 1928003 - I.C.E Casablanca 001555060000024 Groupecosumar NOTE 1. RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES 1.1. Référentiel comptable En application de l'avis n°5 du Conseil National de la Comptabilité (CNC) du 26/05/2005 et conformément aux dispositions de l'article 6, paragraphe 6.3 de la circulaire n°07/09 du Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières (CDVM) du 15 juillet 2009, les états financiers consolidés du Groupe Cosumar sont préparés en conformité avec les normes comptables internationales adoptées au sein de l'Union Européenne au 31 décembre 2021 et telles que publiées à cette même date. Les normes comptables internationales comprennent les IFRS (International Financial Reporting Standards), les IAS (International Accounting Standards) et leurs interprétations SIC et IFRIC (Standards Interpretations Committee et International Financial Reporting Interpretations Committee). Le Groupe suit régulièrement les dernières publications de l'IASB et de l'IFRIC. En 2019, l'IFRS 16 et l'IFRIC 23 sont entrées en vigueur dans les comptes des exercices ouverts à partir du 1er janvier 2019 : • La norme IFRS 16 relative aux contrats de location. À cet effet, l'ensemble des contrats de location du Groupe COSUMAR répondant aux critères énoncés par la norme apparaissent dans le bilan de la société ;

• L'IFRIC 23 lié à l'incertitude relative au traitement des impôts sur le résultat. En 2018, L'IFRS 9 instruments financiers, remplace la plupart des dispositions existantes en IFRS, notamment IAS 39. La nouvelle norme est applicable de manière obligatoire au 1er janvier 2018. Les dispositions de la norme sur le classement, l'évaluation et la dépréciation des instruments financiers sont appliquées par le Groupe et n'ont pas d'incidence sur les comptes de 2018 et leurs comparatifs. L'analyse du risque crédit client est réalisée selon une procédure interne bien définie qui met en place des lignes directrices claires, des examens réguliers en matière de crédit et un suivi rigoureux des créances douteuses. Les créances clients sont mesurées au coût amorti. Le Groupe COSUMAR applique une approche simplifiée basée sur les pertes attendues à maturité. Il n'y a aucun impact matériel sur la dépréciation des comptes clients et des prêts à long terme lié à l'application de l'IFRS 9. En 2018, L'IFRS 15, qui remplace IAS 11 Contrats de Construction, IAS 18 Revenu des activités ordinaires et leurs interprétations, est appliquée sur une base rétrospective du 1er janvier 2018. Conformément à IFRS 15, l'ensemble des contrats de la société COSUMAR avec ses clients répond aux critères énoncés par la norme à savoir la substance commerciale des contrats, l'approbation des modalités du contrat clairement identifiées par les différentes parties (prix, produit et/ou prestation, conditions et modalités de paiement). Le chiffre d'affaires est reconnu à la livraison au moment du transfert du contrôle du bien ou du service au client. IFRS 15 n'a pas d'impact matériel sur le Groupe COSUMAR puisque plus de 99% des ventes du Groupe concernent des livraisons de sucre raffiné et de coproduits à un moment précis. En 2013, Le Groupe a adopté les changements normatifs prévus par le référentiel IFRS en matière de la norme IAS 19 révisée dont l'évolution est la suppression de la règle du corridor pour la reconnaissance des écarts actuariels. Ces derniers sont désormais reconnus en intégralité l'année de leur constatation en contrepartie des autres éléments du résultat global ainsi que l'utilisation d'une table de mortalité générationnelle. En 2010, le Groupe a ainsi appliqué au niveau des présents états financiers la norme IFRS 3 révisée « Regroupement des entreprises » dont la principale évolution est que le Goodwill n'est déterminé qu'à la date de la prise de contrôle et que, dés 2010, il n'est plus possible de l'ajuster au-delà de la période d'évaluation. Désormais, les acquisitions complémentaires après la prise d'un contrôle majoritaire ne modifient plus le montant du Goodwill. En 2009, le Groupe COSUMAR avait opté, dans le cadre de la norme IAS 1 révisée, pour la présentation du résultat global en deux états : • État détaillant les composants du résultat (état du résultat) ;

• État commençant par le résultat et détaillant les autres éléments du résultat global (état du résultat global). 1.2. Principes de consolidation Les comptes consolidés sont établis selon la convention du coût historique à l'exception de certaines catégories d'actifs et passifs conformément aux principes édictés par les IFRS. Toutes les sociétés du Groupe Cosumar sont consolidées à partir de comptes annuels arrêtés au 31 Décembre 2021. Conformément aux dispositions des IFRS, il n'y a pas d'exemption au périmètre de consolidation du Groupe. Les participations non significatives sont traitées en tant que titres AFS. 1.3. Immobilisations corporelles Règle spécifique à la première adoption : Dans le cadre de la première application des normes IFRS et conformément aux dispositions de la norme IFRS 1, la société a procédé à l'évaluation à la juste valeur au 1er janvier 2006 de l'ensemble de ses actifs immobilisés incorporels et corporels, et a retenu cette valorisation comme coût présumé. Les évaluations à la juste valeur ont été réalisées par des experts indépendants. Principes applicables depuis le 1er janvier 2006 : Conformément à la norme IAS 16, les immobilisations corporelles sont comptabilisées au coût d'acquisition historique ou de fabrication initial, diminué du cumul des amortissements et, le cas échéant, du cumul des pertes de valeur. Les amortissements sont pratiqués en fonction des durées d'utilisation (durée d'utilité). Le mode d'amortissement retenu par le Groupe est le mode linéaire. 1.4. Stocks Les stocks sont évalués au plus bas de leur coût de revient ou de leur valeur nette de réalisation. Le coût de revient correspond au coût d'acquisition ou aux coûts de production encourus pour amener les stocks dans l'état et à l'endroit ou ils se trouvent. Ces derniers comprennent, sur la base d'un niveau normal d'activité, les charges directes et indirectes de production. Les coûts de revient sont généralement calculés selon la méthode du coût moyen pondéré. La valeur nette de réalisation des stocks correspond au prix de vente estimé dans le cours normal de l'activité diminué des coûts estimés pour achever les produits et des coûts estimés nécessaires pour réaliser la vente. 1.5. Avantages du personnel Les engagements du Groupe au titre des régimes de couverture maladie à prestations définies et des indemnités de fin de carrière sont déterminés, conformément à la norme IAS 19, sur la base de la méthode des unités de crédit projetées, en tenant compte des conditions économiques propres au Maroc. Les engagements sont couverts par des provisions inscrites au bilan au fur et à mesure de l'acquisition des droits par les salariés. Les indemnités de départ en retraite font également l'objet d'une provision. Cette dernière est évaluée en tenant compte de la probabilité de la présence des salariés dans le Groupe, à leur date de départ en retraite. Cette provision est actualisée à chaque clôture. NOTE 2. PERIMETRE DE CONSOLIDATION AU 31 DECEMBRE 2021 SOCIÉTÉ COSUMAR (mère) SUNABEL SURAC SUTADurrah Advanced Development Communication financière % DE CONTRÔLE % D'INTÉRÊT 100,00% 99,15% 100,00% 99,84% 100,00% 99,15% 100,00% 99,84% 43,28% MÉTHODE DE CONSOLIDATION Intégration Globale Intégration Globale Intégration Globale Intégration Globale 43,28% Mise en équivalence Par ailleurs, le Rapport Financier Annuel comprenant le jeu complet des états financiers consolidés du Groupe au 31 décembre 2021, établi conformément aux normes internationales, sera mis à votre disposition sur le site Internet de la société : www.cosumar.ma/publications à partir du 30 avril 2022. Ce jeu complet comprend outre l'état de la situation financière consolidé, les états du résultat et du résultat global consolidés, l'état de flux de trésorerie consolidé ainsi que l'état de la variation des capitaux propres consolidés et des notes annexes détaillées. Attachments Original Link

