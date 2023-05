Jours : Heures : Minutes : Secondes Cosumar : RAPPORT DE GESTION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 16/05/2023 | 23:30 Envoyer par e-mail :

Société anonyme au capital de 944.871.430dirhams Siège social : 8, rue El Mouatamid Ibnou Abbad CASABLANCA RC N° 30.037 - CASABLANCA RAPPORT DE GESTION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE EXERCICE 2022 ---------------------------------------------------------------------------------- Chers Actionnaires, Nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire conformément à vos statuts, pour vous présenter les résultats de l'exercice 2022 et soumettre à votre approbation le bilan et les comptes arrêtés au 31 décembre 2022. -0- 1- Environnement de marché L'évolution par segment de produit et des parts de marché s'établit comme suit : (En milliers de tonnes) 2022 % 2021 % Evolution Absolu % Pains 312,0 26,0 329,4 27,5 -17,3 -5,3 Lingots -Morceaux 181,2 15,1 178,0 14,9 3,2 1,8 Granulés 708,9 59,0 690,1 57,6 18,8 2,7 Total 1 202,1 100,0 1 197,5 100,0 4,6 0,4 Le taux de croissance du marché national s'établit à +0,4% à fin décembre 2022 par rapport à l'exercice précédent (+4,6 mt). Le pain enregistre une baisse de -5,3%, atténuée par l'augmentation des ventes des lingots-Morceaux (+1,8%) et des granulés (+2,7%). La répartition des ventes entre Cosumar et ses filiales se présente ainsi : (En milliers de tonnes) 2022 2021 Cosumar Filiales Marché Cosumar Filiales Marché Pains 282,0 30,1 312,0 281,2 48,2 329,4 Lingots -morceaux 181,2 0,0 181,2 178,0 0,0 178,0 Granulés 506,6 202,3 708,9 431,2 258,9 690,1 Total 969,7 232,4 1 202,1 890,4 307,1 1 197,5 Part de marché (%) 80,7 19,3 100,0 74,4 25,6 100,0 · Pain : Ce segment occupe 26,0% du marché. Ses ventes enregistrent un retrait de -17,3 mt par rapport à la même période de l'exercice précédent. · Lingots -morceaux : Les ventes des lingots-morceaux s'élèvent à 181 mt en 2022, enregistrant une progression de +1,8% entre les deux exercices. · Granulés : Ce segment occupe 59,0% du marché. Ses ventes marquent une évolution de +2,7%, avec une augmentation de la quote-part de Cosumar (71,5% en 2022, contre 62,5% en 2021). Cosumar a assuré l'approvisionnement de 80,7% du marché national contre 74,4% en 2021. Le reste a été assuré par les filiales sucrières du groupe Cosumar. 2- Faits marquants 2-1 Amont agricole · Emblavement de 37.234 ha de betterave contre 44.426 ha l'année précédente ; · Production de sucre blanc fin de campagne de 321 mt contre 388 mt en 2021 ; 2-2 Financier · EBE consolidé IFRS en 2022 ressort à 1.718 Mdh contre 1.847 Mdh en 2021 et RNPG en 2022 à 826 Mdh contre 763 Mdh en 2021. 2-3 Ressources humaines La structure des effectifs permanents pour l'exercice 2022 se présente comme suit : 2022 2021 Directeurs et cadres 239 230 Maîtrises 873 886 Employés 164 206 Ouvriers 50 58 Total permanents 1 326 1 380 L'effectif a subi une diminution de 54 personnes durant l'exercice 2022. 2-4 Projets QSE L'activité QSE a été marquée par les actions suivantes : A) Sucrerie Doukkala · Réussite des audits SMI QHSEEn (suivant les normes ISO 9001 v2015, ISO 45001 v2018, ISO 14001 v2015, et ISO50001) ; · Lancement du projet d'accréditation des laboratoires de réception et de contrôle NM 17025 v2018 ; B) Sucrerie Zaio · Réussite de l'audit de suivi de QSE et d'accréditation des laboratoires de réception et de contrôle selon la norme 17025 v2018 ; · Réussite de l'audit de suivi de QSE suivant les normes NM ISO 9001 v2015 & NM ISO 14001 v2015 & NM ISO 45001 v2018. C) Suta · Maintien de la certification QSSEEN selon les normes ISO 9001 V2015, 14001 V2015, 45001 V2018, 50001 V2018 et NM 00.5.601 ; · Maintien de l'accréditation des laboratoires de réception et de contrôle selon la norme 17025 V2018 ; · Maintien de la certification ESSC 22000 V5.1; D) Sunabel · Réussite de l'audit de suivi d'accréditation relatif à la norme ISO 17025 du laboratoire de réception (usine KEK) ; · Réussite des audits de suivi SMI QSEEN relatifs aux normes ISO9001, 45001,14001 et 50001 (usine KEK) ; · Réussite de l'audit de suivi d'accréditation relatif à la norme ISO 17025 du laboratoire de réception et de contrôle (usine MBK) ; · Réussite des audits de suivi SMI QSEEN relatifs aux normes ISO9001, 45001,14001 (usine MBK). E) Surac · Réussite de l'audit de suivi de QSE et d'accréditation du laboratoire de réception selon la norme 17025 v2018 pour les deux usines ; · Réussite de l'audit de suivi de QSE suivant les normes NM ISO 9001 v2015 & NM ISO 14001 v2015 & NM ISO 45001 v2018 pour les deux usines. 2-5 Investissements Les investissements consolidés à fin décembre 2022 s'élèvent à 282,6 Mdh et se détaillent ainsi : (En Mdh) 2022 2021 Cosumar SA 122,0 159,9 Filiales 160,5 108,5 282,6 268,4 Ces investissements concernent principalement : · Le séchage solaire des pellets ; · L'efficacité industrielle ; · Les travaux de mise à niveau et de maintenance de l'outil industriel. 3- Activité Cosumar 3-1 Chiffre d'affaires : Le chiffre d'affaires commercial s'établit à 9.293,6 Mdh, enregistrant une hausse de 1.740,8 Mdh (+23%) comparativement à fin décembre 2021, et s'explique comme suit : (En Mdh) 2022 2021 Evolution Absolu % Ventes de sucre 9 037,5 7 213,8 1 823,7 25,3 Ventes de coproduits - Mélasse 101,1 165,0 -63,8 -38,7 - Pellets, pulpe et divers 154,9 174,0 -19,1 -11,0 Total 9 293,6 7 552,8 1 740,8 23,0 Cette évolution du chiffre d'affaires est expliquée principalement par la hausse du volume des ventes locales de sucre ainsi que la croissance du chiffre d'affaires à l'export. La ventilation des ventes par segment de produits est comme suit : (En milliers de tonnes) 2022 2021 Evolution Absolu % Pain 282,0 281,2 0,8 0,3 Lingots -Morceaux 181,2 178,0 3,2 1,8 Granulés 1 258,7 1 085,6 173,1 15,9 Total sucre 1 721,9 1 544,7 177,1 11,5 Mélasse 62,0 114,6 -52,7 -46,0 Pellets & pulpes 47,4 73,5 -26,1 -35,5 Le volume des ventes de sucre total (local et export) s'établit à 1.721,9 mt, enregistrant une hausse de +11,5% (+177,1 mt) comparativement à fin décembre 2021 suite à l'augmentation du volume des ventes des granulés. 3-2 Production 3-2-1 Activité de raffinage La production conditionnée de la raffinerie a évolué comme suit : (En milliers de tonnes) 2022 2021 Evolution Absolu % Pain 243,2 230,6 12,6 5,5 Lingots -Morceaux 182,6 177,4 5,2 2,9 Granulés 1 110,1 966,6 143,5 14,8 Total 1 535,8 1 374,6 161,3 11,7 La production s'établit à 1.535,8 mt, en augmentation de +11,7% comparée à 2021. 3-2-2 Activité sucrerie de Doukkala · Baisse significative des réserves des barrages ayant pour conséquence la suppression de la dotation d'irrigation d'eau accordée à la betterave à sucre ; · Baisse du rendement à l'hectare de 8,8 points par rapport à la campagne précédente ; · Utilisation du séchage solaire pour la production des pellets et suppression de la consommation du fuel dans le process. Les données de la campagne betteravière 2022 se résument ainsi : Sucrerie Sidi Bennour 2022 2021 Démarrage usine (date) 23-mai 08-mai Superficie récoltée (mha) 12,4 10,7 Rendement (t/ha) 64,4 73,2 Betterave traitée (mt) 736,8 718,6 Richesse cossette (%) 16,4 16,0 Sucre extrait (mt) 103,6 99,0 Mélasse commercialisable (mt) 29,6 28,7 Pellets / Pulpes (mt) 46,0 44,5 3-2-3 Activité sucrerie de Zaio L'activité de l'exercice 2022 a été marquée par les événements majeurs suivants : · Baisse significative des réserves des barrages ayant pour conséquence la suppression de la dotation d'irrigation d'eau accordée à la betterave à sucre ; · Substitution du charbon propre importé au niveau de la chaufferie pour faire face à la hausse des prix du charbon sur le marché mondial à travers l'utilisation des grignons d'olives ; · Baisse significative du rendement à l'hectare de -13,3 points par rapport à la campagne précédente ; · Amélioration de la richesse de 1,6 points (18,2% contre 16,6%) par rapport à la campagne précédente · Aucune dotation d'eau d'irrigation n'a été attribuée pour la betterave à sucre à partir du complexe des barrages du périmètre de Moulouya ; · Augmentation des prix du gasoil ayant impacté négativement la prestation de transport et par conséquence l'approvisionnement de l'usine durant la première décade. Les données de la campagne betteravière 2022 se résument ainsi : Sucrerie Zaio 2022 2021 Démarrage usine (date) 13-juin 25-mai Superficie récoltée (mha) 2,7 4,3 Rendement (t/ha) 47 60 Betterave traitée (mt) 119,1 239,2 Richesse cossette (%) 18,2 16,6 Sucre extrait (mt) 17,9 31,7 Mélasse commercialisable (mt) 6,9 12,9 Pellets / Pulpes (mt) 13,1 23,7 4- Comptes Sociaux Les principaux indicateurs financiers se résument comme suit : (En Mdh) 2022 2021 Chiffre d'affaires commercial 9 293,6 7 552,8 Résultat d'exploitation 1 098,1 1 016,3 Résultat financier 140,7 156,5 Résultat non courant -32,5 -17,9 Résultat avant impôts 1 206,4 1 154,8 Résultat net 856,5 845,9 Marge brute d'autofinancement 1 044,7 1 054,2 Investissements 122,0 159,9 Effectif 870,0 879,0 4-1 Le résultat d'exploitation s'établit à 1.098,1 Mdh à fin décembre 2022, marquant une hausse de 81,9 Mdh (+8,06%) par rapport à la même période de l'année précédente, grâce à l'augmentation du volume des ventes locales et l'amélioration de l'activité export. 4-2 Le résultat financier s'établit à 140,7 Mdh, en baisse de 15,8 Mdh par rapport à la même période de l'exercice précédent. 4-3 Le résultat non courant ressort à -32,5 Mdh soit une diminution de 14,5 Mdh par rapport à la même période de l'exercice écoulé. 4-4 Par conséquent, le résultat net ressort à 856,5 Mdh, en augmentation de 10,6 Mdh (+1,25%) par rapport aux réalisations de 2021. 4-5 Situation financière Les principaux indicateurs financiers se résument ainsi : (En Mdh) 2022 2021 Capitaux propres & assimilés 4 635,8 4 418,1 Fonds de roulement 647,0 287,7 Besoin en fonds de roulement 1 627,9 540,5 Endettement net 980,9 252,8 La situation financière à fin décembre 2022 est marquée par : - Les capitaux propres et assimilés marquent une hausse de 217,7 Mdh par rapport à fin 2021 ; - Le fonds de roulement augmente de 359,3 Mdh par rapport à l'exercice précédent, effet de la consolidation des réserves ; - Le besoin en fonds de roulement s'alourdit de 1.087,5 Mdh par rapport à l'exercice précédent, effet de l'augmentation de l'encours de la caisse de compensation ; - Par conséquent, l'endettement net ressort à 980,9 Mdh. 5- Activité filiales 5-1 Chiffre d'affaires Quantité (mt) Valeur (Mdh) 2022 2021 2022 2021 Pain 30,1 48,2 160,2 256,8 Granulés 202,3 258,9 860,4 1 097,6 Sucre blanc 232,4 307,1 1 020,6 1 354,4 Mélasse 65,1 97,3 101,2 141,4 Pellet/Pulpe 151,0 215,9 88,3 178,6 Bagasse 0,0 5,4 8,2 Divers 68,6 46,6 Total 1 284,3 1 729,2 Le chiffre d'affaires des filiales atteint 1.284,3 Mdh en 2022 enregistrant une baisse de 444,9 Mdh (-25,7%) comparativement à 2021. Cette évolution émane principalement de la baisse du volume des ventes des produits finis et des coproduits par rapport à l'année précédente suite à une campagne agricole moins importante. 5.2. Amont agricole Canne Betterave 2022 2021 2022 2021 Superficie récoltée (mha) 8,3 9,1 22,1 29,4 Rendement (t/ha) 64,2 72,1 47,1 51,8 Richesse Réception (%) 12,4 12,5 18,6 16,8 Tonnage réceptionné (mt) 530,3 652,7 1 042,9 1 524,8 Au niveau des périmètres canniers, le tonnage réceptionné affiche une baisse de 122,4 mt suite principalement à la baisse du rendement à l'hectare de 7,9 points. S'agissant des périmètres betteraviers, le tonnage réceptionné affiche également une baisse de 481,9 mt, expliquée par la diminution des superficies récoltées de (-7,3 mha) ainsi que la baisse du rendement à l'hectare de 4,7 points suite aux conditions climatiques défavorables. 5.3. Activité industrielle Canne Betterave 2022 2021 2022 2021 Tonnage traité (mt) 530,3 652,7 973,8 1 398,5 Richesse traitée (%) 12,1 12,2 18,3 16,5 Extraction sucre blanc (mt) 46,0 59,3 153,3 198,4 Mélasse (mt) 24,9 28,5 45,4 47,1 Pellet / Pulpe (mt) 145,5 201,2 La production de sucre blanc en 2022 s'établit à 199,3 mt, affichant ainsi une baisse de 58,3 mt par rapport à l'année écoulée, suite principalement à la baisse des tonnages traités. 5-4. Résultats sociaux agrégés filiales (En Mdh) Evolution 2022 2021 Absolu % Chiffre d'affaires 1 284,3 1 729,2 -444,9 -25,7 Résultat d'exploitation 204,7 413,6 -208,9 -50,5 Résultat financier 4,1 -4,8 8,9 NS Résultat non courant -45,2 -96,9 51,7 -53,4 Résultat net 34,0 208,4 -174,4 -83,7 Marge brute d'autofinancement 215,5 404,6 -189,1 -46,7 Investissements 160,5 108,5 52,0 48,0 Effectif permanent 456 501 -45 -9 5-4-1 Le résultat d'exploitation agrégé des filiales s'établit en 2022 à 204,7 Mdh en diminution de 208,9 Mdh (-50,5%) comparativement à 2021, expliquée principalement par le retrait de la production de sucre blanc suite à une campagne agricole moins importante et difficile, et par la baisse du volume des ventes des produits finis & co-produits. 5-4-2 Le résultat financier a connu une amélioration de 8,9 Mdh par rapport à 2021. 5-4-3 Le résultat non courant à fin 2022 enregistre une amélioration de 51,7 Mdh par rapport à la même période en 2021. 6- Activité Groupe 6-1 Production 6-1-1 Extraction Groupe Cosumar sa Filiales 2022 2021 2022 2021 2022 2021 Superficie récoltée (mha) 45,5 53,5 15,1 15,0 30,4 38,5 Rendement (t/ha) 54,9 60,2 61,2 69,4 51,8 56,6 Tonnage traité (mt) 2 360,0 3 009,0 855,9 957,7 1 504,1 2 051,3 Richesse traitée (%) 16,3 15,5 16,7 16,1 16,1 15,1 Extraction équivalent blanc (mt) 320,9 388,4 121,5 130,7 199,3 257,6 Mélasse (mt) 106,7 117,1 36,4 41,5 70,3 75,6 Pellet/pulpe (mt) 204,6 269,5 59,1 68,2 145,5 201,2 Les conditions climatiques défavorables caractérisées par un stress hydrique aigu ont impacté les superficies emblavées et les rendements des cultures sucrières, ainsi la production de sucre blanc s'établit à 320,9 mt, en diminution de 67,5 mt par rapport la campagne précédente 2021. 6-1-2Raffinage Groupe Cosumar sa Filiales 2022 2021 2022 2021 2022 2021 Raffinage (mt) 1 589,9 1 390,9 1 541,2 1 387,1 48,7 3,8 Le niveau de la production de l'activité raffinage est en augmentation de +199 mt grâce à l'amélioration de la cadence de la raffinerie ainsi que le raffinage au niveau des sucreries pendant la campagne et ce afin de combler le retrait de la production locale et la croissance de l'activité export. 6-2 Comptes consolidés (En Mdh) 2022 2021 Evolution Absolu % Chiffre d'affaires 10 432,9 9 112,5 1 320,4 14,5 EBE 1 718,1 1 847,4 -129,3 -7,0 Résultat d'exploitation courant 1 294,3 1 408,1 -113,8 -8,1 Autres produits et charges d'exploitation non courants -99,5 -98,0 -1,6 1,6 Résultat des activités opérationnelles 1 194,7 1 310,1 -115,4 -8,8 Résultat financier 43,2 -61,8 105,0 NS Résultat net des activités poursuivies 826,2 840,7 -14,4 -1,7 Résultat net 826,6 764,0 62,6 8,2 Résultat net part du groupe 825,9 763,0 62,9 8,2 Capacité d'autofinancement opérationnelle 1 662,2 1 784,3 -122,1 -6,8 Investissements -282,6 -268,4 -14,2 5,3 Effectif fin de période 1 326 1 380 -54,0 -3,9 6-2-1 Augmentation du chiffre d'affaires consolidé du Groupe de +14,5% par rapport à l'année précédente, expliquée principalement par la croissance du chiffre d'affaires de l'export. 6-2-2 Le résultat d'exploitation courant à fin 2022 atteint 1.294,3 Mdh, en diminution de 113,8 Mdh par rapport à fin 2021 expliqué principalement par une campagne moins importante au niveau des sucreries et par le renchérissement de la facture énergétique. 6-2-3 Les autres produits et charges d'exploitation non courants s'établissent à -99,5 Mdh au même niveau que l'exercice précédent. 6-2-4 Le résultat des activités opérationnelles s'établit à 1 194,7 Mdh contre 1.310,1 Mdh à fin 2021, enregistrant ainsi une diminution de 115,4 Mdh ; 6-2-5 Le résultat financier marque une amélioration de 105,0 Mdh par rapport aux réalisations de 2021 ; 6-2-6 En conséquence, le résultat net part du groupe ressort à 825,9Mdh, en augmentation de 62,9Mdh par rapport à l'exercice écoulé. 6-2-7 Situation financière Les principaux indicateurs financiers se résument comme suit : (En Mdh) 2022 2021 Evolution Absolu % Capitaux propres 5 623,9 5 419,4 204,6 3,8 Capitaux propres - part du Groupe 5 616,2 5 411,4 204,8 3,8 BFR opérationnel 2 447,7 1 534,5 913,2 59,5 Endettement net 984,9 403,1 581,8 NS La situation financière est marquée à fin 2022 par : · Les capitaux propres consolidés en 2022 atteignent 5 623,9 Mdh, en augmentation de 204,6 Mdh ; · Le besoin en fonds de roulement s'alourdit de 913,2 Mdh en 2022 par rapport à 2021 ; · L'endettement net ressort à 984,9 Mdh, contre 403,1 Mdh en 2021. Les dettes fournisseurs au 31 décembre 2022 se répartissent comme suit : 7- Perspectives : · Les opérations de plantation de la canne à sucre et de semis de la betterave à sucre sont finalisées dans une conjoncture difficile et ce, grâce à la mobilisation de l'écosystème agricole qui a été nécessitée notamment par la persistance des conditions climatiques difficiles caractérisant également cette campagne agricole. · Le Groupe COSUMAR maintiendra ses efforts et mettra en œuvre tous les moyens nécessaires pour l'accompagnement de ses partenaires agriculteurs afin d'assurer un meilleur déroulement de la campagne sucrière 2022-2023. · Le Groupe COSUMAR continuera à déployer tous les efforts pour assurer un approvisionnement normal du marché national en sucre malgré les conditions climatiques défavorables impactant la production sucrière locale et un contexte international marqué par une flambée des prix des matières premières. -0- Vos Commissaires aux comptes feront dans leur rapport l'analyse des comptes et du bilan. Ceux-ci font apparaître un bénéfice net comptable de 856.457.574,42 dirhams dont nous vous proposons l'affectation suivante : Bénéfice net comptable 856.457.574,42 DH Report à nouveau sur exercices antérieurs (+) 1.182.170,42 DH -------------------------------- Solde 857.639.744,84 DH Réserve facultative (-) 194.000.000,00 DH Dividende (-) 661.410.001,00 DH -------------------------------- Solde 2.229.743,84 DH que nous vous proposons de reporter à nouveau. Le dividende total à distribuer s'élèverait à 661.410.001 DH, soit 7 DH par action. Nous vous proposons de fixer sa date de mise en paiement à compter du 17 juillet 2023 selon les modalités prévues par la réglementation en vigueur. Nous vous informons que les conventions visées à l'article 56 de la loi 17-95 sur les sociétés anonymes et conclues au titre de l'exercice 2022 ont été soumises et votées par l'Assemblée générale ordinaire de notre société tenue en date du 24 Janvier 2023, après avoir entendu lecture du rapport spécial établi par vos Commissaires aux Comptes. Nous vous proposons de donner quitus plein, entier et définitif de sa gestion d'administrateur à M. Loo Cheau Leong. Les mandats des commissaires aux comptes de DELOITTE AUDIT et ERNST & YOUNG, viennent à expiration à l'issue de la présente Assemblée. En application des dispositions de l'article 142 de la loi 17-95 sur les sociétés anonymes, telle que modifiée et complétée, nous vous présentons ci-après la liste des mandats, fonctions et emplois des membres de notre conseil d'administration dans d'autres sociétés, au cours de l'exercice 2022 : · M. Hicham BELMRAH Entité Administrateur/emplois ou fonctions MAMDA Président Directeur Général MCMA Président Directeur Général Mutuelle Attamine Chaabi Président du Directoire MAMDA RE Administrateur Directeur Général AKWA AFRICA Administrateur RYAD RESORT DEVELOPPEMENT Président du Conseil d'Administration OLEA CAPITAL Président du Conseil d'Administration ODYSSEY INTERNATIONAL Membre du Conseil de Surveillance MCR Vice-Président du Conseil d'Administration EURESA Membre du Conseil de gérance SUNABEL Président du Conseil d'Administration SURAC Président du Conseil d'Administration SUTA Président du Conseil d'Administration SUCRUNION Président du Conseil d'Administration COMAGUIS Président du Conseil d'Administration DURRAH ADVANCED DEVELOPMENT COMPANY Vice-Président du Conseil d'Administration WILMACO Administrateur · M. Jean-Luc Robert Bohbot Entité Administrateur/ emplois ou fonctions CHELSEA ESTATES NZ PTY LIMITED Administrateur PIONEER SUGAR MILLS PTY. LTD Administrateur WILMAR AUSTRALIA PTY LIMITED Administrateur WILMAR AUSTRALIA HOLDINGS PTY LIMITED Administrateur WILMAR SUGAR PTY LTD (FORMERLY KNOWN AS SUCROGEN AUSTRALIA PTY LTD) Administrateur WILMAR BIOETHANOL (AUSTRALIA) PTY LTD (FORMERLY KNOWN AS SUCROGEN BIOETHANOL PTY LTD) Administrateur WILMAR ETHANOL (AUSTRALIA) PTY LTD (FORMERLY KNOWN AS SUCROGEN ETHANOL PTY LTD) Administrateur WILMAR SUGAR AUSTRALIA HOLDINGS PTY LTD (FORMERLY KNOWN AS SUCROGEN HOLDINGS PTY LTD) Administrateur WILMAR SUGAR (HERBERT) PTY LTD (FORMERLY KNOWN AS SUCROGEN (HERBERT) PTY LTD) Administrateur WILMAR SUGAR AUSTRALIA INVESTMENTS PTY LTD (FORMERLY KNOWN AS SUCROGEN INVESTMENTS PTY LTD) Administrateur WILMAR SUGAR (INVICTA) PTY LTD (FORMERLY KNOWN AS SUCROGEN (INVICTA) PTY LTD) Administrateur WILMAR SUGAR (KALAMIA) PTY LTD (FORMERLY KNOWN AS SUCROGEN (KALAMIA) PTY LTD) Administrateur WILMAR SUGAR AUSTRALIA LIMITED (FORMERLY KNOWN AS SUCROGEN LIMITED) Administrateur WILMAR SUGAR PLANE CREEK PTY LTD (FORMERLY KNOWN AS SUCROGEN PLANE CREEK PTY LTD) Administrateur WILMAR SUGAR (PROSERPINE) PTY LTD (FORMERLY KNOWN AS SUCROGEN (PROSERPINE) PTY LTD) Administrateur WILMAR SUGAR REFINING INVESTMENTS PTY LTD (FORMERLY KNOWN AS SUCROGEN REFINING INVESTMENTS PTY LTD) Administrateur SUGAR AUSTRALIA PTY LIMITED Administrateur THE HAUGHTON SUGAR COMPANY PTY. LIMITED Administrateur WILMAR SUGAR AUSTRALIA TRADING PTY. LTD. Administrateur RAIZEN E WILMAR AÇUCAR LTDA Administrateur CSC SUGAR, LLC Administrateur WILMAR SUGAR AMERICA INC. Administrateur et Président SHREE RENUKA SUGARS LIMITED (LISTED ON BSE LTD & NATIONAL STOCK EXCHANGE OF INDIA LTD) Administrateur WILMAR SUGAR INDIA PRIVATE LIMITED Administrateur NEW ZEALAND SUGAR COMPANY LIMITED Administrateur WILMAR SUGAR PTE. LTD. Administrateur et Directeur Général WILMAR SUGAR HOLDINGS PTE. LTD. Administrateur RAIZEN AND WILMAR SUGAR PTE. LTD. Président Directeur Général WILMAR AGRI TRADING DMCC Administrateur et Directeur · M. Mohamed Hicham Chebihi Hassani Entité Administrateur/ emplois ou fonctions La COMPAGNIE FINANCIERE HOLDING ATLAS Président Directeur Général Représentant de l'administrateur Sefin Holding Atlas CAPITAL FINANCE Représentant de l'Administrateur Compagnie Financière Holding Atlas ATLAS CAPITAL MANAGEMENT Représentant de l'Administrateur Compagnie Financière Holding Atlas ATLAS CAPITAL BOURSE Représentant de l'Administrateur Compagnie Financière Holding Atlas ATLAS PORTOFOLIO MANAGEMENT Représentant de l'administrateur Compagnie Financière Holding Atlas VIDAL ASSURANCES Président Directeur Général ATLAS CAPITAL REAL ESTATE MANAGEMENT Président Directeur Général JARDIN DE SAFI Président Directeur Général INETUM CONSULTING MAROC Président Directeur Général · M. Khalid Cheddadi Entité Administrateur/ emplois ou fonctions AFMA Représentant de la CIMR Administrateur AL MADA HOLDING Représentant de la CIMR Administrateur AKILAM Président Directeur Général AKWA AFRICA Représentant de la CIMR Administrateur A6 IMMOBILIER Représentant de la CIMR Administrateur ATLAS HOSPITALITY MOROCCO Administrateur AUTO HALL Administrateur AXA ASSURANCES MAROC Administrateur BANQUE POPULAIRE Représentant de la CIMR Administrateur SOCIETE DES BOISSONS DU MAROC Représentant de la CIMR Administrateur CFG BANK Représentant de la CIMR Administrateur CIMENTS DU MAROC Représentant de la CIMR Administrateur CIMR Président Directeur Général CREDIT IMMOBILIER & HOTELIER Administrateur EQDOM Représentant de la CIMR Administrateur HPARTNER Représentant de la CIMR membre IMC Président du Conseil d'administration JORF FERTILIZERS COMPANY V Représentant de la CIMR Administrateur LAFARGE HOLCIM MAROC Représentant de la CIMR Administrateur LARBEL Gérant LESIEUR CRISTAL Président du Conseil d'administration OLEA CAPITAL FUND Représentant de la CIMR Administrateur OLEA TRADING Administrateur OLEA CAPITAL SLE BERTIN Administrateur OLEA CAPITAL SOCIETE CENTRALE D'EXPLOITATION Administrateur OLEA CAPITAL SLE III Administrateur OLEA CAPITAL SLE II Administrateur OLEA CAPITAL SLE I Administrateur RAMICAL Président Directeur Général RISMA Représentant de la CIMR Administrateur SAPRESS Représentant de la CIMR Administrateur SICAV CIMR AJIAL Président Directeur Général SICAV CIMR ATTADAMOUN Président Directeur Général SICAV CIMR FONCIA Gérant SICAV CIMR IDDIKHAR Président Directeur Général SICAV PREVOYANCE Président Directeur Général SICAV TRESO PLUS Président Directeur Général SOCHPRESS Représentant de la CIMR Administrateur SOMED Représentant de la CIMR Administrateur SONASID Représentant de la CIMR Administrateur UPLINE VENTURES Représentant de la CIMR Administrateur WARAK PRESS Représentant de la CIMR Administrateur · M. Abdellaziz Abarro Entité Administrateur/emplois ou fonctions AFRIMINES Gérant AB2 CONSULT Gérant · M. Kwek Ju-Yang, Mark Entité Administrateur/emplois ou fonctions Wilmar Sugar Pte Ltd Senior Manager Wilmar Sugar USA Inc. Administrateur et Secrétaire Wilmar Sugar India Private Limited Administrateur Wilmar Sugar Americas, S. de R.L. de C.V. Administrateur Raizen and Wilmar Sugar Pte. Ltd. Administrateur Wilmar Sugar Americas Trading Pte. Ltd. (formerly known as Wilmar Sugar Americas Pte. Ltd.) Administrateur · M. Vishesh Kathuria Entité Administrateur/ emplois ou fonctions Durrah Advanced Development Co Membre du Comité de Risque et d'Audit · M. Régis Karim Salamon Aucun mandat · M. Virgilio Lopes Fagundes Entité Administrateur/emplois ou fonctions CSC Sugar LLC Administrateur · M. Emile Zakhya (non communiqué) · MAMDA Entité Administrateur/ emplois ou fonctions LESIEUR CRISTAL Administrateur MAGHREBAIL Administrateur AL MADA Administrateur CAM Membre du Conseil de Surveillance SOMED Administrateur AFRIQUIA SMDC Administrateur NSI Administrateur OLEA CAPITAL Administrateur ODYSSEY INTERNATIONAL Membre de Conseil de Surveillance OPCI EDUCAPITAL Administrateur OPCI CDV PATRIMOINE Administrateur MAMDA IT Administrateur MASSIMISSA Administrateur A6 IMMOBILIER Administrateur AL MADA VENTURE CAP Administrateur AHLIF Membre du Conseil MSF Administrateur AM INVEST Administrateur UPLINE VENTURE Administrateur NEBETOU Membre du Conseil de Surveillance AMLAK DEV Administrateur AC1 Administrateur 3P FUND Membre du Conseil de Surveillance UPLINE INVEST FUND Administrateur CAP MEZZANINE Administrateur OPCI CDV PATRIMOINE Administrateur AHLIF Membre du Conseil MSF Administrateur SUNABEL Président du Conseil d'administration SURAC Président du Conseil d'administration · RCAR représenté par Mme Ouafae Mriouah Entité Administrateur/emplois ou fonctions Marsa Maroc Administrateur Membre du Comité Stratégie et investissements Présidente du Comité Nomination, Rémunération et Gouvernance JFC V Administrateur Chwiter Jdid (Ex SAI Mdiq) Administrateur FUIR Administrateur Cap Mezzanine II Administrateur · Wafa Assurance, représentée par M. Mohamed Ramses Arroub Entité Administrateur/ emplois ou fonctions LA COMPAGNIE NOUVELLE D'ASSURANCE (ATTIJARI ASS. TUNISE) Administrateur WAFA Assurance VIE SENEGAL Administrateur WAFA Assurance SENEGAL SA Non Vie Administrateur WAFA Assurance Vie CAMEROUN Administrateur PRO Assurance SA CAMEROUN Administrateur WAFA Assurance Vie Côte d'Ivoire Administrateur Wafa Assurance SA Côte d'Ivoire Administrateur A6 Immobilier Administrateur ACAMSA Administrateur Inter Mutuelles Assistance Membre du Conseil de Surveillance SUTA Administrateur SUCRUNION Administrateur MOROCCAN INFRASTRUCTURE FUND (MIF) Administrateur AKWA AFRICA Administrateur MARSA MAROC Membre du Conseil de Surveillance WAFA TAKAFUL Administrateur Les résolutions que nous vous soumettons sont conformes à nos propositions et nous vous invitons à les approuver. LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 11 Attachments Original Link

