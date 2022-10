Coty Inc. : A proximité d'un support moyen terme important 10/10/2022 | 11:54 achat En cours

Cours d'entrée : 6.31$ | Objectif : 7.99$ | Stop : 5.8$ | Potentiel : 26.62% Le support des 5.99 USD actuellement testé devrait permettre au titre Coty Inc. de retrouver le chemin de la hausse.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 7.99 $. Synthèse D'une manière générale, la société présente des fondamentaux de mauvaise qualité dans le cadre d'une stratégie d'investissement à moyen et long termes.

Points forts Les perspectives bénéficiaires de la société au cours des prochains exercices sont un atout de taille.

La société est faiblement valorisée compte tenu des flux de trésorerie générés par son activité.

L'écart entre les cours actuels et l'objectif de cours moyen des analystes qui couvrent le dossier est relativement important et suppose un potentiel d'appréciation conséquent.

Au cours des douzes derniers mois l'opinion des analystes a été fortement revue à la hausse.

Points faibles Avec une croissance attendue relativement faible, le groupe ne fait pas partie des dossiers qui disposent des plus forts potentiels de progression de leur chiffre d'affaires.

La profitabilité du groupe est relativement peu élevée et constitue un point faible.

L'entreprise présente une situation financière d'endettement tendue et ne dispose pas de marges d'investissement importantes.

La valorisation du groupe en termes de multiples de résultat apparaît relativement élevés. En effet, l'entreprise se paye actuellement 39.7 fois son bénéfice net par action anticipé pour l'exercice en cours.

La société ne verse pas ou peu de dividendes et présente par conséquent un rendement faible, voire nul.

Les prévisions de chiffre d'affaires ont été récemment revues à la baisse en ce qui concerne l'exercice en cours et le suivant.

Au cours des 12 derniers mois, les analystes ont revu régulièrement à la baisse leurs anticipations de bénéfices.

Au cours des derniers mois, les anticipations de bénéfices ont été revues à la baisse, par l'ensemble des analystes qui suivent la société.

Les objectifs de cours des analystes qui couvrent la valeur diffèrent de manière importante. Cela suppose des difficultés à évaluer la société et son activité.

Données financières USD EUR CA 2023 5 384 M - 5 514 M Résultat net 2023 139 M - 142 M Dette nette 2023 3 636 M - 3 724 M PER 2023 41,0x Rendement 2023 - Capitalisation 5 545 M 5 545 M 5 678 M VE / CA 2023 1,71x VE / CA 2024 1,52x Nbr Employés 11 012 Flottant 39,3% Prochain événement sur COTY INC. 09/11/22 Q1 2023 Publication de résultats (estimation) Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 15 Dernier Cours de Clôture 6,53 $ Objectif de cours Moyen 10,54 $ Ecart / Objectif Moyen 61,4% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Sue Y. Nabi Chief Executive Officer & Director Laurent Mercier Chief Financial Officer Peter Harf Executive Chairman Shi mei Fan Chief Scientific Officer Erhard Hans Dosef Schoewel Independent Director