Une conférence à destination des investisseurs se tiendra pour la première fois à Paris ce jour pour présenter plus de 120 ans d'héritage, d'innovations et d'activités en Europe Coty détaillera ses savoir-faire uniques sur l’ensemble de la chaîne de valeur qui accompagneront la prochaine phase de croissance du groupe Coty revoit à la hausse sa prévision du chiffre d’affaires pour le quatrième trimestre et pour l'année 2023 ainsi que son objectif d'EBITDA, qui seront largement supérieurs aux prévisions antérieures

Coty Inc. (NYSE : COTY) (“Coty” ou “le groupe”), l'un de plus grands acteurs mondiaux du secteur de la beauté, avec un portefeuille de marques emblématiques de parfums, de maquillage et de soins, organise aujourd'hui pour la première fois à Paris un événement à destination des investisseurs européens afin de leur présenter les perspectives prometteuses de l'entreprise.

Lors de cette conférence, Coty détaillera comment le groupe s’appuie sur son héritage européen et son savoir-faire sur l’ensemble de la chaîne de valeur pour générer une croissance forte et équilibrée. Coty annonce revoir significativement à la hausse ses prévisions de croissance du chiffre d'affaires pour le quatrième trimestre 2023, clôturé au 30 juin. Elle devrait désormais être comprise entre +12 et +15 % à périmètre et taux de change constants, contre +10 % auparavant. En conséquence, Coty relève pour la troisième fois de l’année ses prévisions annuelles et anticipe désormais un EBITDA ajusté compris entre 965 et 970 millions de dollars pour 2023, bien au-delà de ses estimations précédentes (955-965 millions de dollars), malgré un impact négatif des taux de change de près de 70 millions de dollars, dont plus de 10 millions de dollars au quatrième trimestre.

A l’occasion de cette journée, Coty reviendra sur ses performances au sein de catégories de produits et de régions à fort potentiel, en s’appuyant sur ses piliers stratégiques, et présentera les innovations à venir ainsi que ses priorités en matière de développement responsable. Coty fera également le point sur sa stratégie digitale. Le groupe détaillera ses initiatives ambitieuses sur les catégories de produits dynamiques sur les réseaux sociaux, ses nouvelles campagnes à destination de la génération Z ou encore sa prochaine stratégie digitale en Chine. Cette stratégie s’est récemment incarnée lors du lancement de la marque Lancaster en Chine et accompagnera la prochaine innovation de la marque Orveda.

Cet événement fait suite à la récente annonce de Coty d’étudier le projet d’une double cotation sur Euronext Paris et intervient deux mois après la présentation de ses ambitions soins et parfums ultra-premium lors d'un événement très exclusif à Grasse. A cette occasion, Coty avait révélé plusieurs lancements à venir : l’Omnipotent Sérum d’Orveda et la collection de parfums de la nouvelle marque Infiniment Coty Paris.

Sue Nabi, Directrice Générale de Coty, a déclaré :

« Tout au long de son histoire, les Etats-Unis et l’Europe ont toujours été des ancrages forts pour Coty. L’exploration d’une double cotation à Paris est donc une étape cohérente. Depuis que Coty a inventé la parfumerie moderne il y a plus de 120 ans à Paris, cet héritage et nos innovations ont renforcé notre position d’acteur incontournable de la beauté. A l’occasion de cet anniversaire important, nous sommes ravis d’organiser cet évènement à Paris. Ce sera l’occasion de revenir sur nos succès tant sur notre portefeuille Prestige que Grand Public et de renforcer nos liens avec la communauté des investisseurs européens.

Je suis très fière de présenter aujourd’hui notre business model unique, qui s’appuie sur un portefeuille de marques Prestige innovantes et de marques Grand Public rajeunies, ciblées et toujours plus solides. Ce business model s’appuie également sur une présence mondiale, dans les pays développés et émergents, sur des centres R&D d’excellence stratégiquement situés, sur nos brevets récompensés par de nombreux prix ou encore sur notre savoir-faire sur l’ensemble de la chaîne de valeur, qui font de Coty le partenaire de choix des plus grandes maisons de mode. En alliant notre équipe d’experts de la beauté et nos solides performances opérationnelles et financières, nous renforçons notre statut d’acteur mondial de référence dans les parfums et les cosmétiques. Ensemble, nous accélérons sur des catégories et des marchés à forts potentiels tels que le soin et les parfums ultra-premium, la Chine, le Brésil ou encore le Travel Retail. La combinaison denotre héritage, qui puise sa source à Paris, et de l’innovation scientifique, nous permet de continuer à créer de la valeur à long terme pour toutes nos parties prenantes »

Présentation de l’événement

Durant la journée, la Directrice Générale de Coty, Sue Nabi, et le Directeur Financier, Laurent Mercier, reviendront sur les priorités stratégiques de l'entreprise et la manière dont la proposition de valeur unique du groupe lui permettra d’atteindre une croissance supérieure à celle du marché.

Par ailleurs, des éléments sur la performance financière de Coty, ses opérations, son rythme de croissance ainsi que ses projets futurs, dont des lancements de produits, seront présentés à cette occasion.

L'événement et sa diffusion en direct commenceront à 14h00 (heure de Paris), ou 8h00 (heure de New York), et durera environ 2 heures. La présentation sera suivie d’une session de questions-réponses.

Perspectives financières

Coty est bien positionné pour capitaliser sur la forte croissance de la demande, qui s’étend sur l’ensemble des catégories et des marchés. Les prévisions de croissance du chiffre d'affaires pour le quatrième trimestre 2023 sont revues à la hausse pour s’établir entre +12 % et +15 % à périmètre et taux de change constants, contre +10 % précédemment, portées par une forte dynamique du Prestige et par la reprise du marché chinois. En conséquence, Coty prévoit désormais une croissance du chiffre d’affaires pour l’exercice 2023 à périmètre et taux de change constants comprise entre +10 % et +11 %, si l'on exclut l'impact de la sortie de Russie, dépassant ainsi les prévisions initiales de +9 % à +10 %. Coty revoit également à la hausse ses prévisions concernant son EBITDA ajusté 2023, qui devrait atteindre 965-970 millions de dollars, au-dessus de sa précédente estimation entre 955 et 965 millions de dollars, malgré un impact négatif des taux de change de près de 70 millions de dollars, dont plus de 10 millions de dollars au quatrième trimestre. Coty maintient son objectif d’un ratio d’endettement de 3x d'ici à fin 2023 et d'environ 2x d'ici à fin 2025.

Informations sur le Webcast

La retransmission en direct sera accessible sur la page des Relations Investisseurs de Coty, via le lien suivant : https://investors.coty.com. Le replay de l’événement ainsi que tous les éléments liés à la conférence seront également disponibles dans la section ‘Events & Presentations’ une fois la journée terminée.

A propos de Coty Inc.

Fondée à Paris en 1904, Coty est l'une des plus grandes entreprises de beauté au monde, avec un portefeuille de marques emblématiques de parfums, de soins et de maquillage. Coty distribue ses produits Prestige et Grand Public dans plus de 130 pays. Coty et ses marques encouragent chacun à s'exprimer librement, en créant sa propre vision de la beauté. Nous nous engageons à protéger la planète. Pour en savoir plus, rendez-vous sur coty.com ou sur LinkedIn et Instagram.

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Les déclarations contenues dans le présent communiqué de presse comprennent certaines déclarations prospectives au sens de la règlementation américaine sur les valeurs mobilières. Ces déclarations prospectives reflètent les estimations actuelles de Coty en ce qui concerne, entre autres, ses perspectives, ses prévisions et tendances et sa stratégie. Ces déclarations prospectives sont généralement identifiées par des termes ou expressions tels que "anticiper", "vont", "estimer", "planifier", "projeter", "s'attendre à", "croire", "avoir l'intention de", "prévoir", "prédire", "va", "pourrait", "devrait", "perspective", "continuer", "objectif", "but", "potentiel" et autres termes ou expressions similaires. Ces déclarations sont fondées sur certaines hypothèses et estimations que Coty considère comme raisonnables et ne constituent pas des garanties de la performance future de Coty, mais sont soumises à un certain nombre de risques et d'incertitudes, dont beaucoup sont en dehors du contrôle de Coty, qui pourraient conduire à ce que les événements ou les résultats réels diffèrent significativement de ces déclarations, y compris les éléments identifiés dans les "Facteurs de Risque" (Risk Factors) inclus dans le rapport annuel de Coty sur le formulaire 10-K pour l'exercice clos le 30 juin 2022 et dans ses rapports trimestriels ultérieurs sur le formulaire 10-Q. Toutes les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse sont assorties de ces mises en garde. Ces déclarations prospectives sont faites uniquement à la date du présent communiqué de presse, et Coty ne prend aucun engagement, sauf en cas d’obligation légale ou règlementaire, à mettre à jour ou à réviser une quelconque déclaration prospective ou avertissement y afférent, que ce soit pour refléter des changements d’hypothèses, la survenance d'événements, imprévus ou non, ou des changements dans les résultats futurs d'exploitation à l’avenir ou pour tout autre motif.

Coty fournit des informations prévisionnelles uniquement sur la base d’indicateurs de performance autres que comptables et ne fournit pas de réconciliation de ces indicateurs alternatifs avec les principes comptables applicables, en raison de la difficulté inhérente à prévoir et à quantifier certains montants nécessaires à une telle réconciliation, y compris les ajustements qui pourraient être faits pour les dépenses de restructuration, d'intégration et d’acquisition, les coûts d’amortissement, les ajustements de stocks, ou autres charges reflétées dans notre réconciliation au titre des données financières historiques, dont le montant, sur la base de notre expérience passée, pourrait être significatif.

