Calvin Klein, Inc., une marque de PVH Corp. [NYSE : PVH], et Calvin Klein Fragrances, une division de Coty Inc. [NYSE : COTY], lancent aujourd'hui CK One Essence, une version intensifiée et premium du parfum original emblématique qui introduit un ajout audacieux au portefeuille de parfums CK One. Lancé 30 ans après l’introduction du CK One original, le nouveau CK One Essence rend hommage à l’ADN olfactif du parfum original et célèbre son héritage culturel, réaffirmant son évolution d’un parfum révolutionnaire dans les années 90 à une nouvelle icône pour une nouvelle ère.

[la fragrance]

C'est la nouvelle intensité : Explosif. Énergétique. Captivant.

Pour donner une nouvelle émotion à l’esprit original de CK One, Calvin Klein a de nouveau fait appel au maître parfumeur Alberto Morillas de dms-firmenich, le parfumeur à l’origine de l’emblématique parfum original CK One, pour formuler cette nouvelle itération. Amplifiée par le double de la concentration de l’eau de toilette d’origine pour une fraîcheur durable et puissante, CK One Essence modernise les notes provocantes du jus d’origine pour créer un nouveau symbole olfactif d’unité intemporelle.

Les notes de tête ouvrent le parfum avec les facettes lumineuses et les tonalités fruitées de la vibrante bergamote italienne, cultivée de manière responsable par une ferme familiale en Calabre, et de l'orange sanguine. Le mélange offre un profil énergisant et explosif dès le premier spritz.

Au cœur, une sélection de thés de grande qualité, dont du thé vert bio, vivifie et apporte une fraîcheur moderne.

Pour ancrer la base, Morillas a utilisé un musc spécifique recyclé de l’industrie papetière, ajoutant une chaleur riche et sensuelle complétée par un accord de bois de santal onctueux.

Le parfum qui en résulte est à parts égales frais, pur et sensuel – un uniforme de tous les jours pour une nouvelle génération.

[la campagne]

Pour les débuts de CK One Essence, Calvin Klein s'est associé à Alasdair McLellan pour présenter un casting renforcé par son individualité et uni par l'esprit rebelle au centre de la franchise CK One. Canalisant le portrait en noir et blanc emblématique de la marque, la campagne montre le casting se déplaçant dynamiquement en harmonie, en contraste et avec une énergie totale vers les synthés anthémiques du « Blue Monday. » de New Order. Les visuels qui en résultent mettent en évidence la sensualité, la convivialité et l’unité intrinsèques à l’héritage de CK One et célèbrent une génération à la fois avec eux-mêmes et les uns avec les autres.

[le flacon]

Ancrée dans la simplicité du flacon à bouchon à vis du CK One d'origine, la bouteille et l'emballage secondaire ont été réinventés avec des finitions haut de gamme et respectueuses de l'environnement. La bouteille dispose d'une pompe amovible et d'une finition métallique translucide qui révèle le jus à l'intérieur. Son carton métallique secondaire souligne le caractère luxueux des ingrédients du nouveau parfum.

Calvin Klein CK One Essence sera disponible à partir du 1er août 2024.

Gamme de produits :

1,7 FL OZ 50 ml

3,4 FL OZ 100 ml

6,7 FL OZ 200 ml (avril 2025)

[l'héritage]

CK One, le premier parfum inclusif au monde, incarnait le minimalisme moderne au cœur de l’éthique de la marque Calvin Klein lorsqu’elle a été introduite il y a 30 ans.

Lancé chez Tower Records en 1994, le CK One original a capturé le zeitgeist avec un parfum audacieux, défiant et anti-parfum qui canalisait la musique, la mode et la culture pop dans une bouteille. La campagne révolutionnaire du parfum prévoyait un changement sismique des visages, mettant en vedette des marginaux, des modèles de mauvaise humeur et de jeunes amants. Avec son attitude pionnière d'universalité, CK One a été le premier du genre : un parfum pour tous.

CRÉDITS :

Parfumeur : Alberto Morillas, maître parfumeur

Photographe de la campagne : Alasdair McLellan

À propos de Calvin Klein :

Calvin Klein est l'une des plus grandes marques mondiales de mode et de style de vie, avec une histoire d'idéaux audacieux et anticonformistes qui influencent tout ce que nous faisons. Fondée à New York en 1968, l'esthétique minimaliste et sensuelle de la marque inspire notre approche de la conception des produits et de la communication, créant une toile qui offre la possibilité d'une expression personnelle sans limite. Les marques Calvin Klein — CK Calvin Klein, Calvin Klein, Calvin Klein Jeans, Calvin Klein Underwear et Calvin Klein Performance — sont liées par l'intention et le but d'élever les essentiels du quotidien au statut d'icônes mondiales. Chacune de ces marques possède une identité et une position distinctes dans le paysage de la vente au détail, ce qui nous permet de commercialiser une gamme de produits universellement intéressants pour les consommateurs nationaux et internationaux dont les besoins sont variés. Nos produits s'appuient sur une conception responsable, une confection de haute qualité et la suppression de tous les détails superflus. Nous nous efforçons de créer des pièces uniques et dimensionnelles qui se portent bien et restent pertinentes saisons après saisons. Les ventes au détail des produits Calvin Klein se sont élevées à environ 9 milliards de dollars en 2023.

continue de consolider sa position d’innovateur des plateformes numériques émergentes et des campagnes de marketing modernes. PVH a racheté Calvin Klein en 2003 et continue de veiller à une approche ciblée visant à asseoir la pertinence, la présence et la croissance à long terme de la marque dans le monde entier.

À propos de COTY Inc.

Coty est l’une des plus grandes sociétés de beauté au monde, avec un portefeuille emblématique de marques dans les domaines des parfums, des cosmétiques de couleur et des soins de la peau et du corps. Coty est le chef de file mondial des parfums et le numéro trois des cosmétiques de couleur. Les produits Coty sont vendus dans plus de 150 pays à travers le monde. Coty et ses marques s'engagent pour diverses causes sociales et cherchent à minimiser son impact sur l'environnement. Pour de plus amples renseignements sur Coty Inc., veuillez consulter www.coty.com.

