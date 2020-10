Coty : Annie Young-Scrivner est nommée PDG de Wella Company

Cette société récemment établie va tirer parti de son succès en tant que leader des produits de beauté pour les ongles et cheveux, un marché d’une valeur de 90 milliards de dollars

KKR a nommé aujourd’hui Annie Young-Scrivner comme nouvelle présidente-directrice générale (PDG) de Wella Company (« Wella » ou la « Société »), l’une des principales sociétés de beauté au monde, distribuant des marques emblématiques telles que Wella Professionals, Clairol, OPI, Nioxin et ghd. Cette nomination prendra effet à compter de la clôture de la transaction précédemment annoncée, dans le cadre de laquelle KKR va acquérir 60 % de Wella auprès de Coty Inc. (NYSE : COTY) (« Coty »).

Mme Young-Scrivner rejoint Wella après avoir travaillé chez le chocolatier GODIVA (« GODIVA »), dont elle a été PDG ces trois dernières années. Lorsqu’elle était en fonction chez GODIVA, la compagnie a connu une accélération de sa croissance, avec une expansion dans de nouveaux secteurs et catégories qui ont permis de rendre cette marque emblématique plus accessible aux consommateurs tout en honorant son héritage. Mme Young-Scrivner n’est pas seulement à l’origine des efforts de GODIVA visant à renforcer le pouvoir d’action des femmes, elle a également dirigé les opérations visant à améliorer l’expérience numérique de GODIVA, devenue un élément essentiel de l’écosystème de la marque.

Au cours de ses trente ans de carrière, Mme Young-Scrivner a fait preuve de compétences exceptionnelles dans le développement des marques, du numérique et des talents dans différents secteurs. Ayant travaillé dans plus de 30 pays du monde entier, elle dispose d’une connaissance approfondie des marchés internationaux. Avant d’exercer ses fonctions chez GODIVA, Mme Young-Scrivner a occupé plusieurs postes de direction chez Starbucks Corporation (« Starbucks ») pendant sept ans. Elle a contribué à améliorer la notoriété de cette marque ainsi que l’expérience client, tout en alimentant un pipeline d’innovation qui a conduit à une croissance à deux chiffres. Son leadership dans le domaine du numérique et de la fidélisation a aidé Starbucks à mieux communiquer avec ses consommateurs dans le monde entier. Mme Young-Scrivner a débuté sa carrière chez PepsiCo Inc. : elle y a occupé des postes de direction dans les domaines de la vente, du marketing et de l’administration pendant ses 19 ans au sein de l’entreprise.

« Nous sommes ravis, car Annie va apporter à Wella Company sa grande passion pour le secteur de la consommation, son engagement en faveur de la diversité et de l’inclusivité au sein des organisations, ainsi que sa grande expérience en termes de valorisation des marques et des entreprises de grande consommation », a déclaré Tim Franks, associé chez KKR et responsable du département Consumer & Retail au sein de la division European Private Equity.

« Au vu de la grande expérience internationale d’Annie au sein d’entreprises B2B et B2C et de sa compréhension intuitive des communications numériques dans les industries centrées sur le consommateur, nous sommes convaincus qu’elle permettra de révéler tout le potentiel du portefeuille de Wella, » a déclaré Nancy Ford, directrice générale de la division Americas Private Equity de KKR.

« Je suis honorée de rejoindre Wella à un moment aussi important de son histoire : la marque célèbre en ce moment ses 140 ans de partenariat avec les professionnels de la beauté et les propriétaires de salons », a déclaré Mme Young-Scrivner. « J’admire les marques emblématiques et les innovations révolutionnaires de Wella depuis longtemps, et j’ai hâte de collaborer avec l’équipe pour élargir le portefeuille de marques et augmenter la part de marché de la société dans le secteur de la beauté des cheveux et des ongles, une industrie d’une valeur de 90 milliards de dollars. »

Sylvie Moreau, l’actuelle présidente des opérations Professional and Retail Hair de Coty, restera en fonction jusqu’à la clôture de la transaction entre KKR et Coty. « Je tiens à remercier Sylvie, car elle laisse derrière elle un merveilleux héritage, une équipe remarquable et une base solide à partir de laquelle nous allons pouvoir nous développer », a déclaré Mme Young-Scrivner.

Après la clôture de l’opération, Wella Company fonctionnera comme une société distincte et sera dotée de sa propre équipe de direction et de ses propres structures opérationnelles. Wella comprendra les actifs des opérations Professional et Retail Hair de Coty, notamment les marques Wella Professionals, Clairol, OPI, Nioxin et ghd, dont la valeur est estimée à 4,3 milliards de dollars, hors endettement et liquidités, selon les termes de la transaction. KKR détiendra 60 % de la société et Coty les 40 % restants.

En tant que PDG, Mme Young-Scrivner rendra compte au conseil d’administration de Wella. En tant que société indépendante, Wella devrait compter près de 6 000 employés et rester un acteur mondial de premier plan dans le secteur de la beauté professionnelle, offrant ses services à plus de 250 000 salons de coiffure et de manucure-pédicure dans plus de 100 pays ainsi qu’aux consommateurs du monde entier grâce à ses marques emblématiques de grande consommation.

La transaction devrait être conclue d’ici la fin de l’année.

Biographie d’Annie Young-Scrivner

Mme Young-Scrivner est PDG du chocolatier GODIVA depuis août 2017. Avant de rejoindre GODIVA, elle a occupé divers postes de direction chez Starbucks Corporation depuis 2009 : elle a notamment été vice-présidente à la direction en charge du développement mondial du numérique et de la fidélisation ; présidente de Teavana et vice-présidente à la direction de Global Tea ; présidente de Starbucks Canada ; et directrice du marketing international et présidente de Tazo Tea. Avant de travailler chez Starbucks, Mme Young-Scrivner a passé 19 ans chez PepsiCo, où elle a occupé des postes de direction dans les domaines de la vente, du marketing et de l’administration : elle a notamment été directrice du marketing et responsable des ventes de la division Quaker Foods and Snacks ; présidente et présidente régionale de PepsiCo Foods Greater China ; et vice-présidente et directrice générale de l’équipe Target de PepsiCo.

Mme Young-Scrivner siège actuellement au conseil d’administration de Tiffany & Co. et de YUM! Elle a également siégé au conseil d’administration de Macy’s Inc. Mme Young-Scrivner est titulaire d’une licence de la Foster School of Business de l’université de Washington et d’un Executive M.B.A. de la Carlson School of Business de l’université du Minnesota. Elle a poursuivi sa formation de direction à l’IMD, en Suisse, à la Yale School of Management, et à la Darden School of Management de l’université de Virginie.

À propos de Wella Company

Wella Company* est l’une des principales sociétés de beauté au monde. Elle se compose d’une famille de marques emblématiques telles que Wella Professionals, Clairol, OPI, Nioxin et ghd. Avec 6 000 employés dans le monde entier et une présence dans plus de 100 pays, Wella Company et ses marques ont pour mission de permettre aux consommateurs de se sentir vraiment eux-mêmes et de se montrer sous leur vrai jour, grâce au pouvoir du changement positif. Wella Company est co-créée par et conçue pour les accros de la beauté d’aujourd’hui et de demain. Elle s’engage en faveur de la diversité et de l’inclusion, du développement durable et de plusieurs causes dans le domaine social. Vous trouverez de plus amples informations sur Wella Company ici : www.wellacompany.com.

*La nouvelle société ne sera opérationnelle sous le nom et le logo de Wella Company qu’au moment de la clôture de la transaction.

À propos de KKR

Fonds d’investissement international de premier plan, KKR assure la gestion d’investissements dans diverses catégories d’actifs, y compris le capital-investissement, le crédit et les actifs réels, tandis que des partenaires stratégiques gèrent les fonds spéculatifs. KKR a pour ambition de générer des rendements attractifs en adoptant une approche d’investissement mettant à l’honneur la patience et la rigueur, en faisant appel à des professionnels de renommée mondiale, et en stimulant la croissance et la création de valeur ajoutée avec les sociétés de son portefeuille. KKR investit son propre capital en plus de celui qu’elle gère pour ceux qui investissent dans des fonds, et offre des solutions de financement et des opportunités d’investissement par le biais de ses activités sur les marchés de capitaux. Les références aux investissements de KKR peuvent inclure les activités de ses fonds. Pour de plus amples informations sur KKR & Co. Inc. (NYSE : KKR), rendez-vous sur le site Internet de KKR à l’adresse www.kkr.com ou sur Twitter @KKR_Co.

À propos de Coty

Coty est l’une des plus grandes entreprises mondiales du secteur de la beauté, avec un portefeuille emblématique de marques de parfum, de maquillage, de produits de coloration et de stylisme pour les cheveux, et de soins pour la peau et le corps. Coty est le chef de file mondial du parfum, le numéro deux dans la couleur et l’esthétique en salons de coiffure professionnels, et le numéro trois du maquillage. Les produits Coty sont vendus dans plus de 150 pays. Coty et ses marques s’engagent en faveur de diverses causes sociales, et cherchent à minimiser leur impact sur l’environnement. Pour de plus amples renseignements sur Coty Inc., veuillez visiter www.coty.com.

