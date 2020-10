Coty : annonce l'expansion de Kylie Skin au Royaume-Uni, en France, en Allemagne et en Australie

Des nouveaux sites Web destinés directement aux consommateurs pour une meilleure accessibilité à la marque de soins à la demande

Coty Inc. (NYSE:COTY) annonce le lancement de sites Web phares destinés directement aux consommateurs (DTC) pour Kylie Skin au Royaume-Uni, en France, en Allemagne et en Australie. Une des gammes de soins pour la peau à plus forte croissance et la plus engagée sur les médias sociaux, l’accessibilité mondiale est cruciale pour la mission de notre marque.

En s’appuyant sur les partenariats commerciaux existant, les sites Web destinés directement aux consommateurs permettront aux consommateurs d’acheter leurs produits favoris dans les langues et devises locales, tout en éliminant les frais et droits de douane additionnels. En outre, le nouveau réseau orienté directement vers les consommateurs va accélérer la livraison des produits aux consommateurs.

« Kylie a tissé des liens solides avec ses fans et ses clients par le biais de ses différents canaux de médias sociaux et a su ainsi créer une demande pour ses produits de soins de la peau hautement efficaces à travers le monde. «Nous avons remarqué la vente rapide et continue de nos collections ; par exemple, le récent set de baume à lèvres lancé le jour de son anniversaire en août s’est vendu en 18 minutes », a déclaré Simona Cattaneo, présidente des marques de luxe chez Coty. «Le lancement des sites Web internationaux de Kylie Skin renforce également l’engagement stratégique de Coty à renforcer le modèle commercial direct-to-consumer. »

Kylie Jenner a affirmé : « Je suis très heureuse de lancer KylieSkin.com sur une différents marchés à travers le monde entier. J’ai toujours voulu faire découvrir ma gamme de soins de la peau à plus de consommateurs dans le monde. Cette initiative offrira une expérience d’achat plus facile et une livraison plus rapide. J’ai hâte d’échanger avec plus de clients au Royaume-Uni, en France, en Allemagne et en Australie, pour savoir quels sont leurs produits préférés et comment ils les intègrent dans leurs routines.

Kylie‎ Jenner est une des personnalités les plus admirées du monde avec plus de 300 millions d'abonnés à travers ses canaux personnels et commerciaux sur les médias sociaux. Elle est aussi une des voix les plus influentes auprès des consommatrices de produits de beauté à l'échelle mondiale. Lancée en mai 2019, la gamme Kylie Skin est rapidement devenue une marque de soins pour la peau générant des ventes exceptionnelles aux États-Unis.

Les sites destinés directement aux consommateurs (DTC) proposeront une diversité de produits de la gamme Kylie Skin au lancement et élargiront leurs offres au fil du temps. Tous les produits sont sans cruauté animale, végétaliens, sans gluten, sans parabène et sans sulfate et conviennent à tous les types de peau.

L’assortiment initial des sites Web DTC européens comprend le gommage et la lotion corporels à la noix de coco, le lait tonique à la vanille, la trousse de toilette Kylie Skin, l’exfoliant pour le visage à la noix, le masque hydratant pour le visage, la crème contour des yeux, le sérum à la vitamine C, le nettoyant moussant pour le visage et l’hydratant pour le visage.

Le site Web DTC australien contient l’hydratant pour le visage, le lait tonique à la vanille, le nettoyant moussant pour le visage, le gommage corporel à la noix de coco, l’exfoliant visage à la noix, le masque hydratant pour le visage, le sérum à la vitamine C et la crème contour des yeux dans la gamme de produits initiale.

Royaume-Uni : https://www.kyliejennerskin.co.uk?cid=uk_im_pr_sitelaunch

France : https://www.kyliejennerskin.fr?cid=fr_im_pr_sitelaunch

Allemagne : https://www.kyliejennerskin.de?cid=de_im_pr_sitelaunch

Australie : https://kyliejennerskin.com.au?cid=au_im_pr_sitelaunch

Instagram : @kylieskin

Facebook : https://www.facebook.com/KylieSkin/

Coty est l’une des plus grandes entreprises mondiales du secteur de la beauté, avec un portefeuille emblématique de marques de parfum, de maquillage, de produits de coloration et de stylisme pour les cheveux, et de soins pour la peau et le corps. Coty est le chef de file mondial du parfum, le numéro deux dans la couleur et l’esthétique en salons de coiffure professionnels, et le numéro trois du maquillage. Les produits Coty sont vendus dans plus de 150 pays. Coty et ses marques s’engagent en faveur de diverses causes sociales, et cherchent à minimiser leur impact sur l’environnement. Pour de plus amples renseignements sur Coty Inc., veuillez visiter www.coty.com.

Kylie‎ Jenner est une des personnalités les plus suivies au monde sur les réseaux sociaux, avec plus de 300 millions d'abonnés, un nombre qui augmente chaque jour. Kylie est à la fois entrepreneur à succès, reine des produits de beauté, créatrice de mode, auteure, star du petit écran et icône de la mode. En novembre 2015, Kylie a lancé Kylie Cosmetics, sa marque cosmétique inspirée par son amour pour le maquillage et sa passion pour les affaires. Premier produit commercialisé, le Kylie Lip Kit a connu un succès retentissant et son site d'e-commerce KylieCosmetics.com est une des boutiques en ligne les plus performantes au niveau mondial. Kylie a étoffé sa gamme de produits pour inclure des eyeliners, des fards à paupières, des fards à joues, des embellisseurs, des anticernes, des brosses, des trousses de maquillage, et propose en prime des éditions limitées tout au long de l'année. Complémentarité oblige entre produits cosmétiques et soins pour la peau, Kylie a rapidement voulu enchaîner avec Kylie Skin. En mai 2019, Kylie Skin a fait ses débuts en ligne, avec six produits sans cruauté animale, vegans, sans gluten, parabènes ni sulfates, et pour tous les types de peau. Forte d'un succès immédiat, la marque a décidé d'entrer en partenariat avec Ulta Beauty, le géant américain de la distribution de produits de beauté. Kylie a depuis complété sa gamme pour inclure des soins pour le corps et les lèvres, et continue de travailler au lancement de ses prochains produits. Kylie soutient diverses organisations caritatives, notamment avec des contributions majeures à Smile Train et Teen Cancer America.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

