Coty : annonce une consolidation de ses opérations de fabrication de parfums et prévoit la fermeture d'un site à Cologne, en Allemagne

Coty Inc. (NYSE : COTY), l'une des plus grandes entreprises de beauté au monde, a annoncé aujourd’hui la fermeture prévue de son site de production à Cologne, en Allemagne. L’initiative intervient alors que Coty procède à une consolidation de ses activités mondiales dans les parfums.

Le site de Cologne emploie actuellement environ 300 personnes et produit toute une gamme de produits de parfumerie. La fermeture, qui interviendra par étapes, sera précédée de la finalisation de toutes les procédures légales appropriées et devrait être terminée d’ici l’été 2022.

Richard Jones, responsable de la chaîne d'approvisionnement et de la R&D au niveau mondial chez Coty, a déclaré :

« Nous avons pris cette décision difficile pour consolider nos capacités de fabrication de parfums afin d’améliorer l’efficacité de nos opérations. Coty est le leader mondial des parfums, mais notre réseau a fonctionné en surcapacité ces dernières années et l’impact considérable de la COVID-19 a accéléré la nécessité d'agir. Cette décision corrigera le déséquilibre pour améliorer notre compétitivité et assurer que nous tirons pleinement parti de notre envergure et des sites de production restants. Il s’agit d’une partie difficile mais nécessaire de la transformation de Coty : développer une entreprise plus forte, plus rationnelle et plus ciblée, bien positionnée pour le long terme. »

Wolfgang Reissner, vice-président des opérations dans la région EMEA chez Coty et directeur général de HFC Prestige Manufacturing Cologne Germany GmbH, a ajouté : « Nous sommes bien conscients qu’il s’agira d’un moment très difficile pour nos employés concernés à Cologne. Notre priorité à présent est de travailler en étroite collaboration avec les représentants du personnel sur un calendrier et un processus détaillés pour les employés et la fermeture du site. »

Coty adaptera ses autres sites de fabrication de parfums dans le cadre de son approche opérationnelle évolutive. En plus de résoudre les problèmes de surcapacité, les modifications devraient permettre à la société de faire des économies nettes annuelles.

L'an dernier, Coty a annoncé une stratégie de grande envergure pour faire revenir la société sur le chemin d’une croissance rentable, réduire son endettement net, rationaliser ses activités et relever ses défis financiers sur le long terme. Cette approche inclut un objectif de réduction nette des coûts de 600 millions de dollars (M$) d’ici la fin de l’exercice 2023 et la concrétisation d’opérations plus rentables et intégrées. L’optimisation de la chaîne d'approvisionnement aux niveaux de la fabrication, de la distribution et de la planification de la demande devant contribuer à hauteur de plus de 20 % aux économies de coût prévues de 600 M$, l’annonce d’aujourd’hui présente une étape nécessaire pour atteindre les objectifs de l’entreprise.

Coty a fait état d’importantes avancées vers ses objectifs de réduction des coûts dans la publication de ses revenus pour le T1 : réalisation d’environ 80 M$ d’économies au premier trimestre par rapport à un objectif de plus de 200 M$ d’ici la fin de l’exercice 2021.

Coty est l'une des plus grandes entreprises au monde dans le secteur de la beauté, avec un portefeuille emblématique de marques de parfums, de cosmétiques de couleur et de soins pour la peau et le corps. Coty est le chef de file mondial des parfums et le numéro trois dans les cosmétiques de couleur.

