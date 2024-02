Fondée à Paris en 1904, Coty Inc. est l'une des plus grandes entreprises mondiales du secteur de la beauté, avec un portefeuille de marques emblématiques dans les domaines de la parfumerie, des cosmétiques de couleur et des soins de la peau et du corps. Le CA par famille de produits se répartit comme suit : - parfums (59%) : la grande majorité des produits étant des parfums de prestige ; - cosmétiques de coloration (28%) ; - produits de soins du corps et produits de soins de la peau, et autres (13%). Coty Inc. sert les consommateurs du monde entier en vendant des produits de prestige et de masse dans plus de 125 pays et territoires.

Secteur Produits cosmétiques