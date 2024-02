Coty signe un nouveau partenariat dans les parfums et parfums d’intérieur avec la maison de mode de luxe italienne Etro L’accord donne une nouvelle impulsion à la croissance du portefeuille de Coty

Coty Inc. (NYSE : COTY) (Paris : COTY), l’une des plus grandes entreprises mondiales du secteur de la beauté avec un portefeuille de marques emblématiques dans les domaines de la parfumerie, des cosmétiques de couleur et des soins de la peau et du corps, a annoncé aujourd’hui la signature d’un nouvel accord avec la maison de mode de luxe italienne Etro, visant à produire et distribuer ses gammes de parfums phares et collections de parfum d'ambiance au-delà de 2040. Coty et Etro collaboreront pour explorer de nouvelles catégories et innovations en vue de développer le portefeuille de produits de beauté de la marque.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20240219331926/fr/

Cet accord établit un partenariat à long terme entre Coty et Etro, ancré dans les valeurs partagées d’innovation, d’exploration, de communauté et de créativité des deux sociétés. Le nouveau partenariat renforce davantage la réputation de Coty de partenaire incontournable pour les maisons de mode et marques mondiales cherchant à créer ou rehausser leurs portefeuilles de produits de beauté.

Sue Nabi, PDG de Coty, a déclaré : « Nous sommes ravis d’annoncer notre nouvelle alliance avec Etro, une maison de mode de luxe italienne réputée pour ses designs intemporels et son inlassable souci de la qualité. Etro est une marque emblématique avec une longue tradition d’excellence, que l’on retrouve dans toutes les facettes de son activité. Cet accord souligne encore plus l’accent mis par Coty sur les licences axées sur la mode, avec un important potentiel dans de multiples catégories trouvant écho auprès des consommateurs dans nos marchés clés. Nous sommes enchantés de collaborer avec Etro, tirant parti de l’offre existante de la marque dans le secteur de la beauté et donnant vie à son identité de marque unique via de nouvelles catégories et lancements. »

Fabrizio Cardinali, PDG d’Etro, a ajouté : « Ce partenariat avec Coty marque un nouveau chapitre stimulant pour Etro alors que nous continuons de stimuler l’évolution de notre portefeuille de produits de beauté. La collaboration nous permettra de mettre à profit les synergies entre nos sociétés, tout en tirant parti de l’expertise et des capacités de pointe de Coty. Nous nous réjouissons à l’idée de travailler avec l’équipe de Coty pour étudier les moyens de développer notre présence dans le secteur de la beauté d’une manière qui soit authentique pour Etro, renforçant davantage notre capacité à répondre aux exigences dynamiques et en constante évolution de nos consommateurs sur différents marchés. »

Coty prendra en charge le développement, la production et la distribution de tous les parfums et fragrances Etro. Les gammes de parfums phares d’Etro, de Shantung à Paisley, symbolisent la passion d’Etro pour une fusion entre la beauté esthétique emblématique et des designs raffinés.

Ce partenariat renforcera la position d’Etro sur les marchés et catégories établis, tout en favorisant activement l'expansion vers de nouveaux segments et opportunités en tirant parti de l’expertise et du réseau de distribution mondial de Coty.

À propos de Coty Inc.

Fondée à Paris en 1904, Coty est l’une des plus grandes sociétés de beauté au monde, avec un portefeuille de marques emblématiques dans les domaines de la parfumerie, des cosmétiques de couleur et des soins de la peau et du corps. Nous servons les consommateurs du monde entier en vendant des produits de prestige et de masse dans plus de 125 pays et territoires. Coty et ses marques permettent de s’exprimer librement, en créant sa propre vision de la beauté, et s’engagent à protéger la planète. Pour en savoir plus, rendez-vous sur coty.com et suivez-nous sur LinkedIn et Instagram.

À propos d’Etro

Fondée à Milan par Gerolamo Etro en 1968, Etro est synonyme d’artisanat et de créativité. La société propose une gamme complète de prêt-à-porter, d’accessoires, de produits pour la maison et de parfums pour hommes et pour femmes et, depuis 2023, de collections pour enfants et de lunettes.

Après une longue période sous la direction de la famille Etro, créatrice d’une iconographie et d’un ADN uniques, L Catterton a racheté en juillet 2021 la majorité des actions de la société. Suite à l’acquisition, en juin 2022, Marco De Vincenzo a été nommé directeur de la création pour toutes les gammes de la maison.

La vision de M. De Vincenzo célèbre l'essence de l'individualité, en respectant totalement les racines et traditions du Made in Italy de la marque. La présence d’Etro est appuyée par les boutiques de la marque, représentant plus de 130 emplacements dans plus de 20 pays d’Europe, d’Amérique du Nord, du Moyen-Orient et de la zone Asie-Pacifique, avec un positionnement prestigieux dans des villes symboles du shopping de luxe comme Milan, Londres, Paris, Dubaï, New York, Pékin et Tokyo.

Le réseau de distribution d’Etro comprend par ailleurs le multicanal, le commerce de passage et des détaillants wholesale mondiaux sélectionnés.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20240219331926/fr/