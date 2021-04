Coty : décroche une certification de durabilité pour les produits de protection solaire Lancaster, une première dans le secteur

Coty Inc. (NYSE : COTY), l'un des plus grands fabricants mondiaux de produits de beauté et leader dans le domaine des parfums, a annoncé aujourd'hui que Lancaster était devenue la toute première marque de crèmes solaires à obtenir la prestigieuse certification C2C Certified Material Health - Silver du Cradle to Cradle Products Innovation Institute.

Cette récompense atteste que 100 % des ingrédients de la collection Sun Sensitive de Lancaster - la première à être propre et végane et la plus respectueuse de l'environnement à ce jour - remplit les critères rigoureux fixés par l'institut. En plus de reconnaître l'innovation durable à l'origine de cette collection, cette certification servira de fondation pour améliorer encore davantage la durabilité et la sûreté des produits de protection solaire au fil du temps.

La gamme Sun Sensitive de Lancaster fournit une protection solaire étendue* qui cible 100 % du spectre solaire avec une formule végane propre et minimaliste** qui donne même aux peaux sensibles un éclat doré délicat et les préserve des rougeurs et autres sensations d'inconfort. Les produits incluent aussi un système de filtre anti-UV*** respectueux des océans et sont livrés dans un emballage éco-responsable.****

Sue Y. Nabi, Président-Directeur général de Coty, a déclaré : « Le développement durable est le moteur ultime de l'innovation et les marques comme Lancaster créent des produits exceptionnels qui sont véritablement propres et écologiques. Aujourd'hui, le consommateur s'attend légitimement à ce que ses produits préférés remplissent aussi certaines performances environnementales. C'est son approche de l'innovation qui démarque Coty et ces premières dans le secteur reflètent le savoir-faire de nos équipes et nos marques ».

La certification C2C Certified Material Health délivrée par le Cradle to Cradle Products Innovation Institute offre une réponse à l'intérêt grandissant du secteur et de consommateurs qui veulent en savoir plus sur les substances chimiques présentes dans leurs produits de soin et éviter les substances préoccupantes. Suivant la méthodologie rigoureuse et mondialement reconnue d'évaluation de l'intégrité des matériaux de la norme Cradle to Cradle Certified Products, la certification C2C Certified Material Health fournit aux fabricants un moyen fiable d'évaluer, d'optimiser et de vérifier la composition chimique de leurs produits afin de garantir leur sûreté et préserver l'environnement. La certification est attribuée aux produits qui remplissent les exigences d'intégrité des matériaux de la norme multi-attributs Cradle to Cradle Certified™ Products. Elle est valable pendant deux ans.

« En plus de mener la marche dans le domaine de la protection solaire avec la première certification C2C Certified Material Health de la catégorie, Coty ouvre la voie vers une plus grande sûreté, transparence et innovation des produits dans l'ensemble du secteur des soins de beauté » a déclaré Christina Raab, Vice-présidente Stratégie et développement du Cradle to Cradle Products Innovation Institute.

Laure Calvel, Vice-présidente Marketing International chez Lancaster, a déclaré : « Obtenir la certification C2C Certified Material Health - Silver du Cradle to Cradle Products Innovation Institute pour notre gamme Sun Sensitive est une autre étape positive qui prouve l'usage sûr, circulaire et responsable des matériaux dans nos produits. Nous disposons d'un cadre pour améliorer la durabilité de tous les produits de notre gamme et des plans très ambitieux pour les prochaines années ».

L'innovation produit est un facteur crucial du plan de Coty pour devenir une entreprise plus circulaire et créer un monde plus durable et inclusif, comme énoncé dans sa stratégie « Beauty That Lasts ». L'annonce d'aujourd'hui s'appuie sur le succès du premier parfum propre et respectueux de l'environnement de Calvin Klein, CK EVERYONE, qui a reçu la certification C2C Certified Material Health - Silver du Cradle to Cradle Products Innovation Institute en avril 2020.

Le mois dernier, Coty a annoncé un partenariat avec LanzaTech ayant pour but d'introduire dans ses parfums un éthanol durable fabriqué à partir d'émissions de carbone captées. LanzaTech capte les émissions industrielles et transforme les déchets gazeux pour en faire une nouvelle source d'éthanol plus durable adaptée à un usage dans les parfums. Coty s'est fixée comme objectif d'employer de l'éthanol produit à partir de carbone capté dans la majorité de ses parfums d'ici 2023.

* Aucune crème solaire n'assure une protection totale contre les rayons du soleil. La surexposition au soleil est un risque dangereux pour la santé.

** Les formules contiennent en moyenne 40 % d'ingrédients en moins que la gamme précédente / la concurrence.

*** Méthode d'essai in vitro mise au point avec un institut de l'Université de Nice afin d'évaluer l'impact potentiel d'une crème solaire sur des cellules de cnidaires.

**** Les tubes/flacons contiennent au moins 50 % de matériaux recyclés post-consommation.

À propos de Coty Inc.

Coty est l'une des plus grandes entreprises mondiales de produits de beauté et possède une gamme emblématique de marques de parfum, maquillage et soin de la peau et du corps. Coty est leader mondial dans le domaine des parfums et numéro trois dans le maquillage. Les produits de Coty sont distribués dans plus de 150 pays autour du monde. Coty et ses marques œuvrent pour différentes causes sociales et s'efforcent de minimiser leur empreinte sur l'environnement. Pour des informations complémentaires sur Coty Inc., rendez-vous sur www.coty.com.

À propos du Cradle to Cradle Products Innovation Institute

Le Cradle to Cradle Products Innovation Institute tente de faire avancer l'innovation en faveur de l'économie circulaire au moyen de produits ayant un impact positif sur l'humanité et sur la planète. Via le programme Cradle to Cradle Certified® Products, l'institut définit la norme mondiale pour des produits sûrs, circulaires et fabriqués de manière responsable. Cradle to Cradle Certified est utilisé par de nombreux concepteurs, distributeurs et fabricants à travers la chaîne de valeur dans le but d'innover et d'optimiser les matériaux et produits sur la base des mesures scientifiques les plus avancées en matière d'intégrité des matériaux, circularité des produits, énergie renouvelable, climat, gestion de l'eau et des sols et équité sociale. L'institut œuvre également pour faciliter la transition mondiale vers une économie circulaire par le biais de partenariats et d'initiatives collaboratives donnant aux entreprises, gouvernements et autres acteurs les solutions techniques et les connaissances dont ils ont besoin pour faire évoluer la conception et la fabrication des produits. Pour plus de renseignements sur l'institut, rendez-vous sur c2ccertified.org. C2C Certified Material Health Certificate™ est une marque concédée sous licence par le Cradle to Cradle Products Innovation Institute.

À propos de la gamme Sun Sensitive de Lancaster

La protection solaire étendue de Lancaster répond aux besoins des peaux les plus sensibles :

Fournit une protection optimale basée sur la technologie Full Light, qui cible 100 % du spectre solaire (1) (UVA, UVB, lumière visible et infrarouges).

Donne un bronzage lumineux longue durée qui apparaît progressivement grâce au complexe exclusif d'activateurs de bronzage d'origine naturelle, qui stimule le processus de bronzage naturel - pour un été qui n'en finit pas.

Contribue à réduire les rougeurs et sensations d'inconfort tout en protégeant les peaux sensibles des effets nocifs du soleil grâce au nouveau complexe Sunsicalm d'origine naturelle.

Respecte la vie marine avec un système de filtre anti-UV respectueux des océans et des formules résistantes à l'eau tout en préservant la peau avec des formules véganes et minimalistes (2) dans un emballage éco-responsable (3).

Produit une texture ultra-sensorielle et légère mais propre à la fois qui pénètre facilement sans laisser de traces blanches, avec une finition transparente après application et un parfum labelisé propre.

Pour les enfants, un spray pratique pour le visage et le corps qui répond à tous leurs besoins (protection contre le sable, application sur peau humide, formule sans larmes, résistant à l'eau et sans parfum).

Aucune crème solaire n'assure une protection totale contre les rayons du soleil. La surexposition au soleil est un risque dangereux pour la santé. Les formules contiennent en moyenne 40 % d'ingrédients en moins que la gamme précédente / la concurrence. Les tubes/flacons contiennent au moins 50 % de matériaux recyclés post-consommation.

