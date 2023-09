Coty Inc. est une entreprise du secteur de la beauté qui possède un portefeuille de marques dans les domaines de la parfumerie, des cosmétiques de couleur et des soins de la peau et du corps. La société dispose d'un portefeuille de marques diversifié, qui comprend à la fois des marques détenues et des marques sous licence. Son portefeuille de marques est classé en deux segments : Beauté grand public et Prestige. Le portefeuille de marques de beauté grand public comprend Adidas, Beckham, Biocolor, Bozzano, Bourjois, Bruno Banani, CoverGirl, Jovan, Mexx, Monange, Nautica, Paixao, Rimmel, Risque, Sally Hansen, 007 James Bond. Les marques de prestige comprennent Burberry, Bottega Veneta, Calvin Klein, Cavalli, Chloe, Davidoff, Escada, Gucci, Hugo Boss, Jil Sander, Kylie Jenner, Lancaster, Marc Jacobs, Miu Miu, Orveda, SKKN BY KIM, Tiffany & Co. Ses marques de beauté de masse sont principalement vendues dans les hypermarchés, les supermarchés, les pharmacies, les grands magasins de taille moyenne, les détaillants traditionnels de produits alimentaires et pharmaceutiques et les détaillants spécialisés dans le commerce électronique. La société sert les consommateurs du monde entier dans environ 125 pays et territoires.

Secteur Produits cosmétiques