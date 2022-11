Rapport développement durable Coty 2022

Coty franchit une nouvelle étape pour l’équité sans distinction de genre et annonce de nouveaux engagements approuvés par le SBTi1

Aujourd'hui, Coty Inc. (NYSE : COTY) publie son rapport annuel de développement durable www.coty.com/sustainability pour l'exercice 2022. Le rapport précise les projets réalisés pour concrétiser la stratégie de développement durable de Coty, Beauty That Lasts, de juillet 2021 à juin 2022.

"Beauty That Lasts" est un moteur essentiel de l'ambition Coty pour transformer le monde de la beauté. Unis par notre valeur fearless kindness, nous créons des produits avant-gardistes qui apportent des solutions nouvelles, innovantes et simplement meilleures, basées sur la science. Nous devons continuer à repousser les limites de ce qui est facile et convenu pour bousculer l’ordre établi », partage Sue Y. Nabi, PDG de Coty.

Les points marquants sont les suivants :

De nouveaux engagements environnementaux

Coty partage de nouveaux objectifs de réduction à court terme des émissions de gaz à effet de serre (GES), approuvés par l'initiative Science Based Targets (SBTi). Coty s'engage à : Réduire les émissions absolues de GES des périmètres 1 et 2 de 50% d'ici 2030. L’année civile 2019 est l’année de référence 2 . Atteindre 100% d'approvisionnement annuel en électricité renouvelable d’ici à 2030 par rapport au 5% constaté durant l’année civile 2019. Réduire les émissions absolues de GES du périmètre 3 de 28 % dans le même délai.

Coty annonce de nouveaux objectifs en matière d'emballage afin de réduire son empreinte carbone : Réduction de 20% des emballages d'ici 2030 3 . 100% de cartons certifiés FSC ou PEFC pour les étuis pliants d'ici 2025 30% de matériaux recyclés (PCR) d'ici 2030



Les engagements pour la gestion des déchets

Coty a atteint au cours de l'exercice 22 son engagement de taux zéro de mise en décharge pour ses usines et ses centres de distribution et recycle 79,8% des déchets de ses sites par rapport à son objectif de 80% d’ici à 2030.

L’équité sans distinction de genre

Coty annonce avoir atteint son objectif d’une rémunération équitable, sans distinction de genre, à rôles et performances similaires, en 2022.

Coty lance une nouvelle politique mondiale de congé de parentalité sans distinction de genre, donnant accès à un congé entièrement payé à tous les employés qui fondent ou agrandissent leur famille.

Coty est fier d'insuffler des innovations produits durables au sein de ses marques. Ainsi, le nouveau Chloé Rose Naturelle Intense est le premier parfum rechargeable du portefeuille Coty. La nouvelle gamme de gels douche Adidas Active Skin & Mind laisse la part belle à l'utilisation d'emballages recyclés avec 99,8 % de la bouteille et 48 % du bouchon fabriqués à partir de PCR. La gamme comprend également les premières offres de soins corps rechargeables pour Coty et une réduction du poids de l'emballage de plus de 18% par rapport à la gamme de soins corps originale de la marque. Coty a également élargi son offre cruelty free avec Rimmel et Risqué qui ont récemment rejoint la marque CoverGirl en obtenant la certification Leaping Bunny de Cruelty Free International.

Le Dr Shimei Fan, directrice scientifique, a déclaré : "Le parcours de Coty d’un point de vue développement durable est particulièrement passionnant cette année. Je suis très fière de nos réalisations en matière d'équité sans distinction de genre, de nos nouveaux engagements pour réduire notre empreinte carbone et de nos innovations pour réduire nos emballages. Coty bouscule les normes de la beauté et nous adoptons la même approche pour nos ambitions durables. Je suis convaincue du rôle de leader de Coty pour créer un changement significatif au sein de notre industrie."

1 Les objectifs fondés sur la science permettent aux entreprises de fixer des objectifs ambitieux de réduction des émissions en accord avec les dernières données scientifiques sur le climat. La validation par le SBTi fournit la meilleure garantie que les objectifs en matière de carbone sont conformes à l'ambition de l'Accord de Paris de limiter le réchauffement climatique à 1,5°C.

2 Le périmètre cible comprend les émissions et les absorptions biogéniques provenant des matières premières bioénergétiques.

3 Une réduction moyenne de 20 % des grammes d'emballage par ml de produit fabriqué pour l’ensemble de la société Coty. L'objectif est fixé par rapport à l'année civile 2019, année de référence pour Coty.

