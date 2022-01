Chine: nouvelle baisse des taux pour soutenir l'économie

Pékin (awp/afp) - La Banque centrale chinoise a abaissé jeudi pour la seconde fois en l'espace d'un mois l'un de ses taux d'intérêt de référence, une mesure destinée à soutenir l'économie dans un contexte d'essoufflement de la reprise.

Trois jours après des résultats mitigés pour la croissance économique, l'assouplissement monétaire qui se confirme en Chine soutient un secteur immobilier à la peine.

Le "loan prime rate" (LPR) à un an, qui constitue la référence des taux les plus avantageux que les banques peuvent offrir aux entreprises et aux ménages, a été abaissé à 3,70%, a indiqué la banque centrale.

Il était jusque-là de 3,80% et avait déjà été abaissé en décembre.

La mesure doit permettre de réduire les coûts d'emprunt sur le marché.

Le LPR à cinq ans a lui aussi été réduit à 4,60%, contre 4,65% un mois plus tôt. C'est la première fois depuis avril 2020 qu'il est abaissé.

"Le LPR à 5 ans est la référence pour les taux hypothécaires. Ces prêts seront désormais légèrement moins chers, ce qui devrait permettre de soutenir la demande en logements", estime l'analyste Sheana Yue, du cabinet Capital Economics.

La reprise en Chine est fragilisée par une crise dans l'immobilier, un pilier de l'économie chinoise fragilisé par le promoteur géant Evergrande, au bord de la faillite.

Les déboires du poids lourd du secteur entraînent une crise de confiance auprès d'acheteurs potentiels.

"Pas de remboursements"

Ces derniers mois, les ventes et les prix des biens immobiliers s'affichent en Chine en repli dans de nombreuses villes.

Aoyuan, un autre promoteur bien moins important en taille qu'Evergrande, a annoncé mercredi qu'il ne pourrait pas rembourser deux versements d'intérêts sur des obligations en dollars dus cette semaine.

Le groupe basé à Canton (sud) doit un total de 688 millions de dollars (605,7 millions d'euros), selon l'agence Bloomberg.

"Le ralentissement dans l'immobilier et la perte de confiance d'acheteurs potentiels causent des difficultés", souligne Aoyuan, qui évoque un repli de 9% de ses ventes l'an dernier.

Compte tenu du contexte, l'entreprise "ne procèdera pas aux remboursements" dus ce jeudi et samedi, précise Aoyuan dans un communiqué.

L'action du groupe a perdu jeudi en matinée plus de 6% à la Bourse de Hong Kong, avant de rebondir après l'annonce de la banque centrale.

La mesure, perçue par les marchés comme un soutien au secteur immobilier, profitait aux promoteurs.

Evergrande gagnait plus de 4%, Country Garden prenait près de 7%, tandis que l'action Kaisa était en hausse de 10%.

Croissance fragile

L'immobilier et la construction pèsent plus du quart du PIB de la Chine et servent de locomotive à bien d'autres secteurs, comme l'acier ou l'ameublement. Ils ont joué un rôle clé pour la reprise post-pandémie.

La mesure de la banque centrale intervient trois jours après la publication des chiffres de la croissance en Chine, qui ont montré un ralentissement au quatrième trimestre 2021 (+4%), après 4,9% au précédent.

Sur un an, le produit intérieur brut (PIB) a toutefois progressé de 8,1% en 2021. Pékin s'était fixé un objectif d'au moins 6%.

La Chine s'est largement remise du choc initial de la pandémie dès le printemps 2020 mais de petits foyers sporadiques de Covid-19 à travers le territoire continuent à perturber l'activité.

Pour soutenir son économie, Pékin avait déjà abaissé en décembre le taux de réserve obligatoire des banques, c'est-à-dire la part des dépôts qu'elles sont tenues de garder dans leurs coffres.

La mesure visait à alléger la pression sur les établissements financiers pour les encourager à accorder davantage de crédits, à des conditions plus favorables, aux entreprises -- et in fine à soutenir l'économie.

La propagation de la souche Omicron du Covid-19 dans le monde et en Chine menace désormais la reprise mondiale et celle du géant asiatique car il reste très dépendant des exportations pour son économie, au moment où les frontières se referment.

afp/ol