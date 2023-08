Country Garden Holdings Company Limited est spécialisé dans le développement et la promotion d'actifs immobiliers. Le CA par activité se répartit comme suit : - développement d'actifs immobiliers (97,7%) : immeubles résidentiels, locaux commerciaux, bureaux, hôtels, etc. ; - construction de bâtiments (1,3%) ; - autres (1%) : notamment gestion d'hôtels et prestations de décoration.

Secteur Développement et opérations immobilières