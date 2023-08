Le promoteur chinois a démenti l'existence d'un projet de levée de fonds, alors que plusieurs intermédiaires ont indiqué qu'il avait annulé l'opération de son propre chef. Un énième clignotant rouge sur un dossier infréquentable hors spéculation pure.

Les actions du géant chinois de l'immobilier Country Garden ont plongé jusqu'à 11% mardi, après l'abandon d'un placement d'actions visant à lever 300 millions de dollars. Le promoteur en difficultés avait prévu de vendre 1,8 milliard d'actions à 1,30 HKD pièce, alors que le cours du jour oscille autour de 1,47 HKD. Le motif était des "considérations internes", bien que les teneurs de livres aient déclaré que la vente était entièrement couverte. JP Morgan, unique teneur de livre de l'opération, s'est refusé à tout commentaire.

Pour ajouter à la confusion, Country Garden a démenti sa volonté de lever des fonds, malgré les commentaires précis de plusieurs intermédiaires impliqués dans l'opération. "La société souhaite préciser qu'à la date de cette annonce, aucun accord définitif n'a été conclu en ce qui concerne la transaction proposée et que la société n'envisage pas la transaction proposée à ce stade", selon un document déposé mardi. Moralité ? Il est toujours impossible de faire confiance à ce genre de société.

Des pertes, évidemment

Les actions et les obligations de Country Garden Holdings et de sa branche de services immobiliers, Country Garden Services Holdings, ont été mises sous pression récemment en raison de problèmes de liquidité, bien que la société ait signé un accord de prêt en deux tranches au début du mois. Le groupe immobilier a averti lundi qu'il afficherait une perte nette pour les six mois se terminant le 30 juin, contre un bénéfice net de 1 910 millions de yuans (267,31 millions de dollars) un an plus tôt.