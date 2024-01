Country Garden, le plus grand promoteur immobilier privé de Chine, s'attend à ce que le marché de l'immobilier reste faible en 2024 et à ce que l'entreprise soit confrontée à d'autres défis "graves", a déclaré sa direction.

Country Garden, qui a fait défaut sur ses obligations offshore d'une valeur de 11 milliards de dollars en octobre et a prolongé les remboursements de ses obligations onshore l'année dernière, fait partie d'une longue liste de promoteurs immobiliers confrontés à une pénurie de liquidités depuis qu'ils ont été frappés par une crise de la dette au milieu de l'année 2021.

Lors d'une conférence interne annuelle lundi, le président Yang Huiyan a déclaré que le marché ne s'était pas redressé comme prévu l'année dernière et qu'il était toujours en phase de correction, selon le compte Weibo officiel de la société.

"Les défis auxquels l'entreprise devra faire face cette année pourraient être plus graves que nous ne l'imaginons ; nous devons réagir calmement", a déclaré le président de Country Garden, Mo Bin.

Mme Yang a déclaré qu'elle s'attendait à ce que le marché "oscille à un faible niveau" en 2024, mais que les perspectives pour les différentes villes et entre les entreprises publiques et privées divergeraient de plus en plus.

La livraison de logements reste la principale priorité cette année, a déclaré la société, qui s'attend à livrer 480 000 logements aux acheteurs, soit 20 % de moins que les 600 000 unités qu'elle a livrées en 2023, le plus grand nombre dans le pays.

Yang a déclaré en mars dernier que l'entreprise fermerait toutes ses activités secondaires, à l'exception de la construction contractuelle - la construction de projets pour d'autres entreprises - ainsi que son activité de robots de construction, car elle cherche à augmenter ses marges et à réduire ses coûts.

Country Garden a déclaré lundi qu'elle avait commercialisé jusqu'à présent 28 types de robots et livré 2 890 unités à ses clients.

Son unité de construction sous contrat a construit 30 projets d'une valeur de 24,4 milliards de yuans et a été classée numéro 11 en 2023 dans le pays en termes de superficie construite. (Reportage de Clare Jim ; Rédaction de Sonali Paul)