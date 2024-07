Country Garden Holdings Company Limited est une société holding d'investissement dont l'activité principale est la vente de biens immobiliers. La société exerce ses activités dans cinq secteurs : Le secteur de la promotion immobilière, le secteur de la construction, de l'aménagement et de la décoration, le secteur de l'investissement immobilier, le secteur de la gestion immobilière et le secteur de l'exploitation hôtelière. Les filiales de la société comprennent Wuhan Country Garden Lianfa Investment Co. Ltd, Jurong Country Garden Property Development Co. Ltd et Chuzhou Country Garden Property Development Co. Ltd.