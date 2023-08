Les investissements immobiliers en Chine ont poursuivi leur chute pour le 17e mois consécutif en juillet, et les ventes de logements se sont effondrées, ont montré les données officielles mardi, alors que l'aggravation de la crise de la dette pèse sur le secteur.

L'investissement immobilier a chuté de 17,8% en glissement annuel en juillet, après un recul de 20,6% le mois précédent, selon les calculs de Reuters basés sur les données du Bureau national des statistiques (BNS).

Les ventes de biens immobiliers par surface ont diminué pour le 25ème mois consécutif en juillet, en baisse de 23,9% en glissement annuel le mois dernier, après une baisse de 28,1% en juin.

Ces sombres chiffres interviennent alors que le plus grand promoteur immobilier privé du pays, Country Garden, cherche pour la première fois à retarder le paiement d'une obligation privée onshore, ce qui accentue la pression sur Pékin pour qu'elle intervienne.

Le secteur de l'immobilier, qui était autrefois un pilier de l'économie chinoise, a déjà connu une chute des ventes, un resserrement des liquidités et une série de défaillances de promoteurs depuis la fin de 2021.

La crise de la dette dans le secteur s'est aggravée ces derniers jours, avec une liste croissante de promoteurs privés entamant des processus de restructuration, alors que les appels se multiplient pour que Pékin mette en place des mesures de relance afin de soutenir le secteur, qui représente environ un quart de l'économie.

Lors d'une réunion du politburo en juillet, les principaux dirigeants chinois se sont engagés à ajuster les politiques immobilières, ce qui a alimenté les spéculations sur l'éventualité d'une mesure de relance.

Les marchés s'attendent à ce que d'autres mesures de relance soient mises en œuvre dans les grandes villes, telles que Pékin et Shanghai, notamment l'assouplissement des restrictions sur les prêts hypothécaires, la réduction des acomptes et des taux hypothécaires, et l'assouplissement des restrictions sur l'achat de logements dans certaines régions.

Au niveau national, les investissements immobiliers ont chuté de 8,5 % au cours des sept premiers mois, après une baisse de 7,9 % entre janvier et juin.

Les ventes ont diminué de 6,5 % en janvier-juillet par rapport à l'année précédente, contre une baisse de 5,3 % au cours des six premiers mois.

Les mises en chantier, mesurées en surface de plancher, ont chuté de 24,5 % en glissement annuel, après une baisse de 24,3 % au cours des six premiers mois.

Les fonds levés par les promoteurs immobiliers chinois ont baissé de 11,2 % en glissement annuel, après une baisse de 9,8 % en janvier-juin. (Reportage de Liangping Gao, Ella Cao et Ryan Woo. Rédaction : Sam Holmes et Lincoln Feast)