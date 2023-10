La famille fondatrice de Country Garden a récemment accordé un prêt sans intérêt de 300 millions de dollars au promoteur immobilier chinois en difficulté, et la famille a également essayé de vendre son jet privé, a rapporté vendredi un média chinois en ligne, The Paper.

Citant des initiés, The Paper a déclaré que la famille cherchait à soutenir la liquidité du plus grand promoteur immobilier privé de Chine, qui n'a pas payé les coupons de certaines obligations en dollars depuis le mois dernier, mais qui n'est pas en défaut de paiement.

Un autre média en ligne, Cailianshe, a rapporté plus tôt que le fondateur Yeung Kwok Keung avait déjà vendu un nouveau jet et essayait d'en vendre un autre.

Country Garden s'est refusé à tout commentaire.

Cette semaine, l'entreprise a fait part de son incapacité à honorer ses obligations en matière de dette offshore, rejoignant ainsi la liste de plus en plus longue des promoteurs chinois en défaut de paiement et ouvrant la voie à l'une des plus importantes restructurations de dette du pays.

Les délais de grâce de 30 jours accordés à Country Garden pour effectuer les paiements de coupon manqués commenceront à expirer la semaine prochaine.

Une vidéo publiée vendredi sur le compte Wechat officiel de Country Garden montre Yeung et le président Mo Bin en train d'inspecter un site de développement près de son siège à Shunde, dans la province de Guangdong, il y a deux jours.

Le message Wechat cite également la présidente de la société, Yang Huiyan, la fille de Yeung, qui a déclaré lors d'une réunion interne mensuelle cette semaine que Country Garden devait s'assurer de l'achèvement des maisons et des opérations commerciales, et également renforcer ses activités dans le domaine de la construction de haute technologie.