Le promoteur immobilier à court d'argent Country Garden a déclaré samedi que plus de 30 de ses projets avaient été répertoriés par les autorités locales chinoises comme pouvant bénéficier d'un soutien financier, alors que les autorités cherchent à injecter des liquidités dans le secteur en crise.

Le plus grand promoteur immobilier privé de Chine a déclaré à Reuters que ses projets figuraient sur les "listes blanches" des provinces de Heinan, Hubei, Sichuan, Shandong et de la municipalité de Chongqing. Le promoteur, qui a fait défaut sur sa dette offshore à la fin de l'année dernière, espère figurer sur les listes des provinces de Guangdong et de Hunan, entre autres.

Country Garden a déclaré que les projets, après avoir été ajoutés aux listes blanches, pourraient bénéficier d'un soutien financier, ce qui contribuerait à alléger la pression sur ses liquidités et à garantir l'achèvement des logements.

Reuters a rapporté vendredi que la Chine a l'intention d'augmenter le financement des projets immobiliers dans les prochains jours dans le cadre de ses mesures de soutien aux sociétés immobilières, mais la réticence des banques à prêter au secteur restera un obstacle majeur pour les promoteurs en difficulté qui ont le plus besoin de fonds frais.

Dans le cadre du mécanisme de "liste blanche de projets", les gouvernements de 35 villes du pays se préparent à recommander aux banques les projets résidentiels qui ont besoin d'un soutien financier. (Reportage de Clare Jim et Julie Zhu ; édition de Mark Potter)