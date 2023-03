Le promoteur chinois Country Garden enregistre une perte de 2022 sur fond d'effondrement du marché de l'immobilier

La perte estimée attribuable aux actionnaires, allant de 5,5 milliards de yuans à 7,5 milliards de yuans pour 2022, contre un bénéfice de 26,8 milliards de yuans en 2021, a déclaré le promoteur chinois dans un dépôt à la bourse de Hong Kong.

Le bénéfice net de base attribuable aux actionnaires devrait se situer entre 1 et 3 milliards de yuans, contre 26,9 milliards de yuans en 2021, la provision pour dépréciation des projets immobiliers et les pertes de change ayant également affecté les résultats.

Le promoteur plus petit Logan Group Co Ltd a également déclaré qu'il s'attendait à enregistrer une perte nette de 7 milliards de yuans à 9 milliards de yuans pour 2022 au milieu de projets retardés et d'une baisse des revenus en raison de l'impact du COVID-19.

(1 $ = 6,9025 yuans chinois renminbi)