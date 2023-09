Le promoteur immobilier chinois Country Garden, en difficulté, est confronté à un nouveau test de liquidité avec l'échéance de lundi pour le paiement de 15 millions de dollars d'intérêts liés à une obligation offshore, après avoir évité le défaut de paiement à la dernière minute à deux reprises au début du mois.

Le premier promoteur privé du pays, dont les difficultés financières ont aggravé les perspectives du secteur immobilier et incité Pékin à dévoiler une série de mesures de soutien, disposera d'un délai de grâce de 30 jours pour payer le coupon avant d'être considéré comme en défaut de paiement.

Si Country Garden ne paie pas les 15 millions de dollars avant la fin du délai de grâce à la mi-octobre, le principal deviendra immédiatement exigible et tout défaut de service déclenchera des conditions de défaut croisé, a déclaré Sandra Chow, co-responsable de la recherche Asie-Pacifique chez CreditSights.

"Il sera très difficile pour Country Garden de faire face à ses obligations en raison de l'effondrement de ses niveaux de trésorerie à un moment où les ventes de biens immobiliers dans la deuxième économie mondiale restent très faibles, a déclaré Mme Chow.

Un porte-parole de Country Garden n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters lundi au sujet de sa dernière obligation de remboursement de la dette.

Le mois dernier, Country Garden a mis en garde contre les risques de défaut de paiement si ses performances financières continuaient à se détériorer. Sa dette s'élève à 108,7 milliards de yuans (14,9 milliards de dollars) et est exigible dans les 12 mois, mais ses liquidités ne s'élevaient qu'à 101 milliards de yuans au mois de juin.

Il a évité le défaut de paiement en obtenant l'approbation de ses créanciers pour étendre les paiements d'une obligation privée onshore, ce qui a constitué un soulagement majeur pour le promoteur chinois en difficulté ainsi que pour le secteur de l'immobilier touché par la crise.

En août, le promoteur a manqué des paiements de coupons d'une valeur de 22,5 millions de dollars liés à deux obligations en dollars, mais il a réussi à transférer des fonds avant la fin d'une période de grâce au début du mois, évitant ainsi un défaut de paiement.

La semaine dernière, les détenteurs d'obligations onshore ont approuvé l'extension de trois ans des remboursements de sept autres obligations Country Garden.

Les actions de Country Garden, l'un des rares grands promoteurs chinois à ne pas avoir manqué à ses obligations, étaient en hausse de près de 1 % à Hong Kong, tandis que le marché dans son ensemble était en baisse de 0,9 %.

De nombreux créanciers pensent que Country Garden devra restructurer sa dette offshore s'il n'obtient pas rapidement un soutien en liquidités.

Certains créanciers offshore de Country Garden ont entamé des discussions avec les cabinets d'avocats Kobre & Kim LLP, basé à New York, et Ashurst, basé à Londres, et envisagent de former des groupes si le promoteur immobilier cherche à restructurer sa dette. (Reportage de Xie Yu à Hong Kong ; rédaction de Sumeet Chatterjee et Lincoln Feast).