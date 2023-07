Le promoteur immobilier chinois Country Garden Holdings va lever 300 millions de dollars dans le cadre d'un placement primaire pour tenter de rembourser ses dettes, selon une feuille de conditions consultée par Reuters lundi.

Le placement consiste en 1 800 millions d'actions de la société à un prix fixe de 1,30 HK$ par action, ce qui représente une décote de 17,7% par rapport au cours de clôture de lundi.

Country Garden n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Les actions et les obligations de Country Garden et de sa branche de services immobiliers, Country Garden Services Holdings, ont été mises sous pression récemment en raison de problèmes de liquidité, bien que la société ait signé un accord de prêt en deux tranches au début du mois.

Le constructeur de maisons a averti plus tôt dans la journée qu'il afficherait une perte nette non auditée pour les six mois se terminant le 30 juin, contre un bénéfice net de 1 910 millions de yuans (267,31 millions de dollars) un an plus tôt.

L'entreprise a imputé cette sombre perspective à la faiblesse de ses activités immobilières et à l'augmentation des provisions pour dépréciation liées à des projets.

Le secteur immobilier chinois a connu ces dernières années une série de défauts de paiement de la part de promoteurs à court de liquidités, le China Evergrande Group, le promoteur immobilier le plus endetté au monde, étant au cœur de la crise.

(1 $ = 7,1453 yuans chinois renminbi)