Les investisseurs en minerai de fer semblent considérer que les mauvaises nouvelles sont en fait de bonnes nouvelles, faisant grimper le prix au comptant alors même que les problèmes immobiliers affligeant le principal importateur, la Chine, semblent s'aggraver.

Cette position quelque peu contradictoire repose sur l'attente, ou plutôt l'espoir, que Pékin prenne des mesures pour stabiliser le secteur clé, puis pour le stimuler.

La demande de matières premières sidérurgiques s'en trouverait stimulée, car les usines chinoises augmenteraient leur production pour répondre aux besoins d'un secteur immobilier en plein essor, qui représente environ un tiers de la demande d'acier du pays.

Le contrat de minerai de fer de novembre à Singapour, le plus actif, a terminé à 112,50 dollars la tonne métrique mercredi, en hausse de 1,6 % par rapport à la clôture précédente de 110,78 dollars, qui était la plus basse depuis le 30 août.

La hausse des prix est intervenue alors que le grand promoteur chinois Country Garden est devenu la dernière société immobilière à avertir qu'elle n'est pas en mesure d'honorer ses obligations en matière de dette à l'étranger.

Country Garden rejoint plusieurs autres sociétés immobilières qui cherchent à restructurer leur dette, JPMorgan affirmant que des promoteurs représentant 40 % des ventes de logements en Chine ont manqué à leurs obligations depuis 2021.

Les sociétés en défaut de paiement, pour la plupart privées, ont émis des obligations offshore à haut rendement d'une valeur d'environ 110 milliards de dollars.

Compte tenu de ce qui semble être une crise de liquidité grave et étendue dans le secteur immobilier chinois, il semble contre-intuitif de faire monter les prix du minerai de fer.

C'est d'autant plus vrai que les efforts de relance de Pékin n'ont pas permis jusqu'à présent de redresser le secteur, et qu'ils n'ont pas non plus stimulé d'autres secteurs clés de l'économie autant qu'on l'espérait.

BAISSE DES IMPORTATIONS

Des signes indiquent également que les importations chinoises de minerai de fer pourraient diminuer en octobre, bien que cela soit probablement lié aux vacances d'une semaine au début du mois.

Les dernières données officielles sur les importations de minerai de fer étaient les chiffres douaniers d'août de 106,42 millions de tonnes métriques, ce qui représentait le total mensuel le plus élevé depuis octobre 2020.

Toutefois, depuis lors, les importations ont diminué, les analystes de matières premières Kpler estimant les arrivées de septembre à 103,42 millions de tonnes métriques et celles d'octobre étant en voie d'atteindre 96,13 millions.

Les données de LSEG ont estimé les importations chinoises de septembre à 95,46 millions de tonnes métriques et les arrivées d'octobre à 88,48 millions.

Bien que le suivi des navires et les données portuaires des analystes ne correspondent pas toujours exactement aux données douanières en raison des différences de date de dédouanement des cargaisons, ils sont fortement corrélés pour déterminer les tendances.

Une autre préoccupation possible pour les importations de minerai de fer est la politique que la Chine adoptera en matière de production d'acier pour la période hivernale à venir.

Si les autorités de Pékin souhaitent que la production d'acier en 2023 ne soit pas supérieure à celle de 2022, cela signifie que la production devra être plus faible au cours des quatre derniers mois de l'année qu'au cours des huit premiers.

La production d'acier brut s'est élevée à 712,9 millions de tonnes métriques au cours des huit premiers mois de l'année, selon les données officielles, soit une moyenne mensuelle de 89,1 millions.

La production totale en 2022 était de 1,01 milliard de tonnes métriques, ce qui signifie que pour maintenir la production de cette année au même niveau, un total de 297,1 millions de tonnes métriques peut être produit au cours des quatre derniers mois.

Cela équivaut à 74,3 millions de tonnes métriques par mois pour la période de septembre à décembre, ce qui représente une forte réduction de la production mensuelle moyenne depuis le début de l'année.

Un facteur haussier possible pour le minerai de fer est la diminution continue des stocks portuaires de la Chine, ce qui laisse entrevoir la possibilité d'importer davantage pour augmenter les stocks.

Les stocks portuaires évalués par les consultants SteelHome < SH-TOT-IRONINV> ont chuté à 110,65 millions de tonnes métriques au cours de la semaine du 22 septembre, le plus bas depuis juillet 2020 et en dessous des 137,8 millions de la même semaine en 2022.

Aucune donnée n'a été publiée pour la semaine du 6 octobre en raison des vacances de la Semaine d'or. Les données publiées cette semaine seront donc essentielles pour déterminer si les stocks continuent de diminuer et s'il y aura une demande de réapprovisionnement.

Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters.