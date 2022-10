Les actions de Hong Kong suivent la vigueur des marchés étrangers, HSBC s'envole

Les actions de Hong Kong ont augmenté de plus de 5 % mercredi, suivant les gains de l'Asie en général, alors que l'espoir grandit de voir les banques centrales du monde entier ralentir le rythme des hausses de taux d'intérêt, alors que les signes du resserrement politique précédent fonctionnent.

** Les traders ont déclaré que les espoirs de hausses de taux moins agressives ont alimenté les couvertures courtes alors que les marchés tentaient de rattraper les gains des actions mondiales après un jour férié dans la ville.

** Cependant, la plupart des investisseurs sont restés sur la touche avec les marchés chinois fermés pour la semaine et avant les données sur l'emploi aux États-Unis.

** À la pause de midi, l'indice Hang Seng avait gagné 933,73 points, soit 5,47 %, pour atteindre 18 013,24, tandis que l'indice Hang Seng China Enterprises était en hausse de 5,86 % à 6 200,23.

** Le sous-indice Hang Seng qui suit les actions du secteur de l'énergie a augmenté de 3,1 %, tandis que le secteur des TI a fait un bond de 6,95 %, le secteur financier a grimpé de 5,62 % et le secteur de l'immobilier a gagné 1,98 %.

** Le plus grand gagnant du Hang Seng a été Shenzhou International Group, qui a grimpé de 12,44%, tandis que le plus grand perdant a été CSPC Pharmaceutical, qui a chuté de 1,79%.

** Les actions HSBC de Hong Kong ont augmenté jusqu'à 7,1 %, soit leur plus grand gain intrajournalier en pct depuis février 2021, à la suite d'un rapport sur la vente d'une entreprise canadienne, tandis que Standard Chartered a bondi jusqu'à 8,5 % et se dirigeait vers sa meilleure journée depuis le 28 avril.

** Dans la région, l'indice boursier MSCI Asie ex-Japon a progressé de 2,37%, tandis que le Nikkei japonais était en hausse de 0,45%.

** Le plus grand gagnant parmi les actions H a été Shenzhou International, suivi de Bilibili Inc, qui a augmenté de 11,71%, et de JD.Com Inc, en hausse de 10,03%.

** La plus grande baisse en pourcentage des actions H a été CSPC Pharmaceutical, suivie de Country Garden Holdings. (Reportage de Donny Kwok ; Montage de Subhranshu Sahu)