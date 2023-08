Les actions de Country Garden ont augmenté de plus de 7 % mardi, regagnant un peu de terrain après que le titre ait plongé un jour plus tôt, alors que le plus grand promoteur privé de Chine cherche à retarder le paiement d'une obligation privée onshore pour la première fois.

L'action était en hausse de 7,5% à HK$ 0,86 à 0146 GMT. (Reportage d'Anne Marie Roantree ; Rédaction de Muralikumar Anantharaman)