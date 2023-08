Les actions du géant chinois de l'immobilier Country Garden ont plongé de plus de 10 % vendredi en début de journée après la prévision d'une forte perte pour le premier semestre de cette année.

L'entreprise endettée a déclaré jeudi qu'elle s'attendait à une perte nette pouvant atteindre 7,6 milliards de dollars au premier semestre et qu'elle prendrait des mesures pour honorer ses obligations en matière de dette et résoudre les problèmes opérationnels afin de remettre l'entreprise sur les rails.

Country Garden, le plus grand promoteur immobilier de Chine avant cette année, a déclaré à Reuters cette semaine qu'il n'avait pas été en mesure d'effectuer 22 millions de dollars de paiements de coupons en dollars, ce qui a déclenché une chute de ses actions et de ses obligations et aggravé les craintes de contagion dans le secteur qui a déjà connu de nombreuses défaillances d'entreprises depuis la fin de 2021.

L'agence de notation Moody's a abaissé jeudi la note de la famille d'entreprises (CFR) de Country Garden de B1 à Caa1, citant un risque accru de liquidité et de refinancement après que la société a manqué des paiements d'obligations. (Reportage de Clare Jim ; Rédaction de Himani Sarkar)