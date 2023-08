Country Garden Services Holdings Company Limited est spécialisé dans les prestations de maintenance et de gestion de l'immobilier résidentiel et non résidentiel. La société propose des services sur mesure ou intégrés pour l'entretien, la sécurité, le nettoyage et l'aménagement paysager des immeubles, des espaces commerciaux, des résidences privées, des complexes immobiliers, des bâtiments publics, des parcs industriels, des écoles, etc. Le CA par activité se répartit comme suit : - gestion immobilière et prestations de services aux résidents (77%) ; - maintenance des installations immobilières et de chauffage (17,3%) ; - nettoyage et assainissement des immeubles (5,7%). La totalité du CA est réalisée en Chine.

Secteur Services immobiliers