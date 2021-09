Countryside, au Royaume-Uni, abandonne les clauses de doublement des loyers après un accord.

La société britannique Countryside Properties va abandonner les clauses contractuelles qui enferment les titulaires de baux dans des loyers qui doublent tous les 10 ou 15 ans, a-t-elle déclaré mercredi, mettant fin à une enquête d'un an menée par une autorité de réglementation britannique sur le constructeur de maisons.

La société a déclaré qu'elle mettrait de côté 5 millions de livres (6,9 millions de dollars), en plus d'une provision antérieure de 10 millions de livres, pour rembourser les clients concernés dans le cadre d'un programme d'aide au loyer foncier. Le loyer foncier est une taxe payée par les locataires pour couvrir le terrain sur lequel se trouve une maison.

L'autorité britannique chargée de la concurrence et des marchés (CMA) a lancé une enquête en septembre dernier et engagé des poursuites contre les promoteurs immobiliers Barratt, Taylor Wimpey et Persimmon, outre Countryside.

"Cet accord avec Countryside permettra à des milliers d'autres titulaires de baux de bénéficier du traitement équitable qu'ils méritent", a déclaré le ministre britannique du logement, Robert Jenrick, dans un communiqué de la CMA. "J'encourage vivement les autres à suivre l'exemple et à mettre fin à ces pratiques historiques".

L'accord, qui aidera Countryside à éviter une éventuelle action en justice, prévoit l'abandon des clauses de 10 et 15 ans sans frais pour les titulaires de baux, sauf dans les baux dont le bénéficiaire est une autorité locale ou un fournisseur agréé de logements sociaux.

En mars, le pair Taylor Wimpey a déclaré qu'il coopérait avec l'autorité de régulation après avoir été invité à supprimer les clauses injustes de loyer foncier des contrats, tandis qu'en juin, Persimmon et un fonds géré par Aviva ont également accepté de supprimer des clauses similaires.

(1 $ = 0,7236 livre) (Reportage d'Aby Jose Koilparambil à Bengaluru ; édition par Uttaresh.V)