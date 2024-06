Coupang, Inc. possède et exploite une entreprise de vente au détail, qui dessert principalement le marché coréen de la vente au détail. Par l'intermédiaire de ses applications mobiles et de ses sites internet, elle propose des produits et des services qui couvrent un large éventail de catégories, notamment les articles ménagers et de décoration, les vêtements et les produits de beauté, les aliments frais et l'épicerie, les articles de sport, l'électronique, les produits de consommation courante, les voyages, les commandes et livraisons de restaurants, la diffusion de contenu et la publicité. Son segment "Commerce de produits" comprend principalement les offres coréennes de vente au détail (stocks détenus) et de place de marché, ainsi que Rocket Fresh, son offre d'épicerie fraîche, et les produits publicitaires associés à ces offres. Son segment "Developing Offerings" comprend principalement des offres et des services plus récents, notamment Coupang Eats, son service de commande et de livraison de restaurants en Corée, Coupang Play, son service de diffusion de contenu en ligne en Corée, fintech, ses activités de vente au détail à Taïwan, ainsi que les produits publicitaires associés à ces offres.