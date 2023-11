Coupang Inc, anciennement Coupang LLC, est une société basée en Corée dont l'activité principale est la fourniture de services de commerce électronique. La société fournit principalement des articles de maison et de décoration, des vêtements et des produits de beauté, des produits frais et d'épicerie, des articles de sport, des produits électroniques, des commandes et des livraisons de restaurants, des voyages et des produits de consommation courante, ainsi que d'autres produits et services. La société exploite un système de commerce électronique et de logistique et fournit des services de livraison. En outre, la Société offre également l'espace publicitaire en ligne sur ses sites web et applications mobiles.