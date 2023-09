Coursera, Inc. fournit Coursera, une plateforme qui connecte les apprenants, les éducateurs et les institutions, fournissant un contenu éducatif accessible et pertinent. Les secteurs d'activité de la société sont les suivants : Consumer, Enterprise et Degrees. Coursera propose une gamme d'offres d'apprentissage, notamment des projets guidés, des cours, des spécialisations, des certificats et des diplômes. Coursera s'associe à des partenaires universitaires et industriels pour fournir un large portefeuille de contenus et de titres de compétences. Ses partenaires universitaires proposent des cours dans de nombreux domaines, notamment la science des données, la technologie, le commerce, la santé, les sciences sociales, les arts et les sciences humaines. La société propose également Coursera Plus, un modèle de tarification par abonnement qui permet aux apprenants d'accéder à plus de 3 000 cours, spécialisations et certificats professionnels sur Coursera moyennant des frais mensuels ou annuels.

Secteur Internet