Coursera, Inc. fournit une plateforme d'apprentissage en ligne qui connecte les apprenants, les éducateurs et les institutions, en fournissant un contenu éducatif accessible et pertinent. Les segments de la société comprennent le consommateur, l'entreprise et les diplômes. La société propose une gamme de contenus d'apprentissage et de certificats, notamment des clips, des projets guidés, des spécialisations, des cours et des certificats qui peuvent mener à un programme d'études plus vaste, tel qu'un diplôme de fin d'études ou de troisième cycle. Ses offres comprennent Coursera.org pour les particuliers, Coursera pour les entreprises, Coursera pour les affaires, Coursera pour le campus et Coursera pour le gouvernement. Elle propose un portefeuille de certificats professionnels d'entrée de gamme de Google, IBM, Intuit, Meta, Microsoft et Salesforce qui aident à développer les compétences nécessaires pour décrocher des emplois numériques d'entrée de gamme dans les technologies de l'information, la cybersécurité, la science des données, le marketing, les ventes, la conception et l'ingénierie et le développement de logiciels sans nécessiter de diplôme universitaire ou d'expérience dans le domaine.