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    COUR   FR0000065393

COURTOIS S.A.

(COUR)
  Rapport
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Courtois S A : Document AMF CP. 2022DD866260

13/10/2022 | 18:22
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2022DD866260

12 octobre 2022

FR0000065393 - DD153702

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

SAS REGIA SAS, Administrateur

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : COURTOIS S.A.

LEI : 9695005JQWQKVVI8MG15

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 12 octobre 2022

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 131.0000 Euro

VOLUME : 5.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 131.0000 Euro

VOLUME : 5.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 12 octobre 2022

COMMENTAIRES :

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

Courtois SA published this content on 13 October 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 13 October 2022 16:21:06 UTC.


© Publicnow 2022
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Capitalisation 9,48 M 9,20 M -
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VE / CA 2021 1,90x
Nbr Employés 1
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Durée : Période :
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Dirigeants et Administrateurs
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Jacques Raibaut Independent Director
Jacques Gayral Independent Director
Jean-Jacques Pons-Germain Independent Director
Jean-Louis Courtois de Viçose Deputy Chief Executive Officer & Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
COURTOIS S.A.10.08%9
SUN HUNG KAI PROPERTIES LIMITED-6.71%32 577
POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP CO., LTD.15.99%30 250
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD.10.78%28 512
CHINA RESOURCES LAND LIMITED-6.86%27 752
CK ASSET HOLDINGS LIMITED-7.02%20 966