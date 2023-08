Cousins Properties Incorporated est une société de placement immobilier (FPI) auto-administrée et autogérée. La société mène ses activités par l'intermédiaire de sa filiale Cousins Properties LP (CPLP), qui investit principalement dans des immeubles de bureaux de classe A. Ses secteurs sont classés par type de propriété et par zone géographique. Les secteurs par type de propriété sont les bureaux et les immeubles non-bureaux. Les segments par région géographique sont Atlanta, Austin, Charlotte, Dallas, Phoenix, Tampa, et autres marchés. Les autres marchés comprennent des propriétés situées à Houston et à Nashville. La catégorie " Non-Office " comprend des commerces de détail et des appartements à Atlanta, ainsi que le College Street Garage à Charlotte. La société développe, acquiert, loue, gère et possède principalement des immeubles de bureaux de classe A et des aménagements à usage mixte sur les marchés de la Sun Belt aux États-Unis. Le portefeuille d'actifs immobiliers de la société comprend des participations dans environ 18,8 millions de pieds carrés d'espace de bureaux et 310 000 pieds carrés d'autres espaces.

Secteur Sociétés de placement immobilier commercial