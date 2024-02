Coventry Group Limited est une société australienne qui fournit des solutions industrielles aux secteurs de l'exploitation minière, de la construction et de la fabrication. Elle fournit une gamme de systèmes de fixation, de systèmes de quincaillerie pour armoires, de systèmes hydrauliques, de lubrification, d'extinction d'incendie, de systèmes de ravitaillement et d'autres produits. Elle distribue principalement des produits et services industriels en Australie et en Nouvelle-Zélande. La société a deux segments. Le secteur de la distribution commerciale comprend l'importation, la distribution et la commercialisation d'attaches industrielles, de fournitures de quincaillerie industrielle et de produits connexes, de clôtures temporaires et de quincaillerie d'ébénisterie. Le segment des systèmes de fluides comprend la conception, la fabrication, la distribution, l'installation et la maintenance de systèmes de lubrification et de fluides hydrauliques et de tuyaux. Les marques de la société comprennent Cooper Fluid Systems, Torque Industries, H.I.S. Hose, Fluid Power Services, Nubco, Konnect Fastening Systems, Artia Cabinet Hardware Systems et Goudie Holdings Limited (GHL).

