Coveo Solutions Inc. a annoncé que lors de son assemblée générale annuelle des actionnaires tenue le 14 septembre 2023, Jill Denham a été élue pour la première fois à son conseil d'administration, à compter du 14 septembre 2023. Avec plus de 20 ans d'expérience dans les services financiers et près de 15 ans d'expérience au sein de conseils d'administration de sociétés publiques, Jill apporte au conseil d'administration de Coveo un ensemble de compétences diversifiées. Elle a notamment dirigé la banque de détail de la CIBC, avec la responsabilité des activités européennes de la CIBC, et a auparavant occupé le poste de présidente de la banque d'affaires.

Jill siège actuellement au conseil d'administration de Kinaxis Inc. une société de logiciels de gestion de la chaîne d'approvisionnement et de planification des ventes et des opérations, et du Canadien Pacifique Kansas City Limited, le premier réseau ferroviaire à ligne unique reliant le Canada, les États-Unis et le Mexique. Elle a également siégé au conseil d'administration de la Banque nationale du Canada, de LifeWorks Inc. (anciennement Morneau Sheppell) et de Canaccord Genuity (en tant qu'administratrice principale). Jill est titulaire d'un HBA de l'école de commerce de l'université de Western Ontario et d'un MBA de la Harvard Business School.