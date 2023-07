MONTRÉAL et SAN FRANCISCO, 12 juill. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Coveo Solutions Inc. (« Coveo » ou la « Société ») (TSX: CVO), un chef de file des plateformes d’IA qui transforment les expériences numériques grâce à la recherche intelligente, aux recommandations, à la personnalisation 1:1 et au marchandisage, a annoncé aujourd’hui qu’elle avait pris en livraison et réglé 3 706 194 de ses actions à droit de vote subalterne (les « actions ») (y compris certaines actions à droit de vote multiple (les « actions à droit de vote multiple ») après conversion) au prix de 8,50 $ CA l’action aux termes de l’offre publique de rachat importante de Coveo visant le rachat aux fins d’annulation d’un certain nombre de ses actions moyennant un prix de rachat global d’au plus 40 M$ CA. Coveo a également annoncé aujourd'hui que son conseil d'administration avait autorisé une offre publique de rachat dans le cours normal des activités visant le rachat aux fins d'annulation d'un nombre maximal de 2 559 247 actions au cours de la période de douze mois commençant le 17 juillet 2023 et se terminant au plus tard le 16 juillet 2024.



Réalisation de l'offre publique de rachat importante

Les actions rachetées dans le cadre de l'offre publique de rachat importante représentent un prix de rachat global d’environ 31,5 M$ CA et environ 3,5 % du nombre total d’actions et d’actions à droit de vote multiple émises et en circulation (compte non tenu de la dilution) de Coveo en date du 10 juillet 2023. Compte tenu de l’offre publique de rachat importante, 51 184 943 actions et 51 033 529 actions à droit de vote multiple de Coveo seront émises et en circulation.

Selon le décompte final de Compagnie Trust TSX, agissant en qualité de dépositaire dans le cadre de l’offre publique de rachat importante (le « dépositaire »), au total, 3 706 194 actions (y compris les actions à droit de vote multiple après conversion) ont été valablement déposées, sans que leur dépôt ne soit révoqué, aux termes de dépôts aux enchères à un prix égal ou inférieur au prix de rachat et aux termes de dépôts au prix de rachat. Étant donné que le nombre total d’actions déposées était inférieur au nombre total d’actions qui auraient pu être rachetées par la Société aux termes de l’offre publique de rachat importante, toutes les actions et les actions à droit de vote multiple valablement déposées et dont le dépôt n’a pas été révoqué seront rachetées aux termes de l’offre publique de rachat importante et aucune réduction proportionnelle n'a été requise.

Le paiement et le règlement des actions rachetées sera effectué par le dépositaire vers le 14 juillet 2023 conformément à l’offre publique de rachat importante et aux lois applicables. Les actions ou les actions à droit de vote multiple qui ne sont pas valablement déposées seront retournées aux actionnaires dès que possible par le dépositaire.

L’offre de rachat et note d’information datée du 30 mai 2023 ainsi que la lettre d’envoi et l’avis de livraison garantie connexes, dont des exemplaires ont été déposés et sont disponibles sous notre profil sur SEDAR à l’adresse www.sedar.com, contiennent tous les détails de l’offre publique de rachat importante.

Pour aider les actionnaires à déterminer les conséquences fiscales liées à l’offre publique de rachat importante, Coveo estime qu’aux fins de la Loi de l’impôtsur le revenu (Canada), le capital versé par action s’élève à environ 6,73 $ CA. Étant donné que le prix de rachat de 8,50 $ CA par action excède le capital versé par action, les actionnaires qui ont vendu des actions à Coveo dans le cadre de l’offre publique de rachat importante seront réputés avoir reçu un dividende imposable par suite de cette vente aux fins de l’impôt sur le revenu fédéral canadien correspondant à l’excédent du prix de rachat par action sur le capital versé par action. Le dividende réputé avoir été versé par Coveo à des résidents canadiens est désigné comme un « dividende déterminé » aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et de toute loi fiscale provinciale et territoriale correspondante.

Le « montant indiqué » aux fins du paragraphe 191(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) est de 8,15 $ CA, soit le cours de clôture des actions à la TSX le 10 juillet 2023. Les actionnaires devraient consulter leurs propres conseillers en fiscalité et autres conseillers sur les incidences fiscales liées à la disposition de leurs actions dans le cadre de l’offre publique de rachat importante.

Lancement d'une offre publique de rachat dans le cours normal des activités

Coveo a également annoncé aujourd'hui que le conseil d'administration de la Société avait autorisé, et que la Bourse de Toronto ( « TSX ») avait approuvé, l'avis d'intention de Coveo de procéder à une offre publique de rachat dans le cours normal des activités visant le rachat d'actions aux fins d'annulation conformément aux règles de la TSX. Par conséquent, Coveo lance une offre publique de rachat dans le cours normal des activités visant à racheter aux fins d'annulation jusqu'à concurrence de 2 559 247 actions au cours de la période de douze mois commençant le 17 juillet 2023 et se terminant au plus tard le 16 juillet 2024, soit environ 5 % des 51 184 943 actions émises et en circulation en date du 10 juillet 2023, compte tenu des 3 706 194 actions (y compris 480 000 actions à droit de vote multiple après conversion) que la Société rachète dans le cadre de l'offre publique de rachat importante.

L'offre publique de rachat dans le cours normal des activités sera effectuée par l'intermédiaire de la Bourse de Toronto (« TSX ») ou de systèmes de négociation parallèles canadiens conformément aux règles de ceux-ci. Les actions seront acquises dans le cadre de cette offre au prix du marché au moment du rachat. Les rachats dans le cadre de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités seront effectués par voie d'opérations sur le marché libre, y compris dans le cadre d'opérations de gré à gré ou par d'autres moyens permis par une autorité en valeurs mobilières. Si la Société acquiert des actions par d'autres moyens permis par une autorité en valeurs mobilières, le prix de rachat des actions pourra être différent du prix du marché au moment de l'acquisition. Les rachats aux termes d'une ordonnance de dispense pour offre publique de rachat seront effectués à escompte par rapport au prix du marché en vigueur conformément à l'ordonnance.

De plus, dans le cadre de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités, Coveo pourra racheter une fois par semaine un bloc (défini dans le Guide à l'intention des sociétés de la TSX) au prix du marché conformément aux règles de la TSX. Celles-ci stipulent que les rachats de blocs ne peuvent pas se faire, directement ou indirectement, auprès d'un initié de la Société, y compris les actionnaires de Coveo détenant plus de 10 % des actions ou des actions à droit de vote multiple. Par ailleurs, Coveo sera autorisée à racheter quotidiennement, par l'intermédiaire de la TSX, un nombre maximal de 15 251 actions à droit de vote subalterne, soit 25 % du volume moyen quotidien des opérations, calculé conformément aux règles de la TSX pour la période de six mois commençant le 1er janvier 2023 et se terminant le 30 juin 2023.

Coveo met en œuvre l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités, car celle-ci lui procure une solution de rechange en matière de répartition du capital, dans l'optique de continuer à créer de la valeur à long terme pour les actionnaires. Le conseil d'administration et la direction de Coveo sont d'avis que le cours des actions pourrait ne pas refléter, à l'occasion, la valeur sous-jacente des actions et que le rachat d'actions aux fins d'annulation dans le cadre de l'offre de rachat dans le cours normal des activités i) offre la possibilité de rehausser la valeur pour les actionnaires étant donné que le rachat d'actions aux fins d'annulation dans le cadre d'une offre publique de rachat dans le cours normal des activités augmente la participation relative en titres de capitaux propres de chaque actionnaire dans Coveo et ii) procure une certaine liquidité aux actionnaires vendeurs sur le marché. Le nombre réel d'actions rachetées aux termes de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités, le moment des rachats et le prix auquel les actions sont rachetées dépendront de plusieurs facteurs, dont les positions en matière de liquidité et de capital de Coveo, les incidences comptables et fiscales, le rendement sur le plan de l'exploitation de Coveo, les autres possibilités d'utilisation du capital, le cours de négociation des actions à la TSX et la conjoncture du marché.

Coveo n'a pas racheté de ses actions à droit de vote subalterne en circulation aux termes d'une offre publique de rachat dans le cours normal des activités au cours des douze derniers mois. Coveo pourrait mettre en place un régime de rachat d'actions automatique pendant la durée de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités.

Le présent communiqué de presse est diffusé à titre informatif seulement et ne constitue pas une offre d’achat ni la sollicitation d’une offre de vente d’actions de Coveo.

Information prospective

Le présent communiqué de presse contient de l’« information prospective » et des « énoncés prospectifs » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables, y compris des énoncés sur l’offre publique de rachat importante (comme le moment du paiement et du règlement des actions rachetées aux termes de l’offre publique de rachat importante et le nombre d’actions et d’actions à droit de vote multiple qui devraient être émises et en circulation après la réalisation de l’offre publique de rachat importante), des énoncés sur l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités (comme les rachats aux termes de celle-ci ainsi que le prix, le moment et la taille de ces rachats) et d’autres énoncés qui ne sont pas des faits historiques (ensemble, l’« information prospective »). Cette information prospective se reconnaît à l’emploi de verbes ou d’expressions comme « pouvoir », « devoir », « atteindre », « survenir », « prévoir », « avoir l’intention de », « estimer », « anticiper », « projeter », « planifier », « croire », « continuer », « cibler », « occasion », « stratégie », « prévu au calendrier », « perspective », « prévision », « projection » ou « éventualité », y compris leur forme négative et autres expressions semblables, ou à l’emploi de verbes au futur, y compris les renvois à des hypothèses, bien que toute information prospective ne comprenne pas nécessairement ces termes ou ces expressions. Au surplus, les déclarations faisant état d’attentes, d’intentions, de projections ou d’autres faits ou circonstances à venir contiennent de l’information prospective. Les déclarations qui contiennent de l’information prospective ne portent pas sur des faits passés, mais représentent plutôt les attentes, les estimations et les projections de la direction concernant des événements ou circonstances à venir.

L’information prospective est nécessairement basée sur un certain nombre d’opinions, d’estimations et d’hypothèses que nous avons considérées comme appropriées et raisonnables à la date à laquelle ces déclarations sont faites. Bien que les informations prospectives contenues dans ce communiqué de presse soient basées sur ce que nous croyons être des hypothèses raisonnables, les résultats réels peuvent différer de l’information prospective contenue dans le présent communiqué de presse. De plus, l’information prospective est sujette à des risques et des incertitudes connus et inconnus, et d’autres facteurs, dont plusieurs échappent à notre contrôle, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels, le niveau d’activité réel, le rendement réel ou les réalisations réelles diffèrent de façon importante de ceux qui sont divulgués, de façon expresse ou implicite, dans cette information prospective. Ces risques et incertitudes comprennent, sans s’y restreindre, les incertitudes liées au contexte macro-économique et les risques et incertitudes présentés plus en détail à la rubrique « Facteurs de risque » dans la notice annuelle la plus récente de la Société disponible sous notre profil SEDAR à www.sedar.com . Rien ne garantit que ces informations prospectives se révéleront exactes, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer de manière importante de ceux anticipés dans ces informations. Par conséquent, le lecteur ne devrait pas se fier indûment à ces informations prospectives qui ne sont valables qu’au moment de leur formulation. De plus, nous exerçons nos activités dans un environnement très compétitif et dynamique. Bien que nous ayons tenté d’identifier les facteurs de risque importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent de manière importante de ceux indiqués dans l’information prospective, d’autres facteurs de risque que nous ignorons ou que nous ne jugeons pas importants pour l’instant pourraient faire en sorte que les résultats réels ou les événements futurs diffèrent considérablement de ceux présentés dans l’information prospective.

Vous ne devez pas vous fier à cette information prospective, car les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux envisagés par celle-ci en raison de ces risques et incertitudes. Sauf si la loi l’exige, nous n’assumons aucune obligation de mettre à jour ou de réviser l’information prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou autres, après la date à laquelle les déclarations sont faites ou pour refléter l’occurrence d’événements imprévus.

À propos de Coveo

Nous croyons que l’IA est un impératif concurrentiel pour offrir des expériences numériques agréables et pertinentes auxquelles les gens s’attendent, tout en maximisant la rentabilité. Coveo accélère l’utilisation des plateformes d’IA dans les entreprises, en les aidant à personnaliser et à tirer profit de chaque expérience à grande échelle.

La plateforme Coveo Relevance Cloud est une plateforme alimentée par l’IA, leader sur le marché, qui améliore l’intelligence de recherche, de recommandation, de personnalisation et de marchandisage à l’intérieur des expériences numériques dans le commerce, le service aux clients, les sites Web et les applications en milieu de travail. La plateforme de Coveo inclut des analytiques et des capacités de test de modèles d’IA et peut s’intégrer dans presque n’importe quelle expérience digitale d’un usager délivrée par une grande entreprise. Notre plateforme, à mode sans affichage (headless), basé sur l’API, est nativement infonuagique et multientité.

Coveo a été un pionnier dans l’application de l’IA au sein des entreprises. Notre fonctionnalité de Génération de Réponses Pertinentes de Coveo qui recourt à l’utilisation des LLM dans la plateforme de Coveo pour alimenter l’IA générative avec un index commun unifié et sécurisé et un contenu en temps réel, aide à favoriser la pertinence à grande échelle, une actualité cohérente, des sources de vérité sécurisées sur tous les canaux et permet de résoudre spécifiquement les principaux défis rencontrés avec d’autres plateformes d’IA génératives pour l’entreprise.

Nous aidons des centaines de grandes marques mondiales à créer une valeur financière tangible. Nous croyons que notre plateforme se différencie par son IA appliquée sophistiquée, conçue pour offrir des expériences numériques sur mesures hautement pertinentes qui génèrent des résultats d’exploitation supérieurs. De plus, l’application à grande échelle de notre plateforme, son retour sur investissement rapide, sa sécurité et sa conformité de niveau supérieur et ses intégrations natives avec d’autres plateformes technologiques nous distinguent des autres. Nous sommes un partenaire Summit ISVforce de Salesforce, notre plateforme est une application SAP Endorsed et nous sommes un partenaire Adobe Accelerate Exchange.

Coveo est une marque de commerce de Coveo Solutions Inc.

