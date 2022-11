Coveo annonce ses résultats pour le deuxième trimestre de l'année fiscale 2023

Les revenus tirés des abonnements SaaS pour le deuxième trimestre ont augmenté de 47% par rapport à l’année précédente à 25,5 M$US.

Le total des revenus pour le deuxième trimestre a augmenté de 43% par rapport à l’année précédente à 27,9 M$US.

La portion courante des obligations de prestation résiduelles des abonnements SaaS a crû de 51% à 88,7 M$US en date du 30 septembre 2022

Coveo présente ses résultats en dollars américains et conformément aux Normes internationales d’information financière (les « IFRS »)

MONTRÉAL et SAN FRANCISCO, 07 nov. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Coveo Solutions Inc. (« Coveo » ou la « Société ») (TSX: CVO), un leader sur le marché des plateformes de pertinence alimentées par l’intelligence artificielle (« IA ») qui aide à transformer la recherche, les recommandations, la personnalisation et le marchandisage à travers les expériences numériques, annonce aujourd’hui ses résultats financiers pour le deuxième trimestre de l’année fiscale 2023 clos le 30 septembre 2022.

« Nos solides résultats du deuxième trimestre reflètent nos fortes relations avec de grandes entreprises qui considèrent Coveo comme une composante essentielle de leurs expériences numériques qui les aide à optimiser leur performance financière. » a déclaré Louis Têtu, Président du conseil et chef de la direction de Coveo. « Alors que nous nous approchons de notre premier anniversaire en tant que société publique, nous pensons que les investissements que nous avons fait jusqu’à présent, dans notre personnel et notre technologie, ont établi une base solide pour nous aider à exécuter nos plans de croissance tout en nous permettant de continuer à améliorer notre efficacité opérationnelle. »

Faits saillants financiers pour le deuxième trimestre de l’année fiscale 2023

(Toutes les comparaisons sont relatives à la période de trois mois close le 30 septembre 2021, sauf indication contraire)

Les revenus tirés des abonnements SaaS (1) ont crû de 47% pour atteindre 25,5 M$ comparativement à 17,3 M$.

ont crû de 47% pour atteindre 25,5 M$ comparativement à 17,3 M$. Le total des revenus était de 27,9 M$, une augmentation de 43% comparativement à 19,5 M$.

La portion courante des obligations de prestation résiduelle des abonnements SaaS (1) était de

88,7 M$ au 30 septembre 2022, soit une augmentation de 51% comparativement à 58,9 M$ au

30 septembre 2021.

était de 88,7 M$ au 30 septembre 2022, soit une augmentation de 51% comparativement à 58,9 M$ au 30 septembre 2021. Le pourcentage de marge brute, était de 76%, en diminution de 2%. Le pourcentage de marge brute des produits était de 82%, en ligne avec la période précédente. Le pourcentage de marge brute ajustée (2) était de 78%, en diminution de 1%. Le pourcentage de marge brute de produits ajustée (2) était de 83%, en augmentation de 1%.

était de 78%, en diminution de 1%. Le pourcentage de marge brute de produits ajustée était de 83%, en augmentation de 1%. La perte d’exploitation était de 11,6 M$ et la perte d’exploitation ajustée (3) de 4,7 M$.

de 4,7 M$. La perte nette était de 9,9 M$, comparativement à une perte nette de 61,9 M$. La perte nette lors de la période comparable a été impactée par une perte hors trésorerie de 39,2 M$ et une charge d’impôts afférents de 10,9 M$. Ces deux éléments sont liés à nos actions privilégiées qui ont été converties en actions à droit de vote multiple immédiatement avant la conclusion de notre premier appel public à l’épargne (« PAPE ») en novembre 2021.

La trésorerie et les équivalents de trésorerie étaient de 204,8 M$ au 30 septembre 2022.

Faits saillants opérationnels pour le deuxième trimestre de l’année fiscale 2023

Au 30 septembre 2022, notre taux d’expansion net (1) s’est élevé à 111%.

s’est élevé à 111%. Coveo fut nommé champion des Enterprise Search Awards 2022 par SoftwareReviews, une division de la société de recherche et de conseil en informatique Info-Tech Research Group. Cette reconnaissance est basée sur la connaissance collective des utilisateurs réels et le placement est basé sur le sentiment des utilisateurs, parallèlement à « l’indice de valeur » qui capture la satisfaction des utilisateurs en fonction des coûts qu’ils paient.

par SoftwareReviews, une division de la société de recherche et de conseil en informatique Info-Tech Research Group. Cette reconnaissance est basée sur la connaissance collective des utilisateurs réels et le placement est basé sur le sentiment des utilisateurs, parallèlement à « l’indice de valeur » qui capture la satisfaction des utilisateurs en fonction des coûts qu’ils paient. Annonce de nouvelles améliorations apportées au Coveo Merchandising Hub permettant de déployer des preuves sociales (badges), facilement et à grande échelle, sur les pages de liste de produits. L'activation de preuves sociales à grande échelle a le potentiel d’augmenter significativement les taux de conversion puisque ces pages sont souvent parmi les plus visités sur les sites de commerce en ligne.

Lancement de la composante Quantic Insight Panel qui permet aux administrateurs de déployer facilement la nouvelle génération du Coveo Hosted Insight Panel dans Salesforce. Cette nouvelle capacité peut aider à accélérer la rentabilité et l’innovation, car les gestionnaires peuvent facilement mettre à jour la configuration et les fonctionnalités du panneau d’aperçu, en temps réel, via la console d'administration Coveo.

Nous avons complété notre première ronde de dons en capital, en temps et en technologie dans le cadre de l’engagement 1% de Coveo et d’initiatives ESG plus large. Grâce à ce programme, la société consacre du temps, des produits, de l’expertise et de l’argent pour soutenir des programmes et des organisations qui offrent des opportunités d’apprentissage et de croissance, incluant du partage de connaissances et du mentorat, des accès techniques et de l’aide financière, aux jeunes (12-18 ans) dans des groupes sociaux vulnérables.

Perspectives financières

Coveo anticipe des revenus tirés des abonnements SaaS(1), un total des revenus, une perte d’exploitation ajustée(3) et des actions moyennes pondérées en circulation dans les fourchettes prévues ci-dessous :

Trimestre se terminant le 31 décembre 2022 Exercice se terminant le 31 mars 2023 Revenus tirés des abonnements SaaS(1) 25,6 M$ – 26,1 M$ 101,5 M$ – 103,0 M$ Total des revenus 27,6 M$ – 28,1 M$ 110,0M$ – 111,5 M$ Perte d’exploitation ajustée(3) 5,0 M$ – 6,0 M$ 23,0 M$ – 25,0 M$ Actions moyennes pondérées en circulation 104,8 M – 105,3 M 104,0 M – 105,0 M

Ces énoncés sont de l’information prospective et les résultats peuvent grandement différer.

Les perspectives de Coveo représentent également des « perspectives financières » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables et sont présentées afin d’aider le lecteur à comprendre la performance financière de la société et à évaluer les progrès vers l’atteinte des objectifs de la direction, et le lecteur est avisé que ces perspectives pourraient ne pas convenir à d’autres fins. Veuillez vous référer à la rubrique « Information prospective » ci-dessous pour de l’information sur les facteurs pouvant mener à des résultats financiers matériellement différents des perspectives financières fournies ci-dessus.

(1) Les revenus tirés des abonnements SaaS, la portion courante des obligations de prestation résiduelle des abonnements SaaS et le taux d’expansion net sont des indicateurs de performance clés de Coveo. Veuillez vous référer à la section « Indicateurs de performance clés » ci-dessous.

(2) Le pourcentage de marge brute ajustée et le pourcentage de marge brute de produit ajustée sont des ratios non conformes aux IFRS. Veuillez vous référer à la rubrique « Mesures et ratios financiers non conformes aux IFRS » ci-dessous et aux tables de réconciliation à la fin de ce communiqué.

(3) La perte d’exploitation ajustée est une mesure non conforme aux IFRS. Veuillez-vous référer à la rubrique « Mesures et ratios financiers non conformes aux IFRS » ci-dessous et aux tables de réconciliation à la fin de ce communiqué.

Informations sur la conférence téléphonique et la diffusion Web du 2e trimestre

Coveo tiendra une conférence téléphonique aujourd’hui à 17:00 heure de l’Est afin de discuter des résultats financiers pour le deuxième trimestre de l’année fiscale 2023. L’appel sera mené par Louis Têtu, Président du conseil et chef de la direction et Jean Lavigueur, chef de la direction financière.

Numéro d’appel: Canada/US: 1-888-664-6392; Code de confirmation: 89869371 Webdiffusion en direct: https://app.webinar.net/EwjxLzldzA9 Rediffusion: ir.coveo.com dans la section « News & Events »

Mesures et ratios financiers non conformes aux IFRS

Les états financiers consolidés intermédiaires résumés non-audités de Coveo ont été établis conformément aux IFRS publiés par l’International Accounting Standards Board. Dans le présent communiqué de presse, il est fait référence à des mesures et ratios financiers non conforme aux IFRS, à savoir la (i) perte d’exploitation ajustée; (ii) la marge brute ajustée, la marge brute des produits ajustée et la marge brute des services professionnels ajustés (collectivement référé comme étant nos « mesures de marge brute ajustée »; (iii) le pourcentage de marge brute ajustée, le pourcentage de marge brute des produits ajustée et le pourcentage de marge brute des services professionnels ajustés (collectivement référé comme étant nos « mesures de pourcentage de marge brute ajustée »; (iv) les frais de vente et de commercialisation ajustés, les frais de recherche et de développement de produits ajustés et les frais généraux et administratifs ajustés (collectivement référé comme étant nos « mesures des charges d’exploitation ajustées »; et (v) le pourcentage des frais de vente et de commercialisation ajustés, le pourcentage des frais de recherche et développement de produits ajustés et le pourcentage des frais généraux et administratifs ajustés (collectivement référé comme étant nos « mesures du pourcentage des charges d’exploitation ajustées ». Les mesures et ratios financiers non conformes aux IFRS ne sont pas des mesures reconnues en vertu des IFRS et n’ont pas de signification normalisée prescrite par les IFRS. Il est peu probable que ces mesures soient comparables à des mesures similaires présentées par d’autres sociétés. Les mesures et ratios financiers non conformes aux IFRS sont plutôt présentés à titre d’information supplémentaires pour compléter les états financiers en permettant une meilleure compréhension de nos résultats d’exploitation du point de vue de la direction.

Ces mesures et ratios ne doivent donc pas être pris en considération isolément ni être considérés comme pouvant remplacer, aux fins d’analyse, l’information financière de la société établie conformément aux IFRS. La perte d’exploitation ajustée, les mesures de marge brute ajustée, les mesures de pourcentage de marge brute ajustée, les mesures des charges d’exploitation ajustées et les mesures du pourcentage des charges d’exploitation ajustées sont présentées afin de fournir aux investisseurs une mesure supplémentaire permettant d’évaluer le rendement d’exploitation de la société et permettent donc de ressortir des tendances des principales activités de Coveo que les mesures conformes aux IFRS seules ne permettraient pas nécessairement de faire ressortir. La direction de la société croit également que les analystes financiers, les investisseurs et les autres parties intéressées ont fréquemment recours aux mesures et ratios non conformes aux IFRS pour évaluer les émetteurs. La direction de Coveo utilise et entend utiliser également des mesures et ratios non conformes aux IFRS afin de faciliter les comparaisons de rendement d’une période à l’autre, et de préparer les budgets d’exploitation et prévisions annuels.

Se reporter à la rubrique « Mesures et ratios financiers non conformes aux IFRS et réconciliation des mesures et des ratios financiers non conformes aux IFRS » de notre dernier rapport de gestion, lequel est disponible sur le profil de la société sur SEDAR au www.sedar.com , pour une description de ces mesures. Voir les tableaux d’information financière ci-dessous pour une réconciliation entre (i) la perte d’exploitation ajustée et la perte d’exploitation; (ii) la marge brute ajustée et la marge brute; (iii) la marge brute des produits ajustée et la marge brute des produits; (iv) la marge brute des services professionnels ajustée et la marge brute des services professionnels; (v) les frais de vente et de commercialisation ajustés et les frais de vente et de commercialisation; (vi) les frais de recherche et de développement de produits ajustés et les frais de recherche et de développement de produits; et (vii) les frais généraux et administratifs ajustés et les frais généraux et administratifs.

Indicateurs de performance clés

Ce communiqué de presse fait référence aux « Rrevenus tirés des abonnements SaaS », à la « portion courante des obligations de prestation résiduelles des abonnements SaaS » et au « taux d’expansion net », qui sont des mesures d’exploitation utilisés dans notre industrie. Nous surveillons les indicateurs de performance clés ci-après pour nous aider à évaluer nos activités, à mesurer notre performance, à cerner les tendances, à élaborer des plans d’affaires et à prendre des décisions stratégiques. Ces indicateurs de performance clés fournissent aux investisseurs des mesures supplémentaires de notre rendement d’exploitation et permettent ainsi de dégager les tendances relatives à nos principales activités que seules, les mesures conformes aux IFRS ne permettraient pas nécessairement de mettre en évidence. Nous pensons également que les analystes en valeurs mobilières, les investisseurs et les autres parties prenantes utilisent fréquemment des paramètres du secteur dans l’évaluation des émetteurs. Nos indicateurs de performance clés pourraient être calculés d’une manière différente des indicateurs de performance clés similaires utilisés par d’autres sociétés.

Les « revenus tirés des abonnements SaaS » désigne les revenus tirés des abonnements SaaS de Coveo,tels qu’ils sont présentés dans nos états financiers conformément aux IFRS.

La « portion courante des obligations de prestation résiduelles des abonnements SaaS » représente un indicateur des revenus futurs prévus aux termes de contrats qui n’ont pas encore été comptabilisés à titre de revenus, mais qui devraient l’être au cours des 12 prochains mois, tels que présentés dans nos états financiers conformément aux IFRS, telle qu’elle est présentée dans nos états financiers conformément aux IFRS.

Le « taux d’expansion net » est calculé en considérant une cohorte de clients à la fin de la période de 12 mois précédant la fin de la période sélectionnée, et en divisant la valeur annualisée des contrats SaaS (tel que définie ci-dessous) attribuable à cette cohorte à la fin de la période considérée sélectionnée par la valeur annualisée des contrats SaaS attribuable à cette cohorte au début de la période de 12 mois précédant la fin de la période sélectionnée. Exprimé en pourcentage, le ratio (i) exclut la valeur annualisée des contrats SaaS des nouveaux clients ajoutés au cours des 12 mois précédant la fin de la période sélectionnée; (ii) inclut l’accroissement de la valeur annualisée des contrats SaaS provenant des ventes faites à la cohorte au cours des 12 mois précédant la fin de la période sélectionnée; (iii) est présenté après déduction de la valeur annualisée des contrats SaaS des clients dont les abonnements ont pris fin ou pour lesquels les services ont diminué au cours des 12 mois précédant la fin de la période sélectionnée; et (iv) inclut les clients qui sont passés de licences autogérées et de services de maintenance à des abonnements SaaS au cours des 12 mois précédant la fin de la période sélectionnée.

La « valeur annualisée des contrats SaaS » désigne la valeur annualisée des contrats SaaS des engagements d’un client calculée sur la base des conditions des abonnements de ce client et représente le montant de l’abonnement annualisé engagé à la date de mesure.

Veuillez également vous reporter à la section « Indicateurs de performance clés » de notre dernier rapport de gestion qui est disponible sous notre profil dans SEDAR à www.sedar.com pour plus de détails sur les indicateurs de performance clés mentionnés ci-haut.

Information prospective

Le présent communiqué de presse contient de I’ « information prospective » et des « énoncés prospectifs » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables, incluant les perspectives financières données sur les revenus tirés des abonnements SaaS, le total des revenus, la perte d’exploitation ajustée et les actions moyennes pondérées en circulation pour la période de 3 mois se terminant le 31 décembre 2022 et de douze mois se terminant le 31 mars 2023 (ensemble, l’« information prospective »). Cette information prospective se reconnait à l'emploi de verbes ou d'expressions comme « pouvoir», « devoir », « atteindre », « survenir », « prévoir », « avoir l'intention de », « estimer », « anticiper », « projeter », « planifier », « croire », « continuer », « cibler », « occasion », « stratégie », « prévu au calendrier », « perspective », « prévision », « projection » ou « éventualité », y compris leur forme négative et autres expressions semblables, ou à l'emploi de verbes au futur, y compris les renvois à des hypothèses, bien que toute information prospective ne comprend pas nécessairement ces termes ou ces expressions. Au surplus, les déclarations faisant état d'attentes, d'intentions, de projections ou d'autres faits ou circonstances à venir contiennent de l'information prospective. Les déclarations qui contiennent de l'information prospective ne portent pas sur des faits passés, mais représentent plutôt les attentes, les estimations et les projections de la direction concernant des évènements ou circonstances à venir.

Les perspectives de Coveo à l’égard des revenus tirés des abonnements SaaS, le total des revenus, la perte d’exploitation ajustée et les actions moyennes pondérées en circulation constituent également des « perspectives financières » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables et sont présentées pour aider le lecteur à comprendre la performance financière de la société et à évaluer les progrès vers l’atteinte des objectifs de la direction. L’utilisation de cette information à toute autre fin pourrait ne pas convenir aux besoins du lecteur.

L’information prospectives est nécessairement basée sur un certain nombre d'opinions, d'estimations et d'hypothèses que nous avons considérées comme appropriées et raisonnables à la date à laquelle ces déclarations sont faites. Bien que les informations prospectives contenues dans ce communiqué de presse soient basées sur ce que nous croyons être des hypothèses raisonnables, les résultats réels peuvent différer de l’informations prospective contenue dans le présent communiqué de presse. Certaines hypothèses formulées lors de la préparation des informations prospectives contenues dans ce communiqué de presse incluent, sans s’y restreindre : notre capacité à tirer profit des opportunités de croissance et à mettre en œuvre notre stratégie de croissance; notre capacité à attirer de nouveaux clients, tant à l’échelle nationale qu’internationale; le succès de nos efforts pour étendre notre portefeuille de produits et notre présence sur le marché; notre capacité à maintenir des relations stratégiques fructueuses avec des partenaires et autres tiers; les hypothèses relatives à nos besoins en capitaux futurs; les hypothèses relatives à la liquidité disponible aux termes de notre facilité de crédit renouvelable; l’exactitude de nos estimations quant à nos opportunités de marché et nos prévisions de croissance; notre succès à identifier et évaluer, ainsi qu’à financer et intégrer les acquisitions, partenariats ou coentreprises, notre capacité à mettre en œuvre nos plans d’expansion et les impacts futurs de la pandémie de COVID-19. De plus, l’information prospective est sujette à des risques et des incertitudes connus et inconnus, et d’autres facteurs, dont plusieurs échappent à notre contrôle, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels, le niveau d’activité réel, le rendement réel ou les réalisations réelles diffèrent de façon importante de ceux qui sont divulgués, de façon expresse ou implicite, dans cette information prospective. Ces risques et incertitudes comprennent, sans s’y restreindre, les incertitudes liées au contexte macro-économique et les risques et incertitudes présentés plus en détail à la rubrique « Facteurs de risque » dans la notice annuelle la plus récente de l’entreprise disponible sous notre profil SEDAR à www.sedar.com . Rien ne garantit que ces informations prospectives se révèleront exactes, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer de manière importante de ceux anticipés dans ces informations. Par conséquent, les investisseurs ne devraient pas se fier indûment à ces informations prospectives qui ne sont valables qu’au moment de leur formulation.

De plus, nous exerçons nos activités dans un environnement très compétitif et dynamique. Bien que nous ayons tenté d'identifier les facteurs de risque importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent de manière importante de ceux indiqués dans l'information prospective, d'autres facteurs de risque que nous ignorons ou que nous ne jugeons pas importants pour l'instant pourraient faire en sorte que les résultats réels ou les évènements futurs diffèrent considérablement de ceux présentés dans l'information prospective.

Vous ne devez pas vous fier à cette information prospective, car les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux envisagés par celle-ci en raison de ces risques et incertitudes. Des informations supplémentaires seront également présentées dans d'autres documents déposés publiquement et disponible sur le profil de la société sur SEDAR au www.sedar.com de temps à autre. Les informations prospectives faites dans ce communiqué de presse ne concernent que des événements ou des informations à la date du présent document et sont expressément qualifiés dans leur intégralité par cette mise en garde. Sauf si la loi l’exige, nous n’assumons aucune obligation de mettre à jour ou de réviser l’informations prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou autres, après la date à laquelle les déclarations sont faites ou pour refléter l’occurrence d’événements imprévus.

À propos de Coveo

Nous pensons que la pertinence est essentielle pour gagner dans la nouvelle économie de l’expérience numérique. Coveo est une plateforme de pertinence propulsée par l’IA et est l’un des leaders sur le marché. Notre objectif est d’aider nos clients à offrir les expériences pertinentes que les gens recherchent dans la nouvelle économie numérique. Notre plateforme SaaS infonuagique et multilocataire propose des solutions de recherche, de recommandation et de personnalisation pour les expériences numériques. Nous offrons des solutions pour le commerce électronique, les services, les sites Web et les applications pour le milieu de travail. Celles-ci sont conçues pour apporter une valeur tangible à nos clients en contribuant à la croissance du chiffre d’affaires, à la réduction des coûts du soutien client, à l’augmentation de la satisfaction client et de l’engagement sur le site Web, et à l’amélioration de la compétence et de la satisfaction des employés.

Notre IA alimente des interactions pertinentes pour des centaines des marques les plus innovantes au monde et est soutenue par un vaste réseau d’intégrateurs de systèmes mondiaux et de partenaires de mise en œuvre.

Coveo est une marque de commerce de Coveo Solutions Inc.

Relations aux Investisseurs :

Paul Moon

Relations aux investisseurs

investors@coveo.com

Kiyomi Harrington

Relations publiques

kharrington@coveo.com

États consolidés intermédiaires résumés du résultat net et du résultat global

(en milliers de dollars américains, sauf les nombres d’actions et données par action, non-audités)





Trois mois clos les 30 septembre Six mois clos les 30 septembre 2022 2021 2022 2021 $ $ $ $ Revenus Abonnements SaaS 25 469 17 313 49 472 33 629 Licences autogérées et services de maintenance 290 841 614 1 555 Revenus de produits 25 759 18 154 50 086 35 184 Services professionnels 2 174 1 358 4 309 2 552 Total des revenus 27 933 19 512 54 395 37 736 Coût des revenus Produits 4 749 3 341 9 507 6 739 Services professionnels 1 822 882 3 799 1 840 Total du coût des revenus 6 571 4 223 13 306 8 579 Marge brute 21 362 15 289 41 089 29 157 Charges d'exploitation Frais de vente et de commercialisation 14 161 10 595 28 722 21 468 Frais de recherche et de développement de produits 8 963 5 528 18 095 10 370 Frais généraux et administratifs 7 722 5 516 14 815 9 662 Amortissement des immobilisations corporelles 660 652 1 352 1 301 Amortissement des immobilisations incorporelles 1 104 30 2 265 56 Amortissement des actifs au titre des droits d'utilisation 396 378 793 761 Total des charges d'exploitation 33 006 22 699 66 042 43 618 Perte d'exploitation (11 644 ) (7 410 ) (24 953 ) (14 461 ) Variation de la juste valeur des actions privilégiées rachetables - composante droits de conversion - 39 248 - (30 228 ) Charges financières nettes (1 020 ) 4 826 (1 419 ) 9 630 Perte de change (816 ) (780 ) (1 316 ) (347 ) Bénéfice (perte) avant charge (recouvrement) d'impôt (9 808 ) (50 704 ) (22 218 ) 6 484 Charge (recouvrement) d'impôt 125 11 184 234 (4 864 ) Bénéfice (perte) net (9 933 ) (61 888 ) (22 452 ) 11 348 Autres éléments du résultat global Éléments pouvant être reclassés aux états du résultat net : Écart découlant de la conversion dans la monnaie de présentation (13 961 ) 20 426 (22 563 ) 4 352 Total du résultat global (23 894 ) (41 462 ) (45 015 ) 15 700 Bénéfice (perte) net par action De base (0,10 ) (2,76 ) (0,22 ) 0,51 Dilué (0,10 ) (2,76 ) (0,22 ) (0,16 ) Nombre moyen pondéré d’actions en circulation De base 104 350 739 22 423 629 104 091 340 22 394 967 Diluée 104 350 739 22 423 629 104 091 340 93 631 464

Le tableau suivant présente les paiements fondés sur des actions et les charges connexes comptabilisées par la Société :







Trois mois clos les 30 septembre Six mois clos les 30 septembre 2022 2021 2022 2021 $ $ $ $ Paiements fondés sur des actions et charges connexes Coût des revenus – produits 210 44 392 90 Coût des revenus – services professionnels 165 43 309 74 Frais de vente et de commercialisation 1 539 240 3 070 458 Frais de recherche et de développement de produits 1 688 238 3 121 437 Frais généraux et administratifs 2 058 205 3 243 415 Total des paiements fondés sur des actions et charges connexes 5 660 770 10 135 1 474

Réconciliation de la perte d’exploitation ajustée à la perte d’exploitation

(en milliers de dollars américains, non-audités)

Le tableau suivant rapproche la perte d’exploitation ajustée et la perte d’exploitation pour les périodes indiquées :





Trois mois clos les 30 septembre Six mois clos les 30 septembre 2022 2021 2022 2021 $ $ $ $ Perte d'exploitation (11 644 ) (7 410 ) (24 953 ) (14 461 ) Paiements fondés sur des actions et charges connexes1 5 660 770 10 135 1 474 Amortissement des immobilisations incorporelles acquises2 1 103 - 2 263 - Rémunération liée aux acquisitions3 175 121 386 242 Charges liées aux transactions4 - 1 330 - 1 330 Dons de bienfaisance 53 28 99 59 Perte d’exploitation ajustée (4 653 ) (5 161 ) (12 070 ) (11 356 )

Ces charges représentent les charges hors trésorerie comptabilisées relativement aux options sur actions émises, unités d'actions incessibles et aux autres attributions aux termes des régimes à base d’actions à nos employés et administrateurs ainsi que les charges sociales connexes, étant donné qu’elles sont directement attribuables aux paiements fondés sur des actions. Ces coûts sont présentés dans le coûts des revenus des produits et des services professionnels, des frais de vente et de commercialisation, des frais de recherche et de développement de produits et des frais généraux et administratifs. Cette charge représente l’amortissement des immobilisations incorporelles acquises dans le cadre de l’acquisition de Qubit Digital Ltd («Qubit»). Ces coûts sont présentés dans les charges d’amortissement des immobilisations incorporelles. Ces charges se rapportent à la rémunération non récurrente liée aux acquisitions de Tooso, Inc. et Qubit. Ces coûts sont présentés dans le coûts des revenus des produits et des services professionnels, des frais de vente et de commercialisation, des frais de recherche et de développement de produits et des frais généraux et administratifs. Ces charges représentent les honoraires professionnels, les honoraires juridiques, les honoraires de consultation et les honoraires comptables liés à l’acquisition de Qubit. Ces coûts sont présentés dans les frais généraux et administratifs.

Réconciliation des mesures de marge brute ajustée et des mesures de pourcentage de marge brute ajustée

(en milliers de dollars américains, non-audités)





Trois mois clos les 30 septembre Six mois clos les 30 septembre 2022 2021 2022 2021 $ $ $ $ Total des revenus 27 933 19 512 54 395 37 736 Marge brute 21 362 15 289 41 089 29 157 % de marge brute 76 % 78 % 76 % 77 % Plus : Paiements fondés sur des actions et charges connexes 375 87 701 164 Plus: Rémunération liée aux acquisitions 85 - 166 - Marge brute ajustée 21 822 15 376 41 956 29 321 % de marge brute ajustée 78 % 79 % 77 % 78 % Revenus de produits 25 759 18 154 50 086 35 184 Coûts des revenus de produits 4 749 3 341 9 507 6 739 Marge brute de produits 21 010 14 813 40 579 28 445 % de marge brute de produits 82 % 82 % 81 % 81 % Plus : Paiements fondés sur des actions et charges connexes 210 44 392 90 Plus: Rémunération liée aux acquisitions 70 - 130 - Marge brute de produits ajustée 21 290 14 857 41 101 28 535 % de marge brute de produits ajustée 83 % 82 % 82 % 81 % Revenus de services professionnels 2 174 1 358 4 309 2 552 Coûts des revenus de services professionnels 1 822 882 3 799 1 840 Marge brute de services professionnels 352 476 510 712 % de marge brute de services professionnels 16 % 35 % 12 % 28 % Plus : Paiements fondés sur des actions et charges connexes 165 43 309 74 Plus: Rémunération liée aux acquisitions 15 - 36 - Marge brute de services professionnels ajustée 532 519 855 786 % de marge brute de services professionnels ajustée 24 % 38 % 20 % 31 %

Réconciliation des mesures de charges d’exploitation ajustées et des mesures de pourcentage de charges d’exploitation ajustées

(en milliers de dollars américains, non-audités)





Trois mois clos les 30 septembre Six mois clos les 30 septembre 2022 2021 2022 2021 $ $ $ $ Frais de vente et de commercialisation 14 161 10 595 28 722 21 468 % de frais de vente et de commercialisation 51 % 54 % 53 % 57 % Moins : Paiements fondés sur des actions et charges connexes 1 539 240 3 070 458 Moins : Rémunération liée aux acquisitions 37 - 71 - Frais de vente et de commercialisation ajustés 12 585 10 355 25 581 21 010 % de frais de vente et de commercialisation ajustés 45 % 53 % 47 % 56 % Frais de recherche et de développement de produits 8 963 5 528 18 095 10 370 % de frais de recherche et de développement de produits 32 % 28 % 33 % 27 % Moins : Paiements fondés sur des actions et charges connexes 1 688 238 3 121 437 Moins : Rémunération liée aux acquisitions 47 121 135 242 Frais de recherche et de développement de produits ajustés 7 228 5 169 14 839 9 691 % de frais de recherche et de développement de produits ajustés 26 % 26 % 27 % 26 % Frais généraux et administratifs 7 722 5 516 14 815 9 662 % de frais généraux et administratifs 28 % 28 % 27 % 26 % Moins : Paiements fondés sur des actions et charges connexes 2 058 205 3 243 415 Moins : Rémunération liée aux acquisitions 6 - 14 - Moins : Charges liées aux transactions - 1 330 - 1 330 Moins : Dons de bienfaisance 53 28 99 59 Frais généraux et administratifs ajustés 5 605 3 953 11 459 7 858 % de frais généraux et administratifs ajustés 20 % 20 % 21 % 21 %

États consolidés intermédiaires résumés de la situation financière

(en milliers de dollars américains, non-audités)







30 septembre 2022 31 mars 2022 $ $ Actif Actifs courants Trésorerie et équivalents de trésorerie 204 817 223 072 Créances clients et autres débiteurs 25 327 25 476 Crédits d’impôt remboursables 5 923 10 443 Frais payés d’avance 4 940 5 861 241 007 264 852 Actifs non courants Coûts d’acquisition de contrats 10 572 10 858 Immobilisations corporelles 7 185 8 704 Immobilisations incorporelles 16 012 20 605 Actifs au titre des droits d’utilisation 7 911 9 255 Actifs d’impôt différé 4 079 4 616 Goodwill 24 114 26 610 Total de l’actif 310 880 345 500 Passif Passifs courants Créditeurs et charges à payer 20 287 22 910 Partie courante des revenus différés 53 047 49 879 Partie courante des obligations locatives 1 803 1 916 75 137 74 705 Passifs non courants Revenus différés 398 513 Obligations locatives 9 453 11 169 Passifs d’impôt différé 2 806 3 677 Total du passif 87 794 90 064 Capitaux propres Capital-actions 862 742 859 944 Surplus d’apport 25 162 15 295 Déficit (614 708 ) (592 256 ) Cumul des autres éléments du résultat global (50 110 ) (27 547 ) Total des capitaux propres 223 086 255 436 Total du passif et des capitaux propres 310 880 345 500

Tableaux consolidés intermédiaires résumés des flux de trésorerie

(en milliers de dollars américains, non-audités)